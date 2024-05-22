«Главное — победа, неважно, какой ценой»: Ершов ясно дал понять зрителям «Сокровищ императора», что не считается с их мнением

Последний выпуск шоу «Сокровища императора» всколыхнул волну негодования среди зрителей. Уход с проекта команды «желтых» — Карины Кросс и Жени Искандаровой — многие восприняли как несправедливость, указав на то, что девушки выбыли из игры не из-за проигрыша в испытании, а из-за сложившихся обстоятельств.

В социальных сетях разгорелись бурные дискуссии, где зрители обвиняли ведущую шоу Ольгу Бузову в предвзятости и помощи команде «розовых» — Алане Мамаевой и Марии Погребняк, которые являются ее близкими подругами. Фанаты шоу полагают, что Ольга специально создает более благоприятные условия для своих подруг, что нечестно по отношению к другим участникам.

Однако не только действия ведущей вызвали критику зрителей. Игра Евгения Ершова с самого начала сезона вызывала недовольство у аудитории. Участника обвиняли в неспортивном поведении и нарушении правил. Он постоянно прятал конверты и сундуки с подсказками, заставляя других участников терять время и усложняя им задачу. Поведение Ершова многие расценивают как неуважение к соперникам и нежелание бороться честно.

К десятому выпуску негодование зрителей достигло предела. Они потребовали дисквалифицировать Ершова, утверждая, что именно из-за его провокаций «желтые» были вынуждены покинуть проект. Фанаты уверены, что Ершов специально спровоцировал конфликт, который привел к уходу Карины и Жени, и считают, что его дальнейшее участие в шоу недопустимо.