«Здесь замешано проклятие»: экстрасенс назвала причину страшного диагноза Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии. Фото: Global Look Press  

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон тяжело переносит терапию противоопухолевыми препаратами.

Кейт Миддлтон продолжает лечение после выявленной у нее злокачественной опухоли толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит химиотерапию и столкнулась, как пишут СМИ, с тяжелыми побочными эффектами. Агрессивное лечение изнурило супругу наследника британского престола, у нее поражены кожа, волосы и костный мозг.

Таролог, экстрасенс Аделина Панина прокомментировала в беседе с Teleprogramma.pro состояние Миддлтон. Эксперт считает, что суть проблемы заключается не только в физическом заболевании.

«Я думаю, что, помимо онкологического заболевания, здесь замешано какое-то проклятие. Такое впечатление, что Кейт находится в опале, не все согласились с ее входом в королевскую семью. Было огромное количество хейта. Большое количество негатива и личная незащищенность привели к болезни», — считает эксперт.

По ее мнению, помимо традиционной медицины при лечении принцессы, стоило бы использовать какие-то духовные практики и очистительные ритуалы, чтобы снять негатив. 

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«Заболевание может быть приостановлено, но позже возгорится с новой силой. Я желаю Кейт Миддлтон, конечно же, выздоровления. И надеюсь, что все пройдет в какой-то мягкой форме. Но тем не менее побочные эффекты очень серьезные. И такое впечатление, что развитие болезни уже идет не точечно, а начинает распространяться по всему организму. Приостановить это можно. Лечение будет как традиционное, так и нет. Будут задействованы все способы», — отметила Панина.

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