Нервный срыв из-за измены принца Уильяма или несчастная любовь: где сейчас Кейт Миддлтон и почему поклонники не верят в ее болезнь

В Британии разворачивается трагедия в классических шекспировских традициях. С момента последнего выхода Кейт Миддлтон в свет прошло почти полгода, а ситуация вокруг ее «исчезновения» ни на грамм не прояснилась.

Поклонники требуют показать будущую королеву народу, но получают лишь размытые формулировки об ее состоянии. В Сети пришли к неутешительному выводу, что в сложившемся положении гадалкам быстрее поверишь, чем официальным заявлениям Букингемского дворца.

Тревоги добавляют различные, казалось бы, независимые друг от друга события, которые с течением времени постепенно складываются в одну мрачную картину. Напоминает плохо отрепетированный спектакль. Не спорим, некоторые гуляющие по Сети фанатские теории заговора уж слишком раздуты, но какое-то зерно истины могут в себе и содержать. Teleprogramma.pro подержала в руках запутанный клубок из самых популярных, но неподтвержденных домыслов о судьбе Кэтрин Миддлтон.

Голые факты

Последний выход принцессы Уэльской в свет произошел 25 декабря 2023 года — это было католическое Рождество. На фотографиях со службы, которые теперь с особым пристрастием изучают поклонники королевской семьи, Кэтрин расслаблена и улыбчива — ни намека на диагностированную онкологию или плохое самочувствие.