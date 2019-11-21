НОВОСТИ

Яна Кошкина прокомментировала слухи о романе с Гариком Мартиросяном

Как сказала актриса, у нее даже нет телефона юмориста и шоумена.

Яна Кошкина прокомментировала слухи о романе с Гариком Мартиросяном
Кошкина и Мартиросян не любовники/http://globallookpress.com/

Актриса Яна Кошкина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала слухи о романе с юмористом Гариком Мартиросяном. Как известно, она достаточно частый гость на шоу «Камеди Клаб», где встречается порой с ним.

Яна Кошкина. Фото
У Кошкиной и Мартиросяна нет отношений/http://globallookpress.com/

Как сказала ведущая, онb действительно пересекались с Гариком Мартиросяном на съемках программ. Но у них даже нет телефонов друг друга. «У нас нет личных отношений. Я бы хотела уже развенчать этот миф. Сначала я смеялась над этими сплетнями, а потом мне стало обидно. Я виделась на съемках и с женой Гарика. Она красивая роскошная женщина, с прекрасным чувствоv юмора. Вообще люди из шоу-бизнеса спокойно относятся к подобным сплетням и не обращают на них никакого внимания», — заявила она.

Как сказала Кошкина, журналисты регулярно подозревают, что она беременна. Последний раз на эти мысли их навело ее платье на одном из светских мероприятий.

«Вроде я не поправилась. Не знаю, зачем так писать. Видимо они хотят, чтобы я как можно скорее обзавелась семьей. Но повторю еще раз – я не беременна и замуж пока не собираюсь», — заявила Яна Кошкина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваГарик МартиросянЯна Кошкина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Яна Кошкина прокомментировала слухи о романе с Гариком Мартиросяном
Интересно?
Поделись с друзьями: