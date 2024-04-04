Таролог объяснила, почему на жен британских принцев сыплются несчастья: «Закон Вселенной действует без промаха»

В королевскую семью Великобритании в очередной раз пришла беда. У жены принца Уильяма диагностировали рак. Сейчас Кейт Миддлтон проходит химиотерапию.

Некоторые опрошенные журналистами врачи считают, что у нее может быть последняя стадия онкозаболевания. После гибели принцессы Дианы в середине 90-х годов это, безусловно, самая большая трагедия в монаршей семьей.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro порассуждала на тему висящего над женами британских принцев «проклятья». По словам эксперта, несчастья сыплются не только на супруг принцев, но и на них самих, и неспроста.

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«Здесь действует общий закон Вселенной: некое равновесие плюсов и минусов. И если мы возьмем любого человека, который достиг высокого положения либо имеет его по праву рождения, как члены королевской семьи, заглянем за ширму, то есть посмотрим, что на самом деле происходит в жизни этих знаменитых и богатых людей, то увидим там огромное количество и болезней, и страшных, трагических ситуаций. Потому что для того, чтобы находиться на плюсе и иметь очень много, должно быть, к сожалению, равновесие. То есть человеку в такой же мере «насыпают» и проблем. Принцип Вселенной действует без промаха», — пояснила эксперт.

Поэтому, как отметила Абравитова, нет ничего удивительного в том, что в жизни королевской семьи происходят такие трагические события, в том числе страшная смерть Дианы и онкозаболевание Кейт Миддлтон.