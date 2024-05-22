Принц Уильям впервые появился на вечеринке в Букингемском дворце без Кейт Миддлтон

Принц Уильям находился в хорошем настроении. Фото: Global Look Press

Принца Уильяма поддержали кузины Зара Тиндалл, принцессы Беатрис и Евгения.

Кейт Миддлтон переживает сложный период. В начале этого года у нее обнаружили онкологическое заболевание. Сначала она хранила все в тайне, но потом публично рассказала, что борется с раком. 

Принцесса Уэльская предупредила, что хочет побыть с семьей в спокойной обстановке. Тем временем, на плечи принца Уильяма легла большая часть дел. Он занимается детьми, ездит в командировки, но старается большую часть времени быть рядом с Кэтрин и поддерживать ее. Недавно появились слухи, что после химиотерапии у принцессы стали выпадать волосы, а также она сильно похудела. 

Не удивительно, что Миддлтон пропустила садовую вечеринку, которая накануне состоялась в Букингемском дворце. Принц Уильям в смокинге и черном цилиндре вышел к гостям. Из-за дождя ему пришлось держать зонтик. Он предстал  в компании герцогов Глостерских. 

«Отличная погода для купания», — пошутил Уильям.

Принц Уильям вышел к гостям с зонтом. Фото: Global Look Press

Принца поддержали кузины. На вечеринке появились дочь принцессы Анны Зара вместе с мужем, регбистом Майком Тиндаллом. Она облачилась в белое платье-рубашку с розовыми пуговицами и рукавами-фонариками. Шляпка и лодочки дополнили ее лук. 

Приехали даже дочери опального принца Эндрю – принцесса Беатрис и принцесса Евгения. Первая выбрала ярко-розовое платье миди с длинными рукавами с воланами и жемчугом, а вторая – лаконичное платье миди свободного кроя из белого атласа в комплекте с элегантной шляпкой.

Кузины сразу подошли к принцу Уильяму. Они решили его поддержать, так как рядом не было Миддлтон. Кузины помогли сделать вечеринку удачной, уделив внимание максимальному количеству персон. К слову, их присутствие было расценено как признак единства королевской семьи в трудное время, пишет Daily Mail.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Дочери принца Эндрю – принцессы Беатрис и Евгения. Фото: Global Look Press

Читайте также:

Читайте также