Ольга Бузова: «Я очень слежу за своей репутацией, потому что в будущем я стану мамой»

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает расширять свои творческие горизонты. На этот раз она озвучила главную героиню французской романтической комедии «Дождь из мужчин» Ирис. Фильм стартует в прокате уже с 11 апреля.
Ирис — миловидная и интересная женщина средних лет, стоматолог по профессии, жена и мама двух дочерей. Казалось бы, в ее жизни все идеально, только вот муж с головой ушел в работу и перестал уделять ей внимание.
Их отношения стали холодными и безжизненными. И чтобы разбудить в себе внутренний огонь, героиня начинает искать приключения на стороне, встречаясь с мужчинами разных возрастов и типажей. Получая комплименты и слова восхищения, Ирис вновь чувствует себя живой. Но к чему приведет ее погоня за острыми ощущениями?
Надо сказать, что голос, подаренный Ирис, в этой романтической комедии звучит очень органично. И действительно, веришь, что слушаешь историю женщины среднего возраста, которая столкнулась с семейным кризисом.
После показа фильма Ольга Бузова ответила на самые откровенные, иногда не лишенные иронии вопросы журналистов.
«Девушка должна смотреть на себя в зеркало и говорить: «Я бы сама себя поцеловала»
— Ольга, когда вы впервые начали открывать мир других мужчин?
— Когда я записала песню «Мало половин» в 2017 году. (Смеется.) А потом, нужно было озвучить главную роль Ирис в фильме «Дождь из мужчин».
А если говорить о жизни вообще, то открывая мир других мужчин, в первую очередь надо любить себя. Если ты себя не любишь, то вряд ли тебя полюбит кто-то другой. Это долгий путь к принятию, работа над собой: работа с внутренним миром, ментальным сознанием, внешностью.
Девушка должна смотреть на себя в зеркало и говорить: «Я бы сама себя поцеловала, как же хочется нравиться себе и нравиться тебе». Если женщина испытывает яркие ощущения от любви к самой себе, то, скорее всего, она понравится и другим. Все просто!
— А вы случайно не повторяете аффирмации, как героиня Ирины Муравьевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»?
— Я не склонна к самолюбованию, но вчера я легла спать около четырех часов утра, а уже в восемь пятьдесят, когда я посмотрела на себя в зеркало, то подумала, что я симпатичная девчонка. И когда я хорошо выгляжу и нахожусь в форме, то чувствую себя прекрасно. Но я считаю, что внешность — это не самое главное.
Можно быть фантастически красивой и шикарно выглядеть, но при этом чувствовать большую пустоту внутри. И тогда эта пустота будет во взгляде! Самое главное — это внутри ощущать себя очень наполненной, глубокой.
Внешность, конечно, имеет значение. Ведь встречают по одежке и провожают по уму. И то же самое наоборот. Первое впечатление может быть обманчивым. Мне кажется, что тут все должно работать в комплексе. Поэтому когда я чувствую себя хорошо, мне не нужна никакая косметика. И тогда я довольна своей внешностью.
Ольга Бузова после показа фильма «Дождь из мужчин». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— В фильме героиня признается, что у нее четыре года не было секса. В этот момент раздалась ваша реплика из зала: «А у меня три». Но тем не менее вы очень убедительно озвучили самые чувственные сцены. Как вам это удалось?
— Я не говорила о любви, я говорила о сексе. А это два разных понятия.
Могу честно признаться, что было непросто, ведь играть на сцене — это профессия. (А вы знаете, что я участвую в спектакле «Мужчина нарасхват»).
В общем, когда играешь роль, помогаешь себе телом, взглядом, мимикой, эмоциями. А здесь же задействован только голос.
Нужно испытать все то, что чувствует главная героиня, — ощущение полного одиночества при наличии семьи, красавца-мужа, детей, потрясающей работы.
Было сложно войти в эту роль еще и потому, что я категорически не согласна с таким образом жизни. И мне пришлось полюбить Ирис, понять и оправдать ее.
К сожалению, многие женщины из-за нехватки внимания, из-за того, что чувствуют себя замухрышками, хотя мужчина говорит противоположное, разрушают себя сами. И тогда они идут за приключениями и ищут жизненный кайф, эмоции, комплименты.
Поэтому разговаривайте друг с другом, в семье и отношениях должен быть обмен энергиями. А ведь муж главной героини поначалу не любил и не желал ее.
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— Ваша героиня ведь и оргазмы получает…
— Да, у меня были оргазмы. (Смеется.) И их было много, достаточно в момент, когда я озвучивала главную героиню Ирис. Она испытывала удовольствие. И естественно, что я как актриса передавала это удовольствие своим голосом, вздохами, стеснением, смущением.
Я надеюсь, что это было очень натурально. В общем, дышу я неплохо, да?
«Мой будущий муж поймет, что ему достался бриллиант»
— Но если без шуток, вы ведь сами признались, что у вас три года не было секса. Как вы держитесь все это время?
— Для меня самое главное — любовь, а это гораздо больше и глубже. Как и моя героиня Ирис, я была воспитана в достаточно консервативной семье. Мои первые серьезные отношения начались в 17 лет, когда я училась на первом курсе Санкт-Петербургского государственного университета.
Всегда ставила чувства и любовь на первое место. Меня вдохновляет и придает сил любовь зрителей. После окончания последних отношений в 2021 году я решила с головой уйти в творчество и профессию. Сейчас не готова к тому, чтобы повторять путь своей героини, которая пытается заполнить пустоту в своей душе, меняя партнеров. К сожалению, это путь в никуда.
Я верю в любовь, в чувства, что все будет по-особенному, по-настоящему. Более того, мой будущий муж поймет, что ему действительно достался бриллиант, а на моих детей в школе никто никогда не покажет пальцем. Я очень слежу за своей репутацией, потому что в будущем я мама.
Кадр из фильма 2023 года «Дождь из мужчин» (Франция)
— Но вот вы не очень поддерживаете героиню, а ведь сами призываете открывать мир других мужчин. Как же так?
— Все верно. Весной Ольга Бузова открывает для себя мир других мужчин. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому песня «Мало половин» снова становится актуальной.
Как известно, весна — пора любви. Я принесла вам немного солнца и тепла. Хочу пожелать всем испытать это прекрасное чувство. Мои друзья говорят, что я заслуживаю любви, но я считаю, что каждый человек ее заслуживает.