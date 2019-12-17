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«Она вытворяла все, что хотела»: Майами назвал виновника конфликтов с Фадеевым

Музыкант считает, что страсти внутри компании разгорались из-за неудачного менеджера.

«Она вытворяла все, что хотела»: Майами назвал виновника конфликтов с Фадеевым
Максим Фадеев. Фото Рамиля Галиева КП.

Бывший артист лейбла MALFA Олег Майами на YouTube-шоу «Ходят слухи» объяснил, почему в компании в какой-то момент разгорелись нешуточные страсти. Виноват в этом в директор организации, теперь уже отставной.

По словам музыканта, Максим Фадеев полностью доверился неудачному менеджеру, которая обманывала его на протяжении многих лет.

«Он доверил всю свою компанию одному человеку. И этот человек манипулировал им. Она вытворяла с компанией все, что хотела. Он приходил в офис и спрашивал: «Как дела?» Она ему говорила: «Оборот компании миллиард». И он спокойно шел по своим делам. То есть недопонимания и конфликты с Максом были чужими руками», — заявил он.

Олег и другие артисты, по словам Олега, предпринимали попытки достучаться до Фадеева и объяснить, кто на самом деле руководит его компанией, но он верил только своему директору.

Кадр из шоу "Ходят слухи". Фото
Кадр из шоу «Ходят слухи»

«Когда Макс понял, что этот человек вытворял у него с компанией, что у него со всеми конфликты, что у него не такой оборот, какой она говорит, что у него полный капец в компании, он ее попросту выгнал. Мы не поверили! Потому что он всегда был на ее стороне. Десять лет он верил каждому ее слову!» — сказал музыкант.

Ведущая шоу Рамина Эсхакзай заявила, что понимает Олега, потому что на собственном опыте некогда убедилась в неадекватности бывшего менеджера Фадеева.

«У меня было интервью с Ольгой Серябкиной, и это было самое ужасное интервью. И не потому что Ольга плохой человек, та менеджер – просто ужас, я ее ненавижу. Она меня обманула на счет того, что нужно подписывать договор. Условия договора не озвучила и предоставила мне его прямо по факту. В нем были прописаны огромные штрафы, если я не выполню определенные условия, это было очень жутко. Действительно работник был плохой», — подтвердила она.

 

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«Она вытворяла все, что хотела»: Майами назвал виновника конфликтов с Фадеевым
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