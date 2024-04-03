Марина Федункив рассказала, что муж Стефано Маджи готовит для нее блюда итальянской кухни

Марина Федункив уже почти три года состоит в браке с итальянцем Стефано Маджи. Она призналась, что мечтала выйти замуж за итальянца. По словам актрисы, у них идеальные отношения. Даже момент притирки они смогли избежать. Более того, теперь звезда «Реальных пацанов» хвастается, что возлюбленный балует ее блюдами итальянской кухни. Но артистка добавила, что дома они готовят редко.

«Если за дело берется Стефано, то непременно рождается шедевр кулинарии. Он, как и все итальянцы, считает итальянскую кухню лучшей в мире, а я люблю все в его исполнении: и пасту, и пиццу, и минестроне, и капрезе - от одних только этих слов у меня появляется аппетит», – пояснила Федункив.

Она рассказала, что супруг очень любит борщ. Именно это блюдо актриса готовит для него регулярно. Марина призналась, что Стефано порой шутит, что женился на ней ради борща.

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Также артистка заявила, что очень занята на работе, поэтому во время отпуска каждую минуту старается провести с возлюбленным. Другие подробности из личной жизни она раскрыла в интервью для Teleprogramma.pro.