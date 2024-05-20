«Здесь замешано проклятие»: экстрасенс назвала причину страшного диагноза Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон продолжает лечение после выявленной у нее злокачественной опухоли толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит химиотерапию и столкнулась, как пишут СМИ, с тяжелыми побочными эффектами. Агрессивное лечение изнурило супругу наследника британского престола, у нее поражены кожа, волосы и костный мозг.

Таролог, экстрасенс Аделина Панина прокомментировала в беседе с Teleprogramma.pro состояние Миддлтон. Эксперт считает, что суть проблемы заключается не только в физическом заболевании.

«Я думаю, что, помимо онкологического заболевания, здесь замешано какое-то проклятие. Такое впечатление, что Кейт находится в опале, не все согласились с ее входом в королевскую семью. Было огромное количество хейта. Большое количество негатива и личная незащищенность привели к болезни», — считает эксперт.

По ее мнению, помимо традиционной медицины при лечении принцессы, стоило бы использовать какие-то духовные практики и очистительные ритуалы, чтобы снять негатив.

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