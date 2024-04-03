Почему Боня худеет не так — объяснение диетолога: «Она вела себя неправильно»

Звезда телешоу «Дом-2» Виктория Боня объявила в своих социальных сетях, что устраивает себе некий детокс, дабы распрощаться с лишним весом.

Многие поклонники звезды негодовали в комментариях, не понимая, где их любимица увидела лишнее, ведь она стройна словно кипарис! Однако Боня начала все-таки худеть и в первый же день объявила, что великолепно себя чувствует. Увы, на третий день ее патетика изменилась.

«Мне так плохо, голова болит ужасно», — пожаловалась она подписчикам.

И сообщила, что за три дня она потеряла три килограмма. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко сказала Teleprogramma.pro, что Виктория Боня худела неправильно, отсюда и проблемы с самочувствием.

«В течение трех дней можно потерять 5% от имеющегося веса и 10% веса за месяц человеку, который действительно имеет приличный лишний вес. Это нормально.

Если Виктория Боня имеет лишних условно пять килограммов, то для нее три килограмма за три дня — это очень много.

Потеря идет в основном за счет лишней жидкости, а если жидкости нет, то потерять вес можно за счет мышечной массы. Для худенького человека мышечный белок не является на самом деле лишним. В дальнейшем потерянную мышечную массу очень тяжело будет набрать. Кроме того, если мы теряем мышечную массу, то теряем большое количество митохондрий, следствие — выработка энергии будет очень слабой.

И поскольку Виктория Боня чувствует себя ослабленной, это говорит о том, что, конечно же, она потеряла жидкость, а вместе с ней магний и калий. Это, в свою очередь, дает нагрузку на сердечную мышцу.

Критерием «правильно я худею или нет» является хорошее самочувствие. Виктория Боня заметила, что она плохо себя чувствует, значит она вела себя неправильно», — рассказала изданию врач.

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