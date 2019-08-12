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Начались съемки полнометражной версии «Реальных пацанов»

Актерский состав остался прежним.

Начались съемки полнометражной версии «Реальных пацанов»
Николай Наумов /globallookpress.com

Начались съемки полнометражного фильма «Реальные пацаны. Зомби не за горами». Об этом 12 августа сообщила в социальных сетях кинокомпания Good Story, занимающаяся его производством.

«Хороших историй много не бывает», — написали они в Instagram.

Каких-либо подробностей кинокомпания не сообщила. Однако, судя по фото, основной актерский состав фильма сохранится. Зрители увидят Николая Наумова, Зою Бербер, Владимира Селиванова, Марину Федункив, Марию Скорницкую, Игоря Ознобихина, Алексея Базанова, Валентину Мазунину, Сергея Ершова и других артистов. Режиссер картины тоже прежний – Жанна Кадникова.

Дату выхода картины на экраны или онлайн-платформу ТНТ пока не огласили.

Напомним, телесериал «Реальные пацаны» рассказывает о простой жизни дворового парня Коляна и его приятелей Антохи и Вована. За героями фильма телезрители наблюдают около 10 лет. Работа над полнометражной версией фильма была ожидаемой, поскольку его создатели заявляли об этом еще на стадии создания сериала.

Ранее мы писали, как актеры из «Реальных пацанов» высмеяли в клипе известных хип-хоперов. Владимир Селиванов перевоплотился в рэпера Face, Алексей Базанов — в Элджея, а Станислав Тляшев — в Скриптонита.

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«Реальные пацаны»звезда сериалаМарина ФедункивНиколай Наумовсериал "Реальные пацаны"

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Начались съемки полнометражной версии «Реальных пацанов»
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