Илья Авербух о съемках в «Новых Папиных дочках»: «Лиза почти все сделала за меня»

С 15 апреля на телеканале СТС стартует премьера второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях Веник (Филипп Бледный) будет снова искать баланс между семьей и карьерой. А это совсем нелегко, учитывая, что дочки не дают молодому отцу скучать.

Так, Соня выбирает между профессиями актрисы и художницы, Лиза и Диана устраивают между собой постоянные соревнования, а самостоятельность Арины может обернуться катастрофой для всех.

В новом сезоне сыграл и известный фигурист, олимпийский чемпион Илья Авербух. Он не чужой для сериала человек, поскольку женат на Лизе Арзамасовой – той самой Галине Сергеевне из «Папиных дочек». Кстати, актриса тоже появится во втором сезоне этой семейной истории, столь любимой зрителями. Сериал снимали онлайн-кинотеатр START.

Подробнее о своей роли, киношном дуэте с женой и отношении к актерской карьере Илья Авербух рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Ледниковый период» и «Папины дочки» развиваются параллельно!»

- «‎Папины дочки» для вашей семьи, наверное, имеют особенное значение. Как отреагировали, когда узнали, что готовится продолжение?

- Мне кажется, есть культовые вещи, которые идут с нами по жизни, и «‎Папины дочки» действительно стали культовыми для своего поколения, как и «‎Ледниковый период». Вот так мы параллельно развиваемся, поэтому я всегда радуюсь, когда есть возможность продолжения «‎Ледникового периода».

И когда появилось новое дыхание у «Папиных дочек», видел, как обрадовалась Лиза, чье становление как актрисы во многом происходило на этой съемочной площадке. И, судя по успеху новых серий, тому интересу, который есть, создателям удалось найти очень точные формулировки общения с новым поколением.

- Как считаете, в чем секрет этой истории? Почему спустя столько лет она остается востребованной и любимой зрителями разных возрастов?

- Во-первых, конечно, диалоги. Сценаристам удается показывать характеры и узнаваемые ситуации. Во-вторых, очень точный кастинг. Здесь каждый находится на своем месте, за каждым своя история, за всеми интересно наблюдать.

Также мне кажется любопытным, что в каждой серии проживаешь маленькую жизнь, есть законченная история. При этом зрителей не перегружают чрезмерной информацией или драмой, а дают возможность просто стать членом этой большой семьи.