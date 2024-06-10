Борющаяся с раком Миддлтон извинилась за то, что пропустила репетицию парада в честь дня рождения Карла III

Кейт Миддлтон уже пять месяцев лечится от онкологического заболевания. Она перестала выходить в свет. Принцесса Уэльская уехала из дворца в дом, где смогла уединиться с детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Все обязанности на себя взял принц Уильям. Он ездит с официальными визитами, занимается наследниками и при этом старается оказывать поддержку жене. Недавно было объявлено, что до конца года Кэтрин не вернутся к своим обязанностям. А также в окружении королевской семьи стали говорить, что она после болезни будет другой.

На днях Миддлтон пропустила репетицию церемонии торжественного парада в честь дня рождения Карла III. Она решила прервать молчание и извиниться за это.

«Я горжусь всем полком. Я ценю всех, кто в этом году тренировался в течение нескольких месяцев, чтобы строй был безупречен. Быть вашим полковником — большая честь для меня, и мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания всем участникам», — поведала жена принца Уильяма в письме, пишет Tatler.

Пока Миддлтон продолжает лечение. Она проходит химиотерапию. Недавно в СМИ просачивалась информация, что у нее выпадают волосы и снижается вес. Но потом принцесса Уэльская стала выходить гулять с детьми. Об этом рассказали очевидцы.