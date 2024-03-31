СМИ: Королевский эксперт Марк Рош дал понять, что Кейт Миддлтон прошла операцию по удалению матки

На днях Кейт Миддлтон подтвердила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Общественность обратила внимание на то, что принцесса Уэльская заметно похудела. Жена принца Уильяма не стала скрывать, что проходит курс химиотерапии и пока находится на ранних этапах лечения. Кейт уточнила, что ей потребовалось время, чтобы объяснить детям, а их у герцогини трое - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, в той приемлемой для них форме, что происходит с их мамой. И почему ей требуется лечение.

Напомним, что невестка ныне покойной Елизаветы II несколько недель провела в больнице после операции. Детей к герцогине не пускали, ее навещал только муж принц Уильям, который, как пишут западные СМИ, был непривычно грустным на всех фото, которые удавалось сделать папарацци.

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