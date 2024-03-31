СМИ: Королевский эксперт Марк Рош дал понять, что Кейт Миддлтон прошла операцию по удалению матки

На днях Кейт Миддлтон подтвердила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Общественность обратила внимание на то, что принцесса Уэльская заметно похудела. Жена принца Уильяма не стала скрывать, что проходит курс химиотерапии и пока находится на ранних этапах лечения. Кейт уточнила, что ей потребовалось время, чтобы объяснить детям, а их у герцогини трое - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, в той приемлемой для них форме, что происходит с их мамой. И почему ей требуется лечение.
Напомним, что невестка ныне покойной Елизаветы II несколько недель провела в больнице после операции. Детей к герцогине не пускали, ее навещал только муж принц Уильям, который, как пишут западные СМИ, был непривычно грустным на всех фото, которые удавалось сделать папарацци.
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Появляется все больше слухов о том, каким раком страдает Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Подробностями со ссылкой на источники в Букингемском дворце поделился королевский эксперт Марк Рош, который заявил, что принцесса Уэльская неделями не появлялась на публике, так как перенесла тяжелую операцию на брюшной полости, и предположительно, это было удаление матки (гистерэктомия). Далее была проведена биопсия, и у герцогини обнаружили рак толстой кишки, говорит Рош в интервью dayFREURO. Он также уверен, что дальнейших пресс-релизов по поводу здоровья жены принца Уильяма ждать не стоит.
Никаких официальных комментариев относительно заболевания Кейт Миддлтон после того, как она подтвердила, что у нее онкологическое заболевание, не поступало.