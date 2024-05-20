«Здесь замешано проклятие»: экстрасенс назвала причину страшного диагноза Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон продолжает лечение после выявленной у нее злокачественной опухоли толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит химиотерапию и столкнулась, как пишут СМИ, с тяжелыми побочными эффектами. Агрессивное лечение изнурило супругу наследника британского престола, у нее поражены кожа, волосы и костный мозг.
Таролог, экстрасенс
«Я думаю, что, помимо онкологического заболевания, здесь замешано какое-то проклятие. Такое впечатление, что Кейт находится в опале, не все согласились с ее входом в королевскую семью. Было огромное количество хейта. Большое количество негатива и личная незащищенность привели к болезни», — считает эксперт.
По ее мнению, помимо традиционной медицины при лечении принцессы, стоило бы использовать какие-то духовные практики и очистительные ритуалы, чтобы снять негатив.
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«Заболевание может быть приостановлено, но позже возгорится с новой силой. Я желаю Кейт Миддлтон, конечно же, выздоровления. И надеюсь, что все пройдет в какой-то мягкой форме. Но тем не менее побочные эффекты очень серьезные. И такое впечатление, что развитие болезни уже идет не точечно, а начинает распространяться по всему организму. Приостановить это можно. Лечение будет как традиционное, так и нет. Будут задействованы все способы», — отметила Панина.
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