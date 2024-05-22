Принц Уильям впервые появился на вечеринке в Букингемском дворце без Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон переживает сложный период. В начале этого года у нее обнаружили онкологическое заболевание. Сначала она хранила все в тайне, но потом публично рассказала, что борется с раком.

Принцесса Уэльская предупредила, что хочет побыть с семьей в спокойной обстановке. Тем временем, на плечи принца Уильяма легла большая часть дел. Он занимается детьми, ездит в командировки, но старается большую часть времени быть рядом с Кэтрин и поддерживать ее. Недавно появились слухи, что после химиотерапии у принцессы стали выпадать волосы, а также она сильно похудела.

Не удивительно, что Миддлтон пропустила садовую вечеринку, которая накануне состоялась в Букингемском дворце. Принц Уильям в смокинге и черном цилиндре вышел к гостям. Из-за дождя ему пришлось держать зонтик. Он предстал в компании герцогов Глостерских.