Из соперниц в подружки: Решетова и Шишкова снялись в совместной фотосессии

Анастасия Решетова вот уже больше трех лет строит отношения с Тимати. Они официально не женаты. По крайней мере, слухи о своей свадьбе влюбленные так и не подтвердили. Но они живут вместе, а не так давно избранница рэпера подарила ему сына Ратмира. Многие не любили девушку, так как считали, что бывшая возлюбленная артиста, Алена Шишкова, ему подходит больше. Тем более, что они расстались вскоре после того, как она родила дочку Алису.

Все эти годы в обществе ходили слухи, что девушки друг друга недолюбливают. Решетова никогда не появлялась на детских праздниках, на которых была Алена. А блондинка, в свою очередь, избегала любого контакта с новой избранницей Тимати. Но не так давно она отметила, что хоть и не дружит с Анастасией, но вполне нормально с ней общается. Более того, она поздравила пару с пополнением.

Возможно, что материнство изменило девушек. Накануне они снялись в совместной фотосессии для рекламного проекта. Решетова позировала в белом платье с живой змеей на груди. Рядом с ней в черном платье также предстала Шишкова тоже с чешуйчатым созданием на шее. В руках они держали новое средство марки Shine Is. Такого поворота никто не ожидал. В Сети сразу стали обсуждать неожиданную совместную работу девушек Тимати.

Одни пользователи стали шутить над шведской семьей рэпера, а другие восхитились сильными девушкам, которые смогли забыть о предрассудках. «Огооо, здорово увидеть их вместе», «Респект и уважение вам и вашему мужу. Классно что такие отношения», «Хайпанули так хайпанули. Ну молодцы», «Гарем», «Шведская семья», «Алена нежная красавица», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, у Алены и Анастасии много общего. Они обе занимаются модельным бизнесом, а также имеют по салону красоты. Правда, Шишкова заведовала салоном на пару с подругой, которая ее недавно обманула. Теперь ей нужно думать, как вернуть себе проект или разработать новый. Еще Решетова активно пытается похудеть после родов. А вот ее бывшая соперница, наоборот, пытается набрать вес, так как близка к анорексии.