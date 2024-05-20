Евгения Искандарова о финальных выпусках шоу «Сокровища императора»: «Нам сложно было в моменте, когда тебя буллят, гасят, всячески издеваются»

В шоу «Сокровища императора» произошел еще один резкий поворот. На этот раз из соревнования выбыли лидеры — команда «желтых», Евгения Искандарова и Карина Кокс.

В десятом эпизоде шоу участников ожидали непростые задания. Для начала им требовалось изготовить из бамбука два плота, затем спустить их на воду и преодолеть на них два километра по горной реке до контейнера с деньгами.

Затем участникам предстояло среди двухсот тюбиков с эфирными маслами отыскать шесть нужных ароматов. И по сценарию последнего конкурса в задачи игроков входило подстричь овец. Евгения и Карина прибыли к финишу первыми, после чего у них появилась возможность вручить «черную кошку» своим конкурентам. Девушки выбрали своих извечных соперниц — Алану Мамаеву и Марию Погребняк.

Во второй день испытаний игрокам нужно было прыгнуть с банджи 80-метровой высоты, а потом проехать на картинге трассу быстрее чем за 70 секунд. Последними к финишу пришли как раз Евгения Искандарова и Карина Кокс, после чего они выбыли из гонки.

Когда передача с участием «желтых» уже вышла в эфир, Евгения встретилась с Кариной для совместного просмотра шоу и записала несколько видео для своих подписчиков, посвященных их участию в «Сокровищах императора». Видео были опубликованы в ее телеграм-канале. Итак, о чем же рассказала Евгения в заветных видеокружочках — в материале Teleprogramma.pro.

Об испытании на плоту

— В первый день испытаний было холодно, но мы тепло оделись. А там, блин, вода! И мы подумали: «Если нам предстоит нырять, то мы, наверное, уезжаем».

И заметьте наши ботинки. Карина, помнишь, какие нам дали шлепки? Мы сразу подумали, что будем ходить по каким-то лужам. Оказалось, что нужно было нырять в реку.

Свой корабль мы с Кариной назвали «Бузова». Это был хитрый ход. Мы прочухали, что, наверное, надо так сделать.