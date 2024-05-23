Против Ершова из шоу «Сокровища императора» россияне собирают подписи под петицией: «Запретить выступления и упоминания»

«Запретить публичные выступления и упоминания блогера Евгения Ершова» требуют создатели петиции на ресурсе change.org.

«Просим Министерство культуры Российской Федерации рассмотреть наше обращение о запрещении любых показов, съемок и упоминаний данного блогера. Нам кажется неприемлемым его поведение, которое он активно продвигает через свой контент, ведь это влияет на молодежь и формирует негативное представление о социальных нормах и ценностях», - написали авторы обращения.

Они уверены, что участник шоу «Сокровища императора» подает плохой пример зрителям и пользователям Интернета, которые из-за него могут научиться аморальному поведению и неуважению к слабому полу. В настоящее время под петицией подписалось 2412 человек.

Отметим, что Евгений Ершов смог настроить против себя многих зрителей из-за своего поведения на проекте ТНТ «Сокровища императора», куда он пришел бороться за 1 млн юаней с мамой. В кадре спортсмен ММА даже не пытается корректно вести себя с родительницей, обвиняя ее во всех мыслимых и немыслимых бедах, постоянно отчитывая ее за каждый сделанный шаг как школьницу. Мама в ответ чаще терпит, молчит и иногда плачет.