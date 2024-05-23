«Победит женская команда»: кто выйдет в финал «Сокровищ императора» — экстрасенс Хуснетдинова

Страсти на шоу ТНТ «Сокровища императора» накаляются, соперники уже с трудом себя сдерживают в погоне за миллионом юаней в качестве приза. В Сети пользователи распаляются все больше и больше, пытаясь определить, кто выйдет в финал битвы.
Сайт Teleprogramma.pro обратился к ясновидящей
Экстрасенс разложила карты на предстоящие серии и выпала перевернутая карта Силы.
«Это означает, что будет очень много давления, прессинга, вероятно ужесточение условий игры, в которых участники должны себя проявить», — сказала собеседница издания.
Айгуль Хуснетдинова заметила, что у «желтых» (Карины Кокс и Евгении Искандаровой) был очень большой шанс на победу. Помешал им дойти до финала некий эксцесс, который увидела на раскладе карт ясновидящая. (В шоу участницы потеряли свои деньги и добирались до финиша слишком долго.)
«Синие» (Евгений Ершов с мамой) победят вряд ли, поскольку боец ММА слишком поддается эмоциям, они его могут увести «не туда».
«Розовые» (Мария Погребняк и Алана Мамаева), вероятнее всего, покинут проект.
«Оранжевым» (Давиду Манукяну и его брату Арману Давтяну) выпадает конфликт. Ссора может случиться между ними либо с продюсерами или ведущими. Это усложнит их дальнейшее состязание.
«Зеленым» (Марии Миногаровой и ее другу Паруйру Хачатурову) улыбнется удача, несмотря на то что они почти всегда плетутся в конце. У них тоже есть шанс на победу.
Айгуль Хуснетдинова увидела женскую энергию в финальной битве «Сокровищ императора». Это значит, что исход будет тесно связан с энергией прекрасной половины человечества. То есть либо выиграет именно женская команда, либо предопределит победу женщина. Это может быть как участница шоу, так и человек из съемочной группы (продюсер, ведущая Ольга Бузова).
«Финал будет жестким, участникам состязаний до предела закрутят гайки. Выигрыш сильно зависит от женской энергии, поэтому очень вероятно, что победит женская команда», — дала прогноз Айгуль Хуснетдинова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Евгений Ершов с мамой. Стоп-кадр: программа «Сокровища императора» / ТНТ
Читайте также: