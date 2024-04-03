Лена Катина рассказала, что много лет не общалась с Юлией Волковой: «Поругались сильно»

Лена Катина стала героиней передачи Елены Ханги на YouTube. Она не только рассказала о том, что наслаждается материнством и растит сына с мужем, который несколько лет назад лечился от онкологического заболевания. У нее также есть ребенок от первого брака. Певица вспомнила про группу «Тату», в которой состояла с Юлией Волковой. Она призналась, что после распада дуэта они долго не могли наладить отношения. Но в итоге теперь они иногда выступают вместе.

«Мы не общались очень много лет. Так получилось, такое бывает в жизни. Поругались сильно. Мы столько лет работали вместе... Люди в браке устают друг от друга... И мы сильно устали, у нас были разные взгляды на будущее, на подход к работе, все разное. Мы расстались, много лет не общались совсем до недавних пор», – пояснила Катина.

Два года назад певица выступила с Юлей на стадионе в Минске. Она не стала скрывать, что переживала, так как не знала, как пройдет встреча. Артистка была рада, что у них не возникло никаких неловких или напряженных моментов. И они повторили этот опыт.

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Лена недавно выступила с Волковой уже на футбольном матче в Санкт-Петербурге. Тогда артистка находилась на восьмом месяце беременности. Звезда не стала скрывать, что ее не раз спрашивали, не хочет ли она воссоединиться с Волковой, воссоздав их группу. Однако у нее нет таких мыслей. Об этом она рассказала в передаче «Просто такая генетика».