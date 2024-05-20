Тренер по этикету Скиба о поведении участников шоу «Сокровища императора»: «Приятно наблюдать»

Мария Погребняк во время прохождения испытаний на проекте ТНТ «Сокровища императора» демонстрирует немалую волю к победе. На пути к ней она готова идти на многое: попрошайничать, продавать собственные серьги, чтобы доехать до финала битвы на такси, вступать в стычки с соперниками.

Однако чем объяснить ее поведение, не связанное непосредственно с игрой? В последней серии проекта от 19 мая Мария Погребняк в ожидании такси разместилась в специальной комнате отдыха, где увидела кастрюли китайцев с едой. Недолго думая, она открыла одну из них и увидела свой любимый рис. После чего стала хватать его руками и есть.

Вероятно, Мария сильно проголодалась и не смогла себя сдержать. Ведь даже тренер по этикету Евгения Скиба не смогла прокомментировать ее поведение.

«Про то, как Мария ела рис руками, обсуждать не будем», — сказала эксперт.

Она отметила, что участники шоу наконец-то стали контролировать свои чувства и поведение. И даже вспомнили про такое понятие, как добрососедство.

«Приятно наблюдать, как участники поддерживают друг друга! Добрые слова, искренняя благодарность за пройденные этапы шоу — это то, что нужно, чтобы прийти к цели», — заметила Евгения Скиба.

Увы, но себя в руках научились держать далеко не все.

«Напряжение в проекте растет. На этой неделе Марии Миногаровой не удалось справиться со своими эмоциями. Надо отдать должное Паруру, не смотря на агрессивные атаки подруги, он вел себя достойно», — похвалила Скиба.

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