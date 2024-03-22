Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак: «Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла на связь в микроблоге. Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором расскрыла причину своего внезапного исчезновения. Она призналась, что больна раком. Опухоль была обнаружена во время недавней операции. Сейчас Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии.

«В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не было раковым. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции выявили наличие рака», - рассказала Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская призналась, что диагноз поверг ее в шок. Она поблагодарила за поддержку мужа, принца Уильяма, назвав его источником своего комфортного состояния. Кейт и Уильям приняли решение не скрывать болезнь от детей.

«Но, самое главное, нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них способом и заверить их, что со мной все будет в порядке», - добавила Кейт Миддлтон.

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