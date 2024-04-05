Ольга Бузова: «Я очень слежу за своей репутацией, потому что в будущем я стану мамой»

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает расширять свои творческие горизонты. На этот раз она озвучила главную героиню французской романтической комедии «Дождь из мужчин» Ирис. Фильм стартует в прокате уже с 11 апреля.

Ирис — миловидная и интересная женщина средних лет, стоматолог по профессии, жена и мама двух дочерей. Казалось бы, в ее жизни все идеально, только вот муж с головой ушел в работу и перестал уделять ей внимание.

Их отношения стали холодными и безжизненными. И чтобы разбудить в себе внутренний огонь, героиня начинает искать приключения на стороне, встречаясь с мужчинами разных возрастов и типажей. Получая комплименты и слова восхищения, Ирис вновь чувствует себя живой. Но к чему приведет ее погоня за острыми ощущениями?

Надо сказать, что голос, подаренный Ирис, в этой романтической комедии звучит очень органично. И действительно, веришь, что слушаешь историю женщины среднего возраста, которая столкнулась с семейным кризисом.

После показа фильма Ольга Бузова ответила на самые откровенные, иногда не лишенные иронии вопросы журналистов.

«Девушка должна смотреть на себя в зеркало и говорить: «Я бы сама себя поцеловала»

— Ольга, когда вы впервые начали открывать мир других мужчин?

— Когда я записала песню «Мало половин» в 2017 году. (Смеется.) А потом, нужно было озвучить главную роль Ирис в фильме «Дождь из мужчин».

А если говорить о жизни вообще, то открывая мир других мужчин, в первую очередь надо любить себя. Если ты себя не любишь, то вряд ли тебя полюбит кто-то другой. Это долгий путь к принятию, работа над собой: работа с внутренним миром, ментальным сознанием, внешностью.

Девушка должна смотреть на себя в зеркало и говорить: «Я бы сама себя поцеловала, как же хочется нравиться себе и нравиться тебе». Если женщина испытывает яркие ощущения от любви к самой себе, то, скорее всего, она понравится и другим. Все просто!

— А вы случайно не повторяете аффирмации, как героиня Ирины Муравьевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»?

— Я не склонна к самолюбованию, но вчера я легла спать около четырех часов утра, а уже в восемь пятьдесят, когда я посмотрела на себя в зеркало, то подумала, что я симпатичная девчонка. И когда я хорошо выгляжу и нахожусь в форме, то чувствую себя прекрасно. Но я считаю, что внешность — это не самое главное.

Можно быть фантастически красивой и шикарно выглядеть, но при этом чувствовать большую пустоту внутри. И тогда эта пустота будет во взгляде! Самое главное — это внутри ощущать себя очень наполненной, глубокой.

Внешность, конечно, имеет значение. Ведь встречают по одежке и провожают по уму. И то же самое наоборот. Первое впечатление может быть обманчивым. Мне кажется, что тут все должно работать в комплексе. Поэтому когда я чувствую себя хорошо, мне не нужна никакая косметика. И тогда я довольна своей внешностью.