«Победит женская команда»: кто выйдет в финал «Сокровищ императора» — экстрасенс Хуснетдинова

Страсти на шоу ТНТ «Сокровища императора» накаляются, соперники уже с трудом себя сдерживают в погоне за миллионом юаней в качестве приза. В Сети пользователи распаляются все больше и больше, пытаясь определить, кто выйдет в финал битвы.

Сайт Teleprogramma.pro обратился к ясновидящей Айгуль Хуснетдиновой с просьбой попытаться определить приблизительный исход телесостязания.

Экстрасенс разложила карты на предстоящие серии и выпала перевернутая карта Силы.

«Это означает, что будет очень много давления, прессинга, вероятно ужесточение условий игры, в которых участники должны себя проявить», — сказала собеседница издания.

Айгуль Хуснетдинова заметила, что у «желтых» (Карины Кокс и Евгении Искандаровой) был очень большой шанс на победу. Помешал им дойти до финала некий эксцесс, который увидела на раскладе карт ясновидящая. (В шоу участницы потеряли свои деньги и добирались до финиша слишком долго.)

«Синие» (Евгений Ершов с мамой) победят вряд ли, поскольку боец ММА слишком поддается эмоциям, они его могут увести «не туда».

«Розовые» (Мария Погребняк и Алана Мамаева), вероятнее всего, покинут проект.

«Оранжевым» (Давиду Манукяну и его брату Арману Давтяну) выпадает конфликт. Ссора может случиться между ними либо с продюсерами или ведущими. Это усложнит их дальнейшее состязание.

«Зеленым» (Марии Миногаровой и ее другу Паруйру Хачатурову) улыбнется удача, несмотря на то что они почти всегда плетутся в конце. У них тоже есть шанс на победу.

Айгуль Хуснетдинова увидела женскую энергию в финальной битве «Сокровищ императора». Это значит, что исход будет тесно связан с энергией прекрасной половины человечества. То есть либо выиграет именно женская команда, либо предопределит победу женщина. Это может быть как участница шоу, так и человек из съемочной группы (продюсер, ведущая Ольга Бузова).

«Финал будет жестким, участникам состязаний до предела закрутят гайки. Выигрыш сильно зависит от женской энергии, поэтому очень вероятно, что победит женская команда», — дала прогноз Айгуль Хуснетдинова.