Похудевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон столкнулась с серьезными проблемами. Она последний раз выходила в свет в конце 2023 года, когда посетила рождественскую службу с семьей. После этого Кейт Миддлтон легла в больницу, где ее прооперировали. После вмешательства врачи сообщили, что обнаружили у нее рак толстой кишки. О случившемся жена принца Уильяма рассказала общественности, когда уже начала проходить химиотерапию. Примечательно, что Кейт Мидллтон должна была появиться на публике в мае, после Пасхи. Но этого не произошло.

Однако на днях Миддлтон впервые увидели на прогулке очевидцы. Она вместе с родными вышла на улицу. Рядом с Кейт находятся ее родители, которые постоянно за ней присматривают. После множества слухов репортеры смогли убедиться, что принцесса находится в сознании. Она сильно похудела, пишет издание People.

Из-за лечения Кэтрин не только потеряла вес, но также у нее стали выпадать волосы, крошиться зубы. Но теперь она чувствует себя лучше. По данным Daily Mail, Кейт Миддлтон стали чаще видеть с семьей, что является хорошим знаком.

«Однако ранее на этой неделе Кенсингтонский дворец подчеркнул, что ей все еще нужно время, чтобы восстановиться... Она вернется к работе, когда получит разрешение от врачей», – говорится в издании.