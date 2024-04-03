Психолог Барабанов: «Кологривый сорвал звезду с неба, застрял в образе парня из 90-х»

Чем более популярным становится актер Никита Кологривый, тем больше он напоминает своего героя Кащея из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом говорят уже не только обычные зрители, но и эксперты в области психологии.

К примеру, клинический психолог Родион Барабанов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что Никита Кологривый уже заигрался в парня из 90-х. И такие случаи, на самом деле, не редкость для артистов, которые иногда настолько входят в свою роль, что потом долго не могут с ней расстаться и в реальной жизни.

«Роль может повлиять на артиста, и уже сейчас мы видим, что Никита Кологривый сорвал звезду с неба. Он выбрасывает в различных интервью социально-ожидаемые, одобряемые и желаемые ответы. То есть он говорит ровно то, что хочет слышать от него неизощренная публика в массе своей. Действительно для него это игра — образ парня из 90-х. В целом мы сейчас наблюдаем яркий, эпатажный образ и застревание в нем», — высказался клинический психолог эксклюзивно для издания.

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