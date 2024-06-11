Нервный срыв из-за измены принца Уильяма или несчастная любовь: где сейчас Кейт Миддлтон и почему поклонники не верят в ее болезнь

В Британии разворачивается трагедия в классических шекспировских традициях. С момента последнего выхода Кейт Миддлтон в свет прошло почти полгода, а ситуация вокруг ее «исчезновения» ни на грамм не прояснилась.
Поклонники требуют показать будущую королеву народу, но получают лишь размытые формулировки об ее состоянии. В Сети пришли к неутешительному выводу, что в сложившемся положении гадалкам быстрее поверишь, чем официальным заявлениям Букингемского дворца.
Тревоги добавляют различные, казалось бы, независимые друг от друга события, которые с течением времени постепенно складываются в одну мрачную картину. Напоминает плохо отрепетированный спектакль. Не спорим, некоторые гуляющие по Сети фанатские теории заговора уж слишком раздуты, но какое-то зерно истины могут в себе и содержать. Teleprogramma.pro подержала в руках запутанный клубок из самых популярных, но неподтвержденных домыслов о судьбе Кэтрин Миддлтон.
Голые факты
Последний выход принцессы Уэльской в свет произошел 25 декабря 2023 года — это было католическое Рождество. На фотографиях со службы, которые теперь с особым пристрастием изучают поклонники королевской семьи, Кэтрин расслаблена и улыбчива — ни намека на диагностированную онкологию или плохое самочувствие.
25 декабря 2023 года семья Уэльских появилась на рождественской службе в полном составе. Фото: Global Look Press
А 28 февраля 2024 года с будущей королевой что-то случилось. Прошли сообщения о ее повторной госпитализации, которые были подкреплены снимками папарацци. На кадрах у крыльца больницы были запечатлены несколько серьезных машин.
22 марта 2024 года миру показывают видеосообщение, в котором Кэтрин Миддлтон сообщает о своем диагнозе. Подданные рады видеть свою любимицу, несмотря на печальные новости. Но диванные скептики разбирают видео по кадрам и утверждают, что оно сгенерировано нейросетью. Похожие странности наблюдают и с редкими фотографиями принцессы, которые публикует дворец по значимым поводам.
Действие первое: те же и предполагаемая возлюбленная принца Уильяма
Когда исчезновение Кейт Миддлтон из публичного поля сильно затянулось, британцы предположили, что никакой онкологии у нее нет. В Сети начали звучать версии, одна громче другой.
Одна из них гласила: у принцессы нервный срыв или она наглоталась таблеток, или все сразу — из-за того, что у принца Уильяма есть женщина на стороне, либо беременная от него, либо уже с ребенком. И 28 февраля аристократка попала в больницу именно поэтому.
Пресса начинает активно следить за передвижениями Роуз Ханбери — замужней высокопоставленной особы, которую и раньше подозревали в связи с будущим королем. Тут же припомнили, что ее сын Оливер был одним из четырех почетных пажей на коронации Карла III в 2023 году — наравне с принцем Джорджем. Невероятно козырное местечко, которое абы кому не достается.
На коронации Карла III принц Джордж был не единственным любопытным для прессы пажом. Фото: Global Look Press
Действие второе: те же и предполагаемый возлюбленный Кейт Миддлтон
Фанатская теория о существовании соперницы у Кэтрин по популярности тягается лишь с теорией о наличии соперника у принца Уильяма. Только здесь все еще трагичнее.
27 февраля 2024 года в прессе появляется официальное сообщение о том, что с жизнью свел счеты Томас Кингстон. Он скончался от огнестрельного ранения в голову. 45-летний британский финансист сделал вдовой леди Габриэллу, которая по крови имеет непосредственное отношение к королевской семье. В прошлом же ему приписывали роман с Пиппой Миддлтон — родной сестрой Кэтрин.
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А теперь часть интернет-пространства просто уверена, что у Кингстона была связь не только с младшенькой. Некоторые думают, что ради этого мужчины Миддлтон была готова развестись с Уильямом. И поэтому его самоубийство (так ли?) заставило Кейт что-то сделать с собой. И она оказывается в больнице на следующие сутки после новости о трагическом уходе из жизни успешного аристократа.
В связи с этим поклонники пропавшей принцессы поставили ей онлайн свои диагнозы. Они считают, что Кейт наложила на себя руки из-за возлюбленной Уильяма или из-за смерти своего любимого (или из-за всего одновременно), после чего ее откачали, но в себя она не пришла. По их версии, будущая королева находится либо в вегетативной коме, либо в лечебнице для душевнобольных. Возможно, имеет место наведенное проклятие.
Кэтрин Миддлтон часто посещала больницы с официальными визитами. Фото: Global Look Press
Действие третье: те же и Букингемский дворец
Почему же публика считает, что у принцессы Уэльской все что угодно, только не объявленная онкология? Все из-за провала пиарщиков Букингемского дворца, которые «пичкают» народ сделанными на коленях фото и видео и отказываются предъявлять любимицу Британии в живую.
Логика у интернет-сыщиков прозрачная: если бы Кейт скончалась, об этом сообщили. Если бы у нее была онкология, то скрывать ее нечего: люди ходят на химиотерапию, ведут какой-то образ жизни. Зная благотворительный склад характера Миддлтон, ее легко представляют в платке, посещающую онкологическое отделение местной больницы.
Но на практике — ни то ни другое. А значит, Кэтрин в таком состоянии, что ее нельзя предъявить публике. Масла в огонь подливает противоречивая информация от инсайдеров: то принцессе лучше, то она весь год будет отсутствовать, а то и никогда не вернется к обязанностям из-за болезненных изменений во внешности.
О нехорошей роли дворца в судьбе Миддлтон говорит и странная новость о том, что жена принца Уильяма якобы тайно передала известному британскому иллюзионисту Деррену Брауну записку с просьбой о помощи. За две недели до Рождества.
Британцы любят принцессу Уэльскую за ее доброту и любовь к простому народу. Фото: Global Look Press
В Интернете довольно много приверженцев идеи, что «вторая Диана дворцу не нужна». Эта фраза означает, что Кейт Миддлтон могла пытаться изменить жизнь, возможно из-за неверности Уильяма, надеть свое «платье мести» и начать раздавать интервью, которые окончательно развалили бы престиж монархии. Но ей не дали это сделать.
По последним официальным данным, Кейт Миддлтон дала о себе знать двумя письмами. В первом — она извинилась перед ирландскими гвардейцами, что не сможет в качестве главнокомандующего присутствовать на смотре парада. А вторым письмом она повысила свою помощницу Наташу Арчер до ключевой должности в Кенсингтонском дворце. Теперь она частный исполнительный помощник Кейт и Уильяма, со слов королевской пресс-службы, разумеется.
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