Больная раком Кейт Миддлтон не сможет вернуться к своим обязанностям

Кейт Миддлтон в этом году столкнулась с большими проблемами. Она узнала, что больна раком. С конца декабря 2023 года принцесса перестала появляться на публике. В феврале она публично объявила о том, что проходит лечение.

Отмечалось, что жена принца Уильяма вернется к своим обязанностям в апреле, но этого не произошло. Сообщается, что после химиотерапии у Кейт Миддлтон стали выпадать волосы, сыпаться зубы. А недавно стало известно, что до конца этого года Кейт Миддлтон не вернется к своим обязанностям.

Теперь в рабочем графике Миддлтон большие изменения. Она пропустит все мероприятия, которые были запланированы на этот год. По информации из Букингемского дворца, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет прежней из-за недуга и не сможет вернуться к своим обязанностям и роли во дворце.

«Люди никогда не увидят ее такой, как прежде. Принцесса Уэльская, очевидно, переоценивает свои силы и возможности измученного химиотерапией организма», – делится словами своего источника Page Six.

Также ситуацию прокомментировал королевский эксперт Ричард Фицуильямс. Он пояснил, что жена принца Уильяма просто больше не сможет выполнять прежнее количество работы. Ее врач будет определять, что может делать Миддлтон и определять нагрузку.

«Никогда не вернется к той роли, в которой ее видели раньше. Все будет основано на медицинских рекомендациях и будет очень тщательно сбалансировано», – сказал он.