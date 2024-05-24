«Лучшие по качеству отношений»: Погребняк и Мамаеву в «Сокровищах императора» похвалил профайлер Анищенко

В программе ТНТ «Сокровища императора» страсти с каждым выходом новой серии все более накаляются. Пары участников бесконечно спорят между собой, вступают в открытые конфликты. Да и внутри дуэтов все не так просто: Евгений Ершов вечно нападает на маму, Мария Миногарова вконец замучила претензиями Паруйра.

А вот совсем не простые по характеру дамы Мария Погребняк и Алана Мамаева держатся друг за друга, как влюбленные в начале отношений. Профайлер Илья Анищенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro признал их самой дружной парой на проекте. Молодцы, девчонки, так держать!

«Самые лучшие отношения у Мамаевой с Погребняк. Особых конфликтов и ругани как таковой у них нет. Даже если они злятся друг на друга и возмущаются, они улыбаются, принимают друг друга, спокойно реагируют на чужой гнев. Нет каких-то напряженных улыбок, недовольства, пауз, которые возникают в конфликтах, когда человек пытается контролировать свой гнев. Они разозлились, высказали, поулыбались и побежали дальше. У них позитивный настрой друг на друга. Они лучше всего работают одной командой. Я их ставлю на первое место по качеству отношений в этой программе», — прокомментировал профайлер Анищенко.