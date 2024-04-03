Психолог Барабанов: «Кологривый сорвал звезду с неба, застрял в образе парня из 90-х»

Никита Кологривый прекрасно понимает, что ждет от него публика. Фото: Global Look Press

Актер понял, чего ждет от него зритель, и умело играет на этом.

Чем более популярным становится актер Никита Кологривый, тем больше он напоминает своего героя Кащея из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом говорят уже не только обычные зрители, но и эксперты в области психологии.

К примеру, клинический психолог Родион Барабанов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что Никита Кологривый уже заигрался в парня из 90-х. И такие случаи, на самом деле, не редкость для артистов, которые иногда настолько входят в свою роль, что потом долго не могут с ней расстаться и в реальной жизни.

«Роль может повлиять на артиста, и уже сейчас мы видим, что Никита Кологривый сорвал звезду с неба. Он выбрасывает в различных интервью социально-ожидаемые, одобряемые и желаемые ответы. То есть он говорит ровно то, что хочет слышать от него неизощренная публика в массе своей. 

Действительно для него это игра — образ парня из 90-х. В целом мы сейчас наблюдаем яркий, эпатажный образ и застревание в нем», — высказался клинический психолог эксклюзивно для издания.

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