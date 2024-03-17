Британцы потеряли Кейт Миддлтон после операции - почему принцесса Уэльская не появляется на публике

42-летняя принцесса Уэльская до сих пор хранит молчание, что порождает еще больше домыслов по поводу состояния здоровья - и, само собой, в том числе в рамках конспирологии. Версии накопились самые безумные - искусственная кома, происки любовницы Уильяма, проблематичная подтяжка ягодиц и т. д. «Телепрограмма» разбиралась, что известно о принцессе.

Операция «Кейт»

Кейт легла под нож еще в середине января - собственно, это почти все, что официально сообщено о событии. Тогда не говорилось, зачем вдруг потребовалось срочное вмешательство, однако подчеркивалось, что процедура не связана с онкологическим заболеванием. Операция прошла успешно, принцессу выписали 29 января. И вроде бы Миддлтон вступила в фазу реабилитации в семейном коттедже Аделаида в Виндзоре. Однако уже почти два месяца никаких официальных комментариев не поступало, только так называемые инсайдеры, близкие к королевскому двору, и биографы успокаивали прессу.

- Кейт Миддлтон перенесла сложную операцию, - сообщил источник в Кенсингтонском дворце. - Она старается следовать указаниям врача и побольше отдыхать, чтобы скорее восстановиться.

Чем больше важных мероприятий пропускает Кейт (премия BAFTA, поминальная служба по покойному королю Греции Константину и др.), тем больше разгоняется слухов. Особенно с учетом того, что после родов она обычно довольно быстро возвращалась на публику. Дежурные версии от британских врачей - удаление аппендицита, камней в желчном пузыре или кисты яичника, как и грыжа - отметались. Хирург Шешенк Гурджар, с которым беседовал Hello, отметил, что лечение может затянуться, ведь при подобных операциях швы могут не снимать до 9 месяцев.

Англичане требуют предъявить герцогиню Кембриджскую публике! «Вы хотите сказать, что Кейт Миддлтон - той самой женщине, которая позировала возле больницы как супермодель через несколько часов после родов, - вдруг потребовались месяцы на восстановление? И британская пресса теперь уважает частную жизнь? Это кажется зловещим», - пишут в сети возмущенные граждане, которые чувствуют, что от них что-то скрывают. Обычно - а рожала Кейт трижды - никогда так долго не скрывали принцессу. Последнее мероприятие с участием Миддлтон датируется 25 декабря 2023 года. Кажется странным и то, что принц Уильям навестил жену в больнице лишь один раз, причем ни разу не брал с собой их детей. Другие члены королевской семьи и родственники принцессы в больнице не появлялись.

Развод, побои, кома

На этом фоне испанская пресса начала разгонять версию о том, что Кейт якобы находится в искусственной коме после осложнений на фоне удаления матки (!), в то же время американские СМИ пишут, мол, принц Уильям наконец ушел к давней любовнице Роуз Хэнбери.