Евгения Искандарова о финальных выпусках шоу «Сокровища императора»: «Нам сложно было в моменте, когда тебя буллят, гасят, всячески издеваются»

В шоу «Сокровища императора» произошел еще один резкий поворот. На этот раз из соревнования выбыли лидеры — команда «желтых», Евгения Искандарова и Карина Кокс.
В десятом эпизоде шоу участников ожидали непростые задания. Для начала им требовалось изготовить из бамбука два плота, затем спустить их на воду и преодолеть на них два километра по горной реке до контейнера с деньгами.
Затем участникам предстояло среди двухсот тюбиков с эфирными маслами отыскать шесть нужных ароматов. И по сценарию последнего конкурса в задачи игроков входило подстричь овец. Евгения и Карина прибыли к финишу первыми, после чего у них появилась возможность вручить «черную кошку» своим конкурентам. Девушки выбрали своих извечных соперниц — Алану Мамаеву и Марию Погребняк.
Во второй день испытаний игрокам нужно было прыгнуть с банджи 80-метровой высоты, а потом проехать на картинге трассу быстрее чем за 70 секунд. Последними к финишу пришли как раз Евгения Искандарова и Карина Кокс, после чего они выбыли из гонки.
Когда передача с участием «желтых» уже вышла в эфир, Евгения встретилась с Кариной для совместного просмотра шоу и записала несколько видео для своих подписчиков, посвященных их участию в «Сокровищах императора». Видео были опубликованы в ее телеграм-канале. Итак, о чем же рассказала Евгения в заветных видеокружочках — в материале Teleprogramma.pro.
Об испытании на плоту
— В первый день испытаний было холодно, но мы тепло оделись. А там, блин, вода! И мы подумали: «Если нам предстоит нырять, то мы, наверное, уезжаем».
И заметьте наши ботинки. Карина, помнишь, какие нам дали шлепки? Мы сразу подумали, что будем ходить по каким-то лужам. Оказалось, что нужно было нырять в реку.
Свой корабль мы с Кариной назвали «Бузова». Это был хитрый ход. Мы прочухали, что, наверное, надо так сделать.
Испытание по сбору плота стало самым сложным конкурсом шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
А теперь рассказываю про плот. Помнишь, Карина, там каждая плотинка, палочка была пронумерована? И я поняла, что мы делаем все правильно. Сначала укладываем первую, потом вторую, третью, четвертую. И когда мы все закончили, то поняли, что рейки хватает не на все палки.
Мы смекнули: этого не может быть! Значит, мы не сильно все сжали. А потом оказалось, что десятая из пятнадцати палок была кривая. И из-за нее мы не можем выполнить задание. Мы начали все разбирать, а затем собрали этот плот два раза.
Мы собрали девятую, а потом сразу одиннадцатую, а десятую палку поместили в самый конец. А могли бы не собирать.
Как вы видели, потом мы с Кариной упали в воду и сильно намокли. И я помню, что после того как мы взяли деньги, меня сразу повели переодевать штаны. Они были сухие. Я четко поняла, что нужно всегда иметь с собой запасные рейтузы.
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Об испытании с эфирными маслами
— Я не чувствую вообще никаких запахов, только суперрезкие. И я понимаю, что не вывезу этот конкурс с одеколонами, запахами. Поэтому говорю: «Карина, этим будешь заниматься ты». В итоге мы поняли, что нужно искать желтенький аромат.
И каким-то образом мне удалось отыскать два или три аромата. В этот момент я чувствовала себя такой крутой! Все остальное нашла Карина.
Об испытании со стрижкой овец
— Не понимаю, как нам удалось всех обогнать, но мы пришли к овцам первыми. А оказывается, мы лучше всех смотрели карту и старались не тупить.
Евгения Искандарова и Карина Кокс справились со стрижкой овец первыми. Фото: телеканал ТНТ
В ситуации с овцой у меня получился конфликт с совестью, потому здесь опять надо было хватать, держать. И я понимаю, что с животными надо вести себя жестко, чтобы им было проще. Чтобы овца успокоилась, ее надо крепко держать, иначе она будет еще сильнее выбиваться. И это будет сильнейший стресс!
Хватаем ее, кладем! Просто это должен делать человек, который постоянно этим занимается.
Потом мы с Кариной идеально добрили овцу. Все отлично, Карина умничка! Бежим искать дальше.
О самом сложном дне проекта
— Сейчас смотрим момент, как «зеленые» попали в аварию. Этот день был самым сложным для меня. Была плохая погода. Я подумала, что такая авария разбила бы меня. Это просто ужас!
О мнении Евгения Ершова
— Ершов говорит: «Девчонки сумбурные, они мешают». Плохому бойцу всегда «желтые» мешают. Но мы никогда не отличались сумбуром и максимально спокойно всех обходим. Мы во всем виноваты, но мы не против.
Евгения Искандарова и Карина Кокс нередко дискутировали с командой «синих». Фото: телеканал ТНТ
О «черной кошке», Алане Мамаевой и Марии Погребняк
— Про роман Маши и Жени. Нам надо было давать «черную кошку». И я снова не помню, кому ее дали.
А вот этот прикол, что Алане требуется операция (речь идет о разорванном мениске Аланы Мамаевой. — Прим. ред.). Если бы это случилось со мной, я бы поехала домой лечиться. Потому что у меня есть голова на плечах. Ведь здоровье важнее всего на свете!
Короче, нам сложно было в моменте, когда тебя буллят, гасят, всячески издеваются. Ты пытаешься дать «ответку», но тебя еще сильнее буллят и гасят. И как здорово, что сейчас вы пишите хорошие комментарии. Это значит, что вы не дебилы. Спасибо, что вы супер! (Обращаясь к подписчикам.)
Евгения Искандарова и Карина Кокс. Фото: телеграм-канал Евгении Искандаровой
О своем отношении к финальному поражению
— Было круто. Мы сделали все, чтобы раскрыться! И жалко, что мы не выиграли. Но ведь не это главное…
Вы можете остаться где-то в проекте. Но любовь людей зависит от того, будете ли вы добрыми, честными и позитивными.
— Пережить этот проигрыш достойно мне помогла Карина, потому что она сохраняла спокойствие. И все было круто! Карина, ты тот человек, с которым получилось пройти даже эту дистанцию. Мы не выиграли в проекте, но мы выиграли вас. И ваше внимание — наша главная победа!
В финале своих слов Евгения Искандарова пригласила зрителей шоу «Сокровища императора» на свой концерт 25 мая. Участницей этого выступления будет и ее партнерша по проекту Карина Кокс, очевидно, после такой череды совместных испытаний ставшая и подругой.
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