Евгения Искандарова о финальных выпусках шоу «Сокровища императора»: «Нам сложно было в моменте, когда тебя буллят, гасят, всячески издеваются»

Евгения Искандарова и Карина Кокс на шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ 

Участница команды «желтых» рассказала, как они с Кариной Кокс проходили самые сложные конкурсы и как восприняли свое поражение.

В шоу «Сокровища императора» произошел еще один резкий поворот. На этот раз из соревнования выбыли лидеры — команда «желтых», Евгения Искандарова и Карина Кокс.

В десятом эпизоде шоу участников ожидали непростые задания. Для начала им требовалось изготовить из бамбука два плота, затем спустить их на воду и преодолеть на них два километра по горной реке до контейнера с деньгами. 

Затем участникам предстояло среди двухсот тюбиков с эфирными маслами отыскать шесть нужных ароматов. И по сценарию последнего конкурса в задачи игроков входило подстричь овец. Евгения и Карина прибыли к финишу первыми, после чего у них появилась возможность вручить «черную кошку» своим конкурентам. Девушки выбрали своих извечных соперниц — Алану Мамаеву и Марию Погребняк

Во второй день испытаний игрокам нужно было прыгнуть с банджи 80-метровой высоты, а потом проехать на картинге трассу быстрее чем за 70 секунд. Последними к финишу пришли как раз Евгения Искандарова и Карина Кокс, после чего они выбыли из гонки. 

Когда передача с участием «желтых» уже вышла в эфир, Евгения встретилась с Кариной для совместного просмотра шоу и записала несколько видео для своих подписчиков, посвященных их участию в «Сокровищах  императора». Видео были опубликованы в ее телеграм-канале. Итак, о чем же рассказала Евгения в заветных видеокружочках — в материале Teleprogramma.pro.

Об испытании на плоту

— В первый день испытаний было холодно, но мы тепло оделись. А там, блин, вода! И мы подумали: «Если нам предстоит нырять, то мы, наверное, уезжаем». 

И заметьте наши ботинки. Карина, помнишь, какие нам дали шлепки? Мы сразу подумали, что будем ходить по каким-то лужам. Оказалось, что нужно было нырять в реку. 

Свой корабль мы с Кариной назвали «Бузова». Это был хитрый ход. Мы прочухали, что, наверное, надо так сделать.   

 Испытание по сбору плота стало самым сложным конкурсом шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ 

А теперь рассказываю про плот. Помнишь, Карина, там каждая плотинка, палочка была пронумерована? И я поняла, что мы делаем все правильно. Сначала укладываем первую, потом вторую, третью, четвертую. И когда мы все закончили, то поняли, что рейки хватает не на все палки. 

Мы смекнули: этого не может быть! Значит, мы не сильно все сжали. А потом оказалось, что десятая из пятнадцати палок была кривая. И из-за нее мы не можем выполнить задание. Мы начали все разбирать, а затем собрали этот плот два раза.  

Мы собрали девятую, а потом сразу одиннадцатую, а десятую палку поместили в самый конец. А могли бы не собирать.

Как вы видели, потом мы с Кариной упали в воду и сильно намокли. И я помню, что после того как мы взяли деньги, меня сразу повели переодевать штаны. Они были сухие. Я четко поняла, что нужно всегда иметь с собой запасные рейтузы. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Об испытании с эфирными маслами 

— Я не чувствую вообще никаких запахов, только суперрезкие. И я понимаю, что не вывезу этот конкурс с одеколонами, запахами. Поэтому говорю: «Карина, этим будешь заниматься ты». В итоге мы поняли, что нужно искать желтенький аромат. 

И каким-то образом мне удалось отыскать два или три аромата. В этот момент я чувствовала себя такой крутой! Все остальное нашла Карина. 

Об испытании со стрижкой овец  

— Не понимаю, как нам удалось всех обогнать, но мы пришли к овцам первыми. А оказывается, мы лучше всех смотрели карту и старались не тупить. 

 Евгения Искандарова и Карина Кокс справились со стрижкой овец первыми. Фото: телеканал ТНТ 

 В ситуации с овцой у меня получился конфликт с совестью, потому здесь опять надо было хватать, держать. И я понимаю, что с животными надо вести себя жестко, чтобы им было проще. Чтобы овца успокоилась, ее надо крепко держать, иначе она будет еще сильнее выбиваться. И это будет сильнейший стресс! 

Хватаем ее, кладем! Просто это должен делать человек, который постоянно этим занимается. 

Потом мы с Кариной идеально добрили овцу. Все отлично, Карина умничка! Бежим искать дальше. 

О самом сложном дне проекта 

— Сейчас смотрим момент, как «зеленые» попали в аварию. Этот день был самым сложным для меня. Была плохая погода. Я подумала, что такая авария разбила бы меня. Это просто ужас! 

О мнении Евгения Ершова 

Ершов говорит: «Девчонки сумбурные, они мешают». Плохому бойцу всегда «желтые» мешают. Но мы никогда не отличались сумбуром и максимально спокойно всех обходим. Мы во всем виноваты, но мы не против.

Евгения Искандарова и Карина Кокс нередко дискутировали с командой «синих». Фото: телеканал ТНТ  

О «черной кошке», Алане Мамаевой и Марии Погребняк 

— Про роман Маши и Жени. Нам надо было давать «черную кошку». И я снова не помню, кому ее дали.

А вот этот прикол, что Алане требуется операция (речь идет о разорванном мениске Аланы Мамаевой. — Прим. ред.). Если бы это случилось со мной, я бы поехала домой лечиться. Потому что у меня есть голова на плечах. Ведь здоровье важнее всего на свете! 

Короче, нам сложно было в моменте, когда тебя буллят, гасят, всячески издеваются. Ты пытаешься дать «ответку», но тебя еще сильнее буллят и гасят. И как здорово, что сейчас вы пишите хорошие комментарии. Это значит, что вы не дебилы. Спасибо, что вы супер! (Обращаясь к подписчикам.

Евгения Искандарова и Карина Кокс. Фото: телеграм-канал Евгении Искандаровой  

О своем отношении к финальному поражению 

— Было круто. Мы сделали все, чтобы раскрыться! И жалко, что мы не выиграли. Но ведь не это главное… 

Вы можете остаться где-то в проекте. Но любовь людей зависит от того, будете ли вы добрыми, честными и позитивными.   

— Пережить этот проигрыш достойно мне помогла Карина, потому что она сохраняла спокойствие. И все было круто! Карина, ты тот человек, с которым получилось пройти даже эту дистанцию. Мы не выиграли в проекте, но мы выиграли вас. И ваше внимание — наша главная победа! 

В финале своих слов Евгения Искандарова пригласила зрителей шоу «Сокровища императора» на свой концерт 25 мая. Участницей этого выступления будет и ее партнерша по проекту Карина Кокс, очевидно, после такой череды совместных испытаний ставшая и подругой. 

Читайте также:

Читайте также