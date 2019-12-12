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Гарику Харламову ищут эффектную партнершу на роль любовницы

Известный юморист снимется в новом сериале «Зона комфорта».

Гарику Харламову ищут эффектную партнершу на роль любовницы
Харламову подбирают любовницу для сериала/http://globallookpress.com/

Юмористу Гарику Харламову ищут эффектную партнершу для съемок в проекте «Зона комфорта» на роль любовницы. Съемки комедийного сериала стартуют в начале следующего года. В ближайшее время пройдет кастинг.

Организаторы уже объявили, какую девушку они ищут на роль любовницы Харламова. По сюжету, девушку будут звать Кристина. Кстати, самого Гарика – Ярославом. Ей должно быть от 27 до тридцати лет. Девушка должна быть яркой и красивой. В проекте ей придется играть роль неумной блондинки. Девушка будет работать в фирме Ярика юристом. При этом никаких знаний в юриспруденции по сюжету у нее не будет.Красотка должна обладать крупными губами, бюстом от третьего размера. Организаторы подчеркнули, что им требуется именно блондинка.

При этом, судя по всему, актерский опыт претенденток совсем не важен. По задумке съемочной группы, «Зона комфорта» будет показана на YouTube, а не в телеэфире.

Напомним, что недавно супруга Гарика Харламова Кристина Асмус снялась в откровенной сцене в картине «Текст», после чего подверглась травле. Пользователи уже шутят, что теперь пришла очередь Харламова «отомстить» жене, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Гарик ХарламовКристина АсмусНовости googleСериал "Зона комфорта"
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Гарику Харламову ищут эффектную партнершу на роль любовницы
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