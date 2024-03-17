Британцы потеряли Кейт Миддлтон после операции - почему принцесса Уэльская не появляется на публике

42-летняя принцесса Уэльская до сих пор хранит молчание, что порождает еще больше домыслов по поводу состояния здоровья - и, само собой, в том числе в рамках конспирологии. Версии накопились самые безумные - искусственная кома, происки любовницы Уильяма, проблематичная подтяжка ягодиц и т. д. «Телепрограмма» разбиралась, что известно о принцессе.
Операция «Кейт»
Кейт легла под нож еще в середине января - собственно, это почти все, что официально сообщено о событии. Тогда не говорилось, зачем вдруг потребовалось срочное вмешательство, однако подчеркивалось, что процедура не связана с онкологическим заболеванием. Операция прошла успешно, принцессу выписали 29 января. И вроде бы Миддлтон вступила в фазу реабилитации в семейном коттедже Аделаида в Виндзоре. Однако уже почти два месяца никаких официальных комментариев не поступало, только так называемые инсайдеры, близкие к королевскому двору, и биографы успокаивали прессу.
- Кейт Миддлтон перенесла сложную операцию, - сообщил источник в Кенсингтонском дворце. - Она старается следовать указаниям врача и побольше отдыхать, чтобы скорее восстановиться.
Чем больше важных мероприятий пропускает Кейт (премия BAFTA, поминальная служба по покойному королю Греции Константину и др.), тем больше разгоняется слухов. Особенно с учетом того, что после родов она обычно довольно быстро возвращалась на публику. Дежурные версии от британских врачей - удаление аппендицита, камней в желчном пузыре или кисты яичника, как и грыжа - отметались. Хирург Шешенк Гурджар, с которым беседовал Hello, отметил, что лечение может затянуться, ведь при подобных операциях швы могут не снимать до 9 месяцев.
Англичане требуют предъявить герцогиню Кембриджскую публике! «Вы хотите сказать, что Кейт Миддлтон - той самой женщине, которая позировала возле больницы как супермодель через несколько часов после родов, - вдруг потребовались месяцы на восстановление? И британская пресса теперь уважает частную жизнь? Это кажется зловещим», - пишут в сети возмущенные граждане, которые чувствуют, что от них что-то скрывают. Обычно - а рожала Кейт трижды - никогда так долго не скрывали принцессу. Последнее мероприятие с участием Миддлтон датируется 25 декабря 2023 года. Кажется странным и то, что принц Уильям навестил жену в больнице лишь один раз, причем ни разу не брал с собой их детей. Другие члены королевской семьи и родственники принцессы в больнице не появлялись.
Развод, побои, кома
На этом фоне испанская пресса начала разгонять версию о том, что Кейт якобы находится в искусственной коме после осложнений на фоне удаления матки (!), в то же время американские СМИ пишут, мол, принц Уильям наконец ушел к давней любовнице Роуз Хэнбери.
Британской модели Роуз Хэнбери СМИ уже давно приписывают роман с Уильямом. Фото: Global Look Press
- Были серьезные осложнения, которых они не ожидали, - сообщила испанская журналистка Конча Каллеха. - Операция прошла успешно, но послеоперационный период был не таким хорошим. Врачам пришлось провести интубацию принцессы и ввести ее в искусственную кому.
Некоторые поклонники подозревают, что принцесса попала в больницу из-за побоев. В подтверждение они приводят мемуары принца Гарри, в которых упоминалось, что Уильям вспыльчив и склонен распускать руки. Дошло и до совсем фантастических версий: в сети обсуждают, что Кейт могла сжечь себя из-за конфликта Палестины и Израиля, отправиться на Луну, сделать бразильскую подтяжку ягодиц или повредить лицо во время окрашивания волос.
При этом инсайдеры Daily Mail сообщали, что Кейт вместе с Уильямом и детьми планирует провести каникулы в поместье Сандрингем. К королевским обязанностям Миддлтон приступит, скорее всего, не раньше Пасхи (у католиков - 31 марта).
Пресс-секретарь Кейт настаивает на том, что она чувствует себя хорошо. После него Daily Mail опубликовала новость о встрече Уильяма с бывшей узницей немецкого концлагеря под заголовком «Выздоравливай, Кейт!». Когда и это не помогло успокоить публику, представители Миддлтон заявили, что сроки ее отсутствия были объявлены еще в январе. «Мы с самого начала ясно объяснили, что принцесса Уэльская вернется лишь после Пасхи. Кенсингтонский дворец объявит, когда произойдет что-то значительное».
А 4 марта Кейт вроде бы видели на публике.
«Принцессу Уэльскую видели в понедельник в автомобиле, которым управляла ее мать Кэрол, недалеко от Виндзорского замка», - сказано в публикации таблоида TMZ.
На новых (или не очень?) фотографиях Кейт Миддлтон была одета в черное, а лицо герцогини было скрыто темными очками.