«Она вытворяла все, что хотела»: Майами назвал виновника конфликтов с Фадеевым

Бывший артист лейбла MALFA Олег Майами на YouTube-шоу «Ходят слухи» объяснил, почему в компании в какой-то момент разгорелись нешуточные страсти. Виноват в этом в директор организации, теперь уже отставной.

По словам музыканта, Максим Фадеев полностью доверился неудачному менеджеру, которая обманывала его на протяжении многих лет.

«Он доверил всю свою компанию одному человеку. И этот человек манипулировал им. Она вытворяла с компанией все, что хотела. Он приходил в офис и спрашивал: «Как дела?» Она ему говорила: «Оборот компании миллиард». И он спокойно шел по своим делам. То есть недопонимания и конфликты с Максом были чужими руками», — заявил он.

Олег и другие артисты, по словам Олега, предпринимали попытки достучаться до Фадеева и объяснить, кто на самом деле руководит его компанией, но он верил только своему директору.

«Когда Макс понял, что этот человек вытворял у него с компанией, что у него со всеми конфликты, что у него не такой оборот, какой она говорит, что у него полный капец в компании, он ее попросту выгнал. Мы не поверили! Потому что он всегда был на ее стороне. Десять лет он верил каждому ее слову!» — сказал музыкант.

Ведущая шоу Рамина Эсхакзай заявила, что понимает Олега, потому что на собственном опыте некогда убедилась в неадекватности бывшего менеджера Фадеева.