Женя Искандарова ходит к психологу после шоу «Сокровища императора»: «Неприязнь по отношению к себе чувствую»

Женя Искандарова принимала участие в шоу «Сокровища императора». Съемки проходили в Китае. Юморист и блогер в команде с Кариной Кокс демонстрировала отличные результаты 10 выпусков. Недавно была показа серия, где они неожиданно пришли последними и выбыли из проекта. Этому обрадовались другие участники, с которыми у команды «желтых» был конфликт. Мария Погребняк, Алана Мамаева и Женя Ершов считали, что девушки носят маски и только притворяются, что они хорошие.

Оказалось, что Искандарова после ухода с проекта ходит к психологу. Она отметила, что смогла восстановиться физически и отдохнула морально, но у нее возникли некоторые проблемы из-за конфликтов на шоу и проигрыша.

«Я сначала думала, что очень плохо справилась с эмоциями и испытаниями, раз мы вылетели. Со мной никогда такого не было. Но после просмотра я понимаю, что мы все делали очень хорошо! И физически, и морально я отдохнула. Но единственное - некую неприязнь по отношению к себе чувствую. и это очень странно и непонятно для меня. Люди боятся ругаться с теми, кто будет отвечать тем же, но с теми, кто старается быть тактичным, люди ведут себя не лучшим образом. Сейчас для меня главное - не скатиться в злобу, нелюбовь к людям. Так что продолжаем ходить к психологу и быть собой», – написала Женя Искандарова в соцсети.