Карина Кокс о выживании на шоу «Сокровища императора»: «Мы все друг друга раздражали»

Карина Кокс не только популярная певица, но и с некоторых пор звезда ТВ-шоу. В реалити «Сокровища императора» на ТНТ артистка стала одной из самых ярких участниц, притягивающей внимание зрителей.
Teleprogramma.pro узнала, как повлиял новый телепроект на Карину.
«Бессмысленно сравнивать розу и орхидею»
— Что для вас значило участие в шоу «Сокровища императора»?
— Участие в подобном шоу для меня было чистой авантюрой и поиском приключений. Я обожаю путешествовать, до этого не была в Китае и решила воспользоваться выпавшим шансом. Тем более, в компании моей новоиспеченной подруги Жени Искандаравой, с которой мы недавно познакомились в Африке. Мне было интересно, на что мы способны вместе.
— Что больше всего вас мотивировало при поездке в Китай? Деньги или что-то другое?
— Победить, получить хороший денежный приз — это всегда сладкий бонус. Но я человек, который получает удовольствие от самого процесса достижения цели, поэтому оба этих пункта имели важное значение.
— Насколько отличалось участие в нем от шоу «Новые звезды в Африке»?
— Это настолько разные по формату шоу, что я бы не стала искать в них общие черты. Бессмысленно ведь сравнивать розу и орхидею — обе красивые и уникальные.
Но, несмотря на все положительные качества шоу, было кое-что, что омрачало съемки.
Карина Кокс находится в прекрасной физической форме. Фото: ТНТ
«Они не беспокоят мой ум»
— На шоу «Новые звезды в Африке» ваша напарница Женя Искандарова стала победительницей. Рассчитываете победить и в Китае?
— Разумеется, мы рассчитываем на победу. Мы сильны, физически хорошо подготовлены и очень мотивированны. Я все время чувствовала нашу мощь и боевой дух.
— Кто на шоу вызывал у вас больше всего раздражения?
— Я не люблю переходить на личности, меня могут злить только поступки и поведение людей. Когда мне были неприятны какие-то замечания или грубости в мой адрес, я всегда об этом говорила. Уверена, что мы все друг друга раздражали в каких-то моментах игры.
— Вас с Искандаровой оштрафовали за то, что во время испытания вы бежали слишком быстро и оператор не успел вас снять. Вы согласились с наказанием. Считаете, это было справедливо?
— Да, иногда для съемок нас просили бегать медленно, это было важно.
— Сразу две команды — Дава с братом и Погребняк с Мамаевой, — как вы сами выразились, накинулись на вас, обвиняя в нечестной игре. Ваша напарница Женя Искандарова от этого даже расплакалась. Как вы считаете, забудутся ли такие обвинения после окончания шоу? Или вы теперь всегда будете относиться друг к другу предвзято?
— Лично у меня нет никаких отношений ни с девушками, ни с парой Давида. Я не буду думать о них за пределами шоу. Все что было в кадре, для меня там и осталось, я не возьму с собой эти переживания в обычную жизнь. Каждый сам несет ответственность за свои слова и поступки, я отвечаю только за себя. Когда мне говорили, что я кого-то обидела своим поведением на шоу, я извинялась, анализировала свои действия и старалась больше так не поступать.
Раскрыла Карина и самые сложные моменты на шоу.
Карина Кокс ладила не со всеми участниками шоу «Сокровища императора». Фото: ТНТ
«Кардио в течение дня - мой стиль жизни»
— Симпатизируете ли вы какой-то команде на шоу или все эмоции перебил дух соперничества?
— Мне нравились на шоу несколько команд. В них привлекал одновременно настрой на победу и уважительное отношение к другим участникам — это команды Филиппа, Толи Цоя и братьев Пышненко.
— Вы уже второй раз участвуете в шоу, которое ведет Ольга Бузова? Нравится вам ее стиль? Достаточно у нее лидерских качеств для такой работы?
— Ольга — молодец, видно, как сильно она выросла профессионально. И тот объем работы, который она выполняет, вызывает только уважение.
— У многих участников шоу начались проблемы со здоровьем из-за напряженного темпа? Как ваше самочувствие? Не было сложностей в Китае?
— Я видела, как многие участники начинали и заканчивали день с посещения доктора, и очень им сочувствовала. Лично у меня не было абсолютно никаких проблем со здоровьем. Возможно, потому что быстро ходить и выполнять элементарное кардио в течении дня — это мой стиль жизни, в целом. Каждый день я прохожу большие расстояния, это часть моей рутины по поддержке хорошей физической формы.
— Расскажите, что было для вас самым сложным на шоу?
— Общение с незнакомыми людьми. Обсуждение прошедшего дня, взаимные претензии — были частью шоу и избежать этого было невозможно. Но, поскольку, кто-то всегда был раздражен, кто-то измотан, кто-то недоволен твоим поведением, это общение нельзя было назвать приятным.
Пока на реалити Карина больше не хочет и рассказала Teleprogramma.pro о своих планах.
Карина Кокс благодарна за возможность поучаствовать в шоу. Фото: ТНТ
«Это такой бесценный опыт»
— А что оставило самые приятные воспоминания?
— Все испытания, которые мы так круто проходили, даже если случались промахи. Это бесценный опыт, и я благодарна жизни за каждую минуту, проведенную в таком увлекательном шоу и в этом потрясающем городе.
— Было ли что-то, что не вошло в кадр, но сыграло значительную роль в дальнейшей игре?
— Я понимаю, что эфир не резиновый и все не уместить в одну программу. У нас с Женей было так много смешных и очень красивых моментов, которые останутся только в нашей памяти, и это к лучшему.
— Если бы вас пригласили в такое же шоу опять, вы согласились бы?
— Нет, я уже получила большой и интересный опыт и такую же большую и очень приятную здравомыслящую аудиторию, за что очень благодарна каналу ТНТ! Сейчас у меня другие планы.
Я собираюсь петь свои любимые песни на сцене в блестящем платье!
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