Шоу «Сокровища императора» покинули Женя Искандарова и Карина Кокс

Женя Искандарова и Карина Кокс познакомились на шоу «Звезды в Африке». На этот раз они смогли подружиться и объединились для участия в шоу «Сокровища императора». Примечательно, что они стали лидерами проекта. Им чаще других удавалось приходить к финишу первыми. Это навлекло на них нелюбовь конкурентов. Мария Погребняк, Алана Мамаева, Евгений Ершов невзлюбили команду «желтых».

В 10 выпуске шоу были сложные испытания. Сначала участникам предстояло сделать из бамбука два плота, спустить их на воду и проплыть по горной реке два километра до ящика с деньгами. Тут лучшими оказались Ершов с мамой Еленой Путылиной, а вот последними пришли Дава с братом Арманом. Однако Ольга Бузова, которая ведет проект, помогла своему бывшему возлюбленному связать плот.

Потом нужно было найти среди двухсот тюбиков с эфирными маслами шесть нужных ароматов. А последним испытанием стала стрижка овец. Искандарова и Кокс пришли первыми, поэтому им выпала возможность «насолить» конкурентам. Они вручили «черную кошку» Погребняк и Мамаевой. Это не понравилось Бузовой, которая дружит с Марией.

«Чисто по-человечески давать людям кошку вторую неделю подряд – это нормально?» — возмутилась ведущая.

Но Женя заявила, что это нормально. Второй день испытаний стал еще тяжелее. Участникам нужно было прыгнуть с банджи с 80-метровой высоты. Это отказался делать Дава, поэтому ему с братом пришлось целый час сидеть на месте.

Затем участникам реалити предстояло проехать на картинге трассу быстрее, чем за 70 секунд. И неожиданно первыми прошли испытание Мария с Аланой. Потом пришли Ершов и Путылина, Миногарова и Хачатуров, Дава с братом. А вот лидеры прошлых выпусков Искандарова и Кокс потеряли время, так как передвигались на метро, а также они потеряли конверт с деньгами, что сильно усложнило их жизнь и скорость передвижения по городу. Они были расстроены, что выбыли.

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