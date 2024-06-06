«Одной ногой уже на том свете»: с онкобольной Кейт Миддлтон творится что-то неладное, заявила таролог

Букингемский дворец, возможно, скрывает важную информацию. Фото: Global Look Press 

Вместо принцессы на публике в конце года может появиться похожая на нее женщина.

Британские СМИ сообщили, что онкобольная Кейт Миддлтон может до конца текущего года не вернуться к выполнению своих королевских обязанностей. Сейчас она проходит химиотерапию, а в ее рабочем графике стоят прочерки. Сообщается, что принцесса Уэльская уже не будет прежней, какой ее привыкли все видеть. 

Таролог Аделина Панина отметила в беседе с Teleprogramma.pro, что вокруг Миддлтон разворачивается странная история, которая очень пугает, потому что здесь многое скрыто. 

«Некоторые источники говорят, что смерть Кейт скрывают, это уже не она, а нейросети. Но я ее вижу живой. Здесь серьезная болезнь, сложное состояние и очень сложная реабилитация. Но то, что есть некая завеса тайны, которую прочно держат над Кейт Миддлтон, — однозначно. С ней творится что-то неладное: она как будто одной ногой на этом свете, а другой ногой — на другом», — заявила эксперт.

По прогнозу Паниной, на публике супруга наследника британского престола появится в конце 2024 года или в начале 2025-го, но не исключено, что это может быть не Кейт, а кто-то очень похожий на принцессу.

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«Мы может увидеть некую подмену, человека, похожего на Кейт Миддлтон. Почему-то скрывается то, что с ней происходит. Возможно, что-то случилось с внешним видом и не хотят обсуждения, но тайна серьезная. Скорее всего, очень тяжелое состояние и внешний вид принцессы совершенно не презентабельный», — считает таролог.

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