Карина Кокс о выживании на шоу «Сокровища императора»: «Мы все друг друга раздражали»

Карина Кокс не только популярная певица, но и с некоторых пор звезда ТВ-шоу. В реалити «Сокровища императора» на ТНТ артистка стала одной из самых ярких участниц, притягивающей внимание зрителей.

Teleprogramma.pro узнала, как повлиял новый телепроект на Карину.

«Бессмысленно сравнивать розу и орхидею»

— Что для вас значило участие в шоу «Сокровища императора»?

— Участие в подобном шоу для меня было чистой авантюрой и поиском приключений. Я обожаю путешествовать, до этого не была в Китае и решила воспользоваться выпавшим шансом. Тем более, в компании моей новоиспеченной подруги Жени Искандаравой, с которой мы недавно познакомились в Африке. Мне было интересно, на что мы способны вместе.

— Что больше всего вас мотивировало при поездке в Китай? Деньги или что-то другое?

— Победить, получить хороший денежный приз — это всегда сладкий бонус. Но я человек, который получает удовольствие от самого процесса достижения цели, поэтому оба этих пункта имели важное значение.

— Насколько отличалось участие в нем от шоу «Новые звезды в Африке»?

— Это настолько разные по формату шоу, что я бы не стала искать в них общие черты. Бессмысленно ведь сравнивать розу и орхидею — обе красивые и уникальные.

Но, несмотря на все положительные качества шоу, было кое-что, что омрачало съемки.