«Берите пример»: какие модные пальто носят Пугачева, Водянова, Нетребко и другие звезды

Эксперт в области моды Юлия Логвинова рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие пальто стоит купить в этом сезоне.

Несмотря на то что приближается лето, погода зачастую преподносит сюрпризы, а это значит, что нужно быть во всеоружии. Ранее мы рассказали о самой модной обуви 2022-го, а также о том, какие куртки выбрать и какие кардиганы актуальны в этом сезоне.

На этот раз дизайнер Юлия Логвинова поведала читателям сайта Teleprogramma.pro, какие пальто в тренде. Она рассказала о модной длине, фасоне и других нюансах на примере образах звезд.

Валерия

Певица Валерия недавно отметила 54-летие. Она обладает стройной фигурой, поэтому носит любые наряды. Артистка не боится выглядеть броско. Но этой весной в ее гардеробе появилось пальто-халат цвета айвори.

«Пожалуй, самой актуальной моделью пальто последние несколько лет является макси-пальто оверсайз на поясе с заниженным плечевым швом. Будет ли оно из тонкой шерсти или кашемира для поздней весны, как у Валерии, или из более плотного материала для холодной погоды, как у Саши Савельевой, главное — придерживаться натуральной и сдержанной цветовой палитры, чтобы пополнить гардероб долгосрочным и всегда актуальным вложением. Такие модели идут практически всем и сочетаются с любой одеждой», — отметила эксперт.

Саша Савельева

Бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева всегда отличалась утонченным вкусом. Она в этом сезоне купила наряды пастельных оттенков. Певица похвасталась лаконичным пальто в цвете капучино. Оно за счет своей визуальной простоты и изящных линий выглядит элегантно. Похожий фасон выбрала и Валерия. Однако Савельева придала образу изюминку за счет необычного цвета.

Алсу

Певица Алсу отличается утонченным вкусом. Она носит платья, костюмы, но всегда следит за длинной наряда. Артистка избегает вульгарных ноток. Этой весной она носит не только тренчи, но и пальто с актуальным принтом pied-de-poule. Такая расцветка позволяет комбинировать пальто с разными нарядами и не боятся, что цветовая гамма будет скучной или неудачной. Более того, с джинсами клеш наряд выглядит ультрамодно.

Ксения Бородина

Неудивительно, что и у Ксении Бородиной оказалось пальто с такой расцветкой. Телеведущей оно очень нравится, но из-за расцветки в кадр на работе ей в таком ходить не позволяют.

«Когда дело доходит до выбора пальто, клетка всегда актуальна. Однако вневременность иногда становится утомительной. Многие из нас носили и носят клетчатые пальто, но если вы хотите пойти менее очевидным путем при обновлении гардероба этой весной, обратите свое внимание на очень актуальную в новом сезоне елочку или гусиную лапку, берите пример с Алсу и Ксении Бородиной. Черно-белое с крошечным шевронным принтом, это традиционное плетение так же вечно, как и клетка, но оно придаст вашей коллекции верхней одежды особое звучание», — пояснила Юлия.

Но добавим, что Ксения любит шопинг. У нее также есть белое пальто-кардиган оверсайз на одной пуговице.

«Смотрите, какой стильнючий! Очень мягенький! Сейчас на весну самое оно. Мне очень нравится! Хорошенький и удобный такой. Девочки, имейте в виду!» — заявила звезда. «Тренд этой весны», — добавила она.

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка — частая гостья на разных мероприятиях. Она всегда старается подбирать наряды так, чтобы выглядеть женственно и при этом сдержанно. А так как ледовые шоу проходят на аренах или на улице, то в ее гардеробе есть много верхней одежды. На этот раз спортсменка отметилась в длинном сером пальто с принтом «клетка виши». За счет длины она выглядела еще более высокий и стройной, а клетка — идеальная расцветка, чтобы сделать образ более привлекательным.

Кейт Миддлтон

Если вы любите ходить в театр или посещаете светские рауты, то вам может пригодится платье-пальто. Именно к такому выбору чаще всего прибегает Кейт Миддлтон.

Она является частью королевской семьи и регулярно выходит в свет. Герцогиня Кембриджская мастерски подбирает наряды для особых случаев. Так на службе в церкви этой весной она появилась в платье-пальто цвета айвори с приталенным силуэтом. Наряд Alexander McQueen дополнили широкий белый ободок Jane Taylor с бантом сзади и сережки принцессы Дианы.

Лиза Арзамасова

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова выросла, но не перестает удивлять поклонников. Она будто выросла в другом веке. И ее стиль, где много рюшей, теплых тонов, теперь актуален, так как в моду вернулась женственность, а вместе с ней и приталенные луки. У актрисы есть пальто-кардиган с перьями и ненавязчивым узором. Такой наряд освежит любой образ и даже сделает его более праздничным.

Алена Преснякова

Невестка Орбакайте — Алена Преснякова — является моделью. Она постоянно покупает новые вещи. Так на красной дорожке юная красотка отметилась в актуальном монохромном образе. Платье пудрового цвета она дополнила кремовым пальто и бархатными сапожками-трубами. Оказалось, Алена угадала с цветом.

«Это не столько тенденция, сколько наблюдение, Кремовые пальто сейчас повсюду, и в наших социальных сетях они появляются чаще, чем когда-либо прежде! Склонное к образованию пятен, это не самое практичное пальто, но если для вас в приоритете элегантный внешний вид, то это то, что нужно. Кроме того, пришло время обратиться к своей внутренней звезде голубого экрана, потому что меховые пальто с воротником и манжетами — это главный ретротренд этой весны», — пояснила Логвинова.

Кристина Асмус

Известная актриса Кристина Асмус равняется по стилю на Паулину Андрееву. Она тоже любит лаконичные образы. Этой весной артистка отметилась в трикотажном платье с разрезом и кожаных сапогах карамельного цвета с остромодным круглым мысом. Образ завершило плюшевое пальто пудрового цвета. Однако такой вариант больше подойдет на осень или зиму. Плюшевые ткани смотрятся неуместно в весенний период.

Анна Семенович

Несмотря на то что в моде женственность, оверсайз остается востребованным. Анна Семенович обладает пышными формами, которые научилась прятать за нарядами. Она носит пальто оверсайз в тонкую вертикальную полоску. Обычно такой принт визуально стройнит. Но артистка выбрала не самый удачный фасон, поэтому у нее пропала талия и она смотрелась грузно. Такой вариант подходит далеко не всем.

Алла Пугачева

Черный цвет не только практичный, но и универсальный. Более удачный фасон пальто выбрала Алла Пугачева. Во время прогулки она щегольнула в черном пальто макси с пуговицами.

Наряд дополняли сапоги на каблуке и кожаная сумка. Модный street-style с металлическими пуговицами в два ряда акцентируют на себе внимание и создают вертикальные линии. А в сочетании с длиной макси силуэт визуально вытягивается, добавляя роста и стройности. Пальто-бушлат структурирует силуэт, выравнивает линию плеча, расправляя плечи и осанку.

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак не боится носить броские и современные наряды. В ее гардеробе оказалось кожаное пальто с мехом Джил Сандер.

«Возможно, это связано с тем, что „Матрица“ недавно вернулась на экраны, но скорей всего, кожаное пальто возвращается просто потому, что оно очень элегантно смотрится. Конечно, существует огромное количество черных вариантов, но в моде и модели красного, коричневого, бордового цветов», — отметила Юлия.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова живет в Париже. Она посещает не только рестораны, но и модные показы. Во время очередного выхода в свет Водянова щегольнула в пальто с капюшоном и поясом. Наряд идеально сочетался с сапогами и платьем с перьями. За счет капюшона модель выглядела загадочно, а пояс помог ей подчеркнуть талию. К слову, такая расцветка одна из самых практичных и универсальных.

Анна Нетребко

«Кроме того, качественный классический тренч — это, безусловно, вечная классика и незаменимый в весенний период предмет гардероба, который становится центральной частью любого образа», — дала совет эксперт.

Тренчи н теряют своих позиций, и активно конкурируют с пальто. Анна Нетребко в теплую, но ветренную погоду носит тренчи ярких цветов, сочетая из с брюками и юбками. А платки придают особую женственность ее образам.

Наталья Подольская

И хоть пастельные тона считаются базовыми, в этом сезоне яркие цвета набирают популярность. Захотелось ярких красок и Наталье Подольской. Она носит пальто цвета фуксии, которое сочетает как с нарядами в тон, так и черными, белыми вещами. Многие звезды признаются, что именно такой цвет стал их фаворитом.

Екатерина Стриженова

Телеведущая Екатерина Стриженова в 54 года не перестает экспериментировать с образами. Она тоже стала чаще носить броские наряды. Однако она во время отдыха за городом предстала в коротком пальто салатового цвета. Такой фасон уже устарел.

«В наступающем весеннем сезоне наиболее актуальны будут модели оверсайз как классических цветов — бежевого, темно-синего, черного, — так и необычных оттенков, например, рыжего, кирпичного и даже металлизированного. Я рекомендую все же придерживаться классических оттенков, которые не выходят из моды, и избегать укороченных моделей», — призналась Лонгвинова.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Логвинова — дизайнер, идейный вдохновитель и создатель бренда Okatava. С 2006 года является дизайнером украшений, а с 2018-го разрабатывает собственные коллекции эксклюзивных сумок с ручной росписью.

Обучалась у лучших дизайнеров и художников, окончила школу Lesage в Париже, а после этого сама много лет преподавала и вела очные курсы по созданию украшений. Юлия Логвинова является финалистом конкурса Bead dreams, призером конкурса Swarovski, неоднократным призером российских и зарубежных конкурсов.

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