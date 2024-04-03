Сябитова назвала 4 главных мужских достоинства: мужество, легкость, обходительность, верность

Телесваха Роза Сябитова, известная своими советами в области отношений, поделилась с нами, какие качества, по мнению современных невест, должен иметь идеальный мужчина. И, как всегда, Роза умеет удивить!

Первое качество, которое она выделила — это мужество. По мнению телесвахи, мужественный мужчина никогда не подведет женщину, который способен создать атмосферу покоя.

Второе качество — это легкость. Телесваха отметила, что мужчина должен уважать женщину и ее личное пространство, позволять ей оставаться собой.

Третье качество — это обходительность. Мужчина должен быть не только сильным, но и нежным, давать женщине ощущение заботы.

И, наконец, четвертое качество — верность. «С верным мужчиной женщина чувствует себя надежной», - заключила Сябитова.

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