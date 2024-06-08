Принц Уильям признался, что дочь больной раком Кейт Миддлтон переживает из-за экзаменов в школе

Кейт Миддлтон уже давно не появляется на публике. Она рассказала, что борется с раком. Принцесса Уэльская должна была в апреле вернуться к своим обязанностям. Примечательно, что этого не произошло. Теперь представители Букингемского дворца утверждают, что до конца года жена принца Уильяма не появится на публике. Все это время она проводит с семьей в своей резиденции. Большую часть хлопот на себя взял ее муж. Он заботиться о детях: принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи.

Во время своего визита в Нормандию принц Уильям заговорил о детях. Он рассказал о переживаниях ребенка. Девятилетняя Шарлотта не перестает думать о маме. Уильям дал понять,что его дочка находится в школе, а каникулы у нее начнутся лишь в июле. Также он добавил, что наследница проходит через непростое испытание.

Оказалось, что Шарлотта сейчас сдает экзамены. Это заставляет ее сильно переживать.

«Шарлотта так волновалась, что даже не хотела идти в школу в тот день. Но учится она хорошо и прилежно», - сказал Уильям, пишет издание Mirror.

Также муж Кейт Миддлтон пояснил, что происходит с герцогиней. По его словам, несмотря на болезнь, принцесса настроена позитивно. Она проходит курс лечения химиотерапией. Из-за болезни пока от официальных визитов Кэтрин отказалась.

«Ей бы очень хотелось быть здесь сегодня. Ее бабушка служила в Блетчли-парке. У нее было довольно много общего с некоторыми из присутствующих здесь женщин», - уточнил принц.