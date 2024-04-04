Александр Семчев о личных и профессиональных переменах: «Раньше это были комичные толстяки, а теперь характеры стали глубже»

6 апреля на главной сцене Дома Культуры на ВДНХ состоятся бесплатные показы спектакля режиссера Айдара Заббарова под названием «Медитативный еж». Спектакль стал частью авторского проекта Константина Богомолова «Голоса страны».
Героем спектакля «Медитативный еж» выступит создатель, художественный руководитель и директор Буинского драматического театра в Татарстане Раиль Садриев.
Раиль Садриев выступил героем спектакля «Медитативный еж». Фото: пресс-служба проекта «Голоса страны»
Главную роль в постановке исполнит Александр Семчев. Незадолго до премьеры журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актером о его любимых ролях и узнали, о чем в жизни он жалеет больше всего.
- На ВДНХ показали спектакль, в котором вы сыграли директора и художественного руководителя Буинского театра в Татарстане. Расскажите, пожалуйста, о своем герое и как проходила работа над ролью?
- Спектакль будет представлен в форме монолога. Про своего героя могу сказать, что он показался мне человеком с непростым характером. Раиль через многое прошел и этим он интересен. Каждый, кто придет 6 апреля, обязательно вынесет что-то для себя после спектакля.
Александр Семчев предпочитает театр кинематографу. Фото: Global Look Press
- Сработались с молодым режиссером Айдаром Заббаровым?
- Мы с ним работаем впервые, но да. Айдар предложил мне эту историю и в процессе работы мы какие-то вещи дополняли, но не меняли кардинально. Все-таки в больше мере отталкивались от мировоззрения героя. Моя задача была в этом спектакле - воплотить на сцене судьбу нашего героя.
- Вы говорили, что театр для вас ближе, а кинематограф лишь способ заработать деньги. С появлением новых образов (не комедийных) ничего не изменилось?
- За кинематографом не угнаться - никогда не знаешь, утвердят тебя или не утвердят… А театр стабилен и, слава богу, предложений в театре много. Насчет изменений - да, мои герои поменялись. Раньше это были комичные толстяки, а теперь характеры стали глубже, и мне отрадно это видеть.
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Александр Семчев рассказал, что его герои поменялись в связи с внешними изменениями самого артиста. Фото: Global Look Press
- В каких проектах в театре и кино увидим вас в ближайшее время?
- Из кинопроектов в новом сезоне сериала «Истории большой страны» на телеканале «Россия», а в театре, помимо спектакля «Медитативный еж», 13-го апреля играю в спектакле «Самая роскошная свадьба этого лета» в концертном зале «Барвиха».
- Какие роли остались в вашей памяти навсегда? Что хотелось бы сыграть снова, но немного по-другому?
- Нравится, какими получились Арнольф в «Школе жен» и Лариосик в «Белой гвардии». Мне кажется, это было хорошо и внятно сделано.
Что касается того, чтобы сыграть заново, я отматываю время назад и думаю, что можно было бы сыграть лучше, точнее, качественнее. Но есть ли смысл к этим ролям возвращаться? Мы не молодеем, да и повторять себя уже не хочется. Так что будем пробовать идти дальше.
Раньше роли Семчева были комедийными, теперь стали глубже. Фото: Global Look Press
- Какой из режиссеров наиболее успешно смог раскрыть все грани вашего таланта?
- Думаю, это Константин Юрьевич Богомолов.
- Какие главные ошибки своей жизни вы не можете себе простить? Может быть есть что-то, о чем жалеете больше всего?
- Лень. И желание почивать на лаврах. Но, прежде всего, лень.
- Каким личным достижением гордитесь больше всего?
- Пока никаким. Но, можно сказать, что оно впереди. Будем на это надеяться!