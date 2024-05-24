«Ты не мужик, тряпка»: отношения между Ершовым и Погребняк на «Сокровищах императора» снова накалились

«Сокровища императора» — реалити-шоу, которое с каждым выпуском набирает обороты и становится все более популярным. Напряженная атмосфера борьбы за внушительный денежный приз держит зрителей в напряжении, а непредсказуемость сюжета не позволяет оторваться от экрана.
Неожиданные повороты, конфликты между участниками, сложные испытания — все это делает шоу захватывающим и приковывает внимание миллионов зрителей. Однако последний, десятый выпуск шоу вызвал настоящий скандал и разделил аудиторию на два лагеря.
Игру покинула команда желтых — Карина Кокс и Женя Искандарова, которые считались одними из самых сильных участниц. Многие зрители были возмущены этим событием, считая, что девушки стали жертвами нечестной игры и интриг со стороны других участников.
Не последние герои
Особое негодование вызвала команда синих — Евгений Ершов и его мама Елена Путылина, которых обвиняют в нарушении правил и неспортивном поведении. По мнению фанатов шоу, именно действия Ершова и Путылиной, которые постоянно прятали подсказки и пытались помешать другим командам, привели к тому, что желтые, уверенно шедшие к финалу, выбыли из игры.
Участники шоу «Сокровища императора» не догадывались, что к финалу игра будет настолько напряженной. Фото: ТНТ
Кроме того, зрители выражают недовольство поведением ведущей Ольги Бузовой, которую подозревают в том, что она помогает своим подругам — Алане Мамаевой и Марии Погребняк, играющим за команду розовых.
Многие уверены, что Ольга предоставляет им преимущества, подсказывает правильные ответы и закрывает глаза на их нарушения, что ставит под сомнение честность соревнований. Фанаты шоу требуют от организаторов провести расследование и принять меры, чтобы обеспечить равные условия для всех участников.
«О, женщины»
Тем временем в социальных сетях телеканала ТНТ появился анонс одиннадцатого выпуска шоу, который еще больше накалил обстановку и заставил зрителей гадать, что же будет дальше. В коротком видео показаны фрагменты новых испытаний, конфликты между участниками и неожиданные повороты сюжета, которые не оставляют сомнений в том, что очередная игра будет наполнена драматизмом и интригами. Просмотрев анонс, можно сделать некоторые выводы о том, что ждет зрителей в следующем выпуске.
Учитывая, что в анонсе не было показано ни зеленой, ни оранжевой команды, можно сделать вывод, что основной накал будет вокруг отношений команды синих и розовых. Вероятно, зарождающееся притяжение между Евгением и Марией сойдет на нет из-за конкуренции.
На видео Ершов говорит: «О, женщины. Мы играем в игру. Я очень много им помогал, уже как-то надоедает, если честно. Я не в любви клялся кому-то или в преданности. Я просто симпатию проявил, это разные вещи».
Мария Погребняк и Евгений Ершов начали проявлять взаимную симпатию. Фото: ТНТ
Потом возмущается мама блогера, Евгения Путылина.
«Мой сын дарит наши деньги, цветы, чего еще она хочет?», - задается вопросом она.
И к концу анонса Мария Погребняк заявляет:
«Жень, ты играешь с чужими чувствами, это не по-мужски. Ты просто не мужик, тряпка».
Зрители начали делать ставки, кто же победит в «Сокровищах императора» и выдвигать свои предположения:
sergej_titov: «В этой серии сольют зеленых это 100%. А потом финал среди трех команд, и подружки Бузовой с разрывом мениска всех как всегда сделают, а других таксист не туда повезет».
yilarogova123: «Думаю Ершов с маман победят. А зеленых скорей всего уберут, хотя если соревнования были бы по чесноку команды Давы и розовых давно бы не было здесь, это прям очевидно. По ходу финал смотреть и не стоит, если выйдут зеленые, то всё очевидно».
alyona_bl: «У Бузовой давно была фотка с финала, на заднем плане было два цвета: зеленый и оранжевый».
Стоит отметить, что в Сети действительно ходят слухи о том, что Бузова случайно выложила в своем аккаунте фото с финала шоу, на котором были только зеленый и оранжевый стол под цвет команд финалистов.
Доказательств этому найти сейчас невозможно, поэтому остается только ждать воскресенья, чтобы увидеть, как будут развиваться события на реалити.
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