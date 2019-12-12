Новый год-2020

Кто куда на Новый год: Глюкоза улетит в Африку, а Диана Арбенина — на Бали

На «Муз-ТВ» состоялся ежегодный видеочат, в котором руководство канала вместе с популярными артистами поделились планами на новогодние каникулы.

Кто куда на Новый год: Глюкоза улетит в Африку, а Диана Арбенина — на Бали
Ежегодный видеочат Муз-ТВ. Фото: Муз-ТВ

В мероприятии приняли участие Диана Арбенина, Глюкоза и группа MBAND.

«В этом году у меня очень загруженный декабрь, и я решила отметить Новый год по-настоящему, — поделилась Глюкоза с Teleprogramma.pro. — Я полечу с семьей на Маврикий, а потом в Кейптаун.

У детей каникулы начинаются еще в декабре, поэтому, если я буду работать в праздники, у них просто времени на отдых не останется», — объяснила свое желание отказаться от праздничных корпоративов певица.

Певица Глюкоза. Фото
Певица Глюкоза. Фото: Муз-ТВ

А Диана Арбенина в новогодние каникулы планирует слетать с детьми на Бали, чтобы «посерфить» на волнах.

«Я постараюсь сделать все возможное, чтобы не работать в новогоднюю ночь. Новый год – это семейный праздник, я люблю, когда на столе скатерть, люблю лепить пельмени. У меня дети лепят пельмени с трех лет, — разоткровенничалась Арбенина. – Помню, в седьмом классе родители оставили меня на Новый год с одноклассниками, и мы спалили нашу квартиру. Так что могу сказать одно: встречать праздник надо только с родными людьми».

Певица Диана Арбенина. Фото
Певица Диана Арбенина. Фото: Муз-ТВ

Арбенина посоветовала ребятам из группы MBAND ночь с 31 декабря на 1 января также оставаться с семьями, а не выступать на праздничных вечеринках.

«Вы еще успеете наработаться, парни», – посоветовала им Арбенина.

«Да у нас выбора нет», – рассмеялся участник коллектива Анатолий Цой.

После этих слов певица задумалась и сказала: «А ведь будет интересно, если в новогоднюю ночь мы с вами встретимся на каком-нибудь корпоративе и вы мне скажете: «Ну что, налепила свои пельмени?» (Смеется.)

Разговор о пельменях плавно перешел на воспоминания о новогодних подарках.

Ежегодный видеочат Муз-ТВ. Фото
Ежегодный видеочат Муз-ТВ. Фото: Муз-ТВ

«Хорошо, что мы дружим с московским зоопарком и у нас периодически туда переезжают рыбки, хомяки… – поделилась Глюкоза. – Как-то у нас появился попугай Ара по имени Роза.

А потом выяснилось, что эти птицы должны жить парами, так что перед нами встал выбор: или покупать Розе его вторую половинку, или передать ее в уже существующую дружескую кампанию попугаев. Мы с детьми посоветовались и отдали Розу в московский зоопарк, где ее периодически навещаем».

А ребята из группы MBAND рассказали о том, как в прошлый Новый год подарили Анатолию Цою кастрюлю, в которой лежала коробка от айфона, а в ней – термоноски.

А у вас какие планы на Новый год? Делитесь в комментариях!

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Кто куда на Новый год: Глюкоза улетит в Африку, а Диана Арбенина — на Бали
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