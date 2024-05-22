«Главное — победа, неважно, какой ценой»: Ершов ясно дал понять зрителям «Сокровищ императора», что не считается с их мнением

Последний выпуск шоу «Сокровища императора» всколыхнул волну негодования среди зрителей. Уход с проекта команды «желтых» — Карины Кросс и Жени Искандаровой — многие восприняли как несправедливость, указав на то, что девушки выбыли из игры не из-за проигрыша в испытании, а из-за сложившихся обстоятельств.
В социальных сетях разгорелись бурные дискуссии, где зрители обвиняли ведущую шоу Ольгу Бузову в предвзятости и помощи команде «розовых» — Алане Мамаевой и Марии Погребняк, которые являются ее близкими подругами. Фанаты шоу полагают, что Ольга специально создает более благоприятные условия для своих подруг, что нечестно по отношению к другим участникам.
Однако не только действия ведущей вызвали критику зрителей. Игра Евгения Ершова с самого начала сезона вызывала недовольство у аудитории. Участника обвиняли в неспортивном поведении и нарушении правил. Он постоянно прятал конверты и сундуки с подсказками, заставляя других участников терять время и усложняя им задачу. Поведение Ершова многие расценивают как неуважение к соперникам и нежелание бороться честно.
К десятому выпуску негодование зрителей достигло предела. Они потребовали дисквалифицировать Ершова, утверждая, что именно из-за его провокаций «желтые» были вынуждены покинуть проект. Фанаты уверены, что Ершов специально спровоцировал конфликт, который привел к уходу Карины и Жени, и считают, что его дальнейшее участие в шоу недопустимо.
Команду «синих» игроков обвиняют в проигрыше «желтой» команды. Фото: ТНТ
«Это прежде всего игра»
Неожиданно для всех Евгений Ершов отреагировал на волну возмущения зрителей. Он опубликовал в своих социальных сетях обращение, в котором попытался объяснить свое поведение и мотивы своих поступков на проекте. Но сделал это, что называется, в своем стиле.
Блогер признал, что его действия могли вызвать негативную реакцию, но подчеркнул, что его это абсолютно не волнует. Он также отметил, что реалити-шоу — это игра, в которой каждый борется за победу своими методами, и его стратегия не является исключением.
«Друзья, «Сокровища императора» — это прежде всего игра, где каждый борется за победу по-своему. Прятать конверты или прятать ящики не запрещено правилами. А для меня с мамой в этом шоу главное — победа, а не участие. Не важно, какой ценой», — с улыбкой заявил Евгений в своем видеообращении.
Зрители тоже не стали медлить с ответом. Они написали Ершову, что его методы игры недостойны, отвратительны и позорят телеканал, который выпускает такое реалити.
Евгений Ершов не считает свои методы игры недостойными. Фото: соцсети Евгения Ершова
«Подлость и непорядочность»
Вот, что написали зрители:
Марина Родионова: «Игра для вас с мамой — это подлость и подстава, непорядочность и презрение всем нормам. Позор для ТНТ такие «игроки». Жаль, что это видит молодежь».
Эля: «Боже, какой отвратный персонаж! Так и говорит: не важно, какой ценой! Так можно далеко зайти. Зачем его в ТНТ раскручивают, себя только роняют. Не надо делать рейтинги на хейте и негативе!»
Светик: «Самое ужасное, что это может быть кумир подростка с неокрепшим сознанием, и кто-то будет брать пример с него».
Юлия: «И вообще, почему, в принципе, позволяют такие грязные нарушения правил на ТВ? Это что, новый формат шоу? Смотрит и молодое поколение, формируется мнение, что все можно и ничего не будет, любой ценой».
Olechka: «Человек прямо говорит, что готов на любую подлость, лишь бы победить. Честная борьба не для него».
Варвара Власова: «Водолазку серую ему выдайте, пусть запишет видео, что он зашел не в ту дверь».
Что ж, в своем обращении Ершов ясно дал понять, что не собирается сдаваться и менять свои «грязные» методы игры. Он готов идти до конца, используя все доступные способы для достижения победы.
Зрители, в свою очередь, не готовы мириться с таким поведением и уже предупредили Евгения, что в случае его победы никто не разделит с ним радость. Финал шоу «Сокровища императора» обещает быть напряженным, и только время покажет, кому в итоге удастся стать лидером этой гонки.
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