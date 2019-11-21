Яна Кошкина прокомментировала слухи о романе с Гариком Мартиросяном

Как сказала актриса, у нее даже нет телефона юмориста и шоумена.

Актриса Яна Кошкина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала слухи о романе с юмористом Гариком Мартиросяном. Как известно, она достаточно частый гость на шоу «Камеди Клаб», где встречается порой с ним.

Как сказала ведущая, онb действительно пересекались с Гариком Мартиросяном на съемках программ. Но у них даже нет телефонов друг друга. «У нас нет личных отношений. Я бы хотела уже развенчать этот миф. Сначала я смеялась над этими сплетнями, а потом мне стало обидно. Я виделась на съемках и с женой Гарика. Она красивая роскошная женщина, с прекрасным чувствоv юмора. Вообще люди из шоу-бизнеса спокойно относятся к подобным сплетням и не обращают на них никакого внимания», — заявила она.

больше по теме Кошкина пожалела об отказе от индивидуальных уроков вокала у Градского Актриса участвовала в слепых прослушиваниях шестого сезона «Голоса» в 2017 году.

Как сказала Кошкина, журналисты регулярно подозревают, что она беременна. Последний раз на эти мысли их навело ее платье на одном из светских мероприятий.

«Вроде я не поправилась. Не знаю, зачем так писать. Видимо они хотят, чтобы я как можно скорее обзавелась семьей. Но повторю еще раз – я не беременна и замуж пока не собираюсь», — заявила Яна Кошкина.