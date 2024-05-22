Принц Уильям впервые появился на вечеринке в Букингемском дворце без Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон переживает сложный период. В начале этого года у нее обнаружили онкологическое заболевание. Сначала она хранила все в тайне, но потом публично рассказала, что борется с раком.
Принцесса Уэльская предупредила, что хочет побыть с семьей в спокойной обстановке. Тем временем, на плечи принца Уильяма легла большая часть дел. Он занимается детьми, ездит в командировки, но старается большую часть времени быть рядом с Кэтрин и поддерживать ее. Недавно появились слухи, что после химиотерапии у принцессы стали выпадать волосы, а также она сильно похудела.
Не удивительно, что Миддлтон пропустила садовую вечеринку, которая накануне состоялась в Букингемском дворце. Принц Уильям в смокинге и черном цилиндре вышел к гостям. Из-за дождя ему пришлось держать зонтик. Он предстал в компании герцогов Глостерских.
«Отличная погода для купания», — пошутил Уильям.
Принц Уильям вышел к гостям с зонтом. Фото: Global Look Press
Принца поддержали кузины. На вечеринке появились дочь принцессы Анны Зара вместе с мужем, регбистом Майком Тиндаллом. Она облачилась в белое платье-рубашку с розовыми пуговицами и рукавами-фонариками. Шляпка и лодочки дополнили ее лук.
Приехали даже дочери опального принца Эндрю – принцесса Беатрис и принцесса Евгения. Первая выбрала ярко-розовое платье миди с длинными рукавами с воланами и жемчугом, а вторая – лаконичное платье миди свободного кроя из белого атласа в комплекте с элегантной шляпкой.
Кузины сразу подошли к принцу Уильяму. Они решили его поддержать, так как рядом не было Миддлтон. Кузины помогли сделать вечеринку удачной, уделив внимание максимальному количеству персон. К слову, их присутствие было расценено как признак единства королевской семьи в трудное время, пишет Daily Mail.
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Дочери принца Эндрю – принцессы Беатрис и Евгения. Фото: Global Look Press
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