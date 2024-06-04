Борющаяся с раком Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи

Кейт Миддлтон уже пять месяцев борется с онкологическим заболеванием. Она первое время молчала о своей болезни, но в феврале призналась общественности, что проходит химиотерапию. После участия в рождественской службе в храме принцесса Уэльская не появлялась на публике. По некоторым данным, до конца 2024 года она не будет выходить в свет. Пока Букингемский дворец молчит о состоянии жены принца Уильяма. При этом распространяются слухи, что у Кэтрин выпадают волосы, крошатся зубы, а также она очень похудела.

Принцесса Уэльская проходит лечение. Она старается проводить время с детьми: принцем Джорджем, принцесса Шарлоттой и принцем Луи. Примечательно, что в декабре Миддлтон появлялась на публике. Тогда она подала знак иллюзионисту Деррену Брауну. Тогда супруги второй раз посетили его шоу.

«Когда она пожала мне руку, то вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже. Внутри было написано всего одно слово — "Помогите"», — поделился иллюзионист в соцсети.

Это случилось за несколько недель до того, как Миддлтон сделали операцию на брюшной полости. Именно тогда ей поставили неутешительный диагноз. Тогда ей удалили матку.