Гарику Харламову ищут эффектную партнершу на роль любовницы

Юмористу Гарику Харламову ищут эффектную партнершу для съемок в проекте «Зона комфорта» на роль любовницы. Съемки комедийного сериала стартуют в начале следующего года. В ближайшее время пройдет кастинг.

Организаторы уже объявили, какую девушку они ищут на роль любовницы Харламова. По сюжету, девушку будут звать Кристина. Кстати, самого Гарика – Ярославом. Ей должно быть от 27 до тридцати лет. Девушка должна быть яркой и красивой. В проекте ей придется играть роль неумной блондинки. Девушка будет работать в фирме Ярика юристом. При этом никаких знаний в юриспруденции по сюжету у нее не будет.Красотка должна обладать крупными губами, бюстом от третьего размера. Организаторы подчеркнули, что им требуется именно блондинка.

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При этом, судя по всему, актерский опыт претенденток совсем не важен. По задумке съемочной группы, «Зона комфорта» будет показана на YouTube, а не в телеэфире.

Напомним, что недавно супруга Гарика Харламова Кристина Асмус снялась в откровенной сцене в картине «Текст», после чего подверглась травле. Пользователи уже шутят, что теперь пришла очередь Харламова «отомстить» жене, сообщает «Комсомольская правда».