Мишулина о судебных тяжбах по поводу отцовства: «Доводили маму до страданий»

Долгое время вся страна наблюдала за тем, как дочь Спартака Мишулина Карина боролась с Тимуром Еремеевым, который в эфире одной из телепередач заявил, что является внебрачным сыном артиста. Молодой человек сделал несколько ДНК-тестов, но они не помогли ему добиться победы в суде. Не так давно дочь актера получила документы, согласно которым Еремеев не является биологическим сыном Спартака Васильевича. Но на этом судебные тяжбы девушки и ее мамы не закончились.

В этом году объявился еще один возможный родственник артиста. Тверичанин Эдуард Сорокин подал иск в суд, так как захотел получить часть наследства Мишулина. Он назвал себя его внуком. Но и тут Карина одержала победу, о чем сообщила 3 октября. Сорокина не признали родственником Спартака Васильевича, поэтому на наследство он претендовать не имеет права. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с дочерью артиста и узнал, насколько тяжело ей было снова оказаться в суде и что она теперь испытывает.

«Два года в аду мы жили. Мама инсульт перенесла из-за всего этого. Понимаете, когда ты борешься с системой, то это очень непросто, если у тебя нет крепкой спины. Мы бились за правду, за честь артиста, за достоинство артиста, лауреата государственной премии, который много для этой страны сделал. Конечно, мы не могли позволить, чтобы люди, которые не имеют отношения ни к его фамилии, ни к его честно заработанным каким-то материальным вещам. Но люди странные. Это, получается, был уже третий суд. Он (Сорокин. — Прим. ред.) проиграл три суда», — рассказала Карина.

По ее словам, с Эдуардом она сначала судилась в Твери, а потом в Москве.

«То ли им хайп нужен, то ли деньги. Я не знаю, зачем они продолжали эту атаку. Сложилось мнение, что они делали это намеренно, доводили маму (Валентину Константиновну) до моральных и физических страданий», — поделилась переживаниями девушка. Она подчеркнула, что не делала теста ДНК на родство с Сорокиным. По ее словам, другая сторона просто отказывалась делать генетическую экспертизу.

Мишулина отметила, что теперь пытается заниматься своей карьерой, так как ранее она лишилась работы в театре. Также девушка добавила, что ее репутация сильно поблекла из-за всех произошедших скандалов, что сказалось на ее карьере.

«Просто обидно за маму, которой просто непоправимый нанесли ущерб здоровью. Это ужасно смотреть, во что она превратилась. И ради чего? Ради хайпа», — посетовала дочь Спартака Васильевича.

Она надеется, что ад, в котором жила ее семья, закончился и больше никто не станет пытаться очернить доброе имя ее папы.