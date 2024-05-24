«Ты не мужик, тряпка»: отношения между Ершовым и Погребняк на «Сокровищах императора» снова накалились

«Сокровища императора» — реалити-шоу, которое с каждым выпуском набирает обороты и становится все более популярным. Напряженная атмосфера борьбы за внушительный денежный приз держит зрителей в напряжении, а непредсказуемость сюжета не позволяет оторваться от экрана.

Неожиданные повороты, конфликты между участниками, сложные испытания — все это делает шоу захватывающим и приковывает внимание миллионов зрителей. Однако последний, десятый выпуск шоу вызвал настоящий скандал и разделил аудиторию на два лагеря.

Игру покинула команда желтых — Карина Кокс и Женя Искандарова, которые считались одними из самых сильных участниц. Многие зрители были возмущены этим событием, считая, что девушки стали жертвами нечестной игры и интриг со стороны других участников.

Не последние герои

Особое негодование вызвала команда синих — Евгений Ершов и его мама Елена Путылина, которых обвиняют в нарушении правил и неспортивном поведении. По мнению фанатов шоу, именно действия Ершова и Путылиной, которые постоянно прятали подсказки и пытались помешать другим командам, привели к тому, что желтые, уверенно шедшие к финалу, выбыли из игры.