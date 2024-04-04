Александр Семчев о личных и профессиональных переменах: «Раньше это были комичные толстяки, а теперь характеры стали глубже»

Главную роль в постановке исполнит Александр Семчев. Незадолго до премьеры журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актером о его любимых ролях и узнали, о чем в жизни он жалеет больше всего.

- На ВДНХ показали спектакль, в котором вы сыграли директора и художественного руководителя Буинского театра в Татарстане. Расскажите, пожалуйста, о своем герое и как проходила работа над ролью?

- Спектакль будет представлен в форме монолога. Про своего героя могу сказать, что он показался мне человеком с непростым характером. Раиль через многое прошел и этим он интересен. Каждый, кто придет 6 апреля, обязательно вынесет что-то для себя после спектакля.