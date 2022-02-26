Ботинки на платформе, высокие сапоги: какую модную обувь этой весной выбрали Водянова, Пугачева и другие звезды

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какую обувь стоит купить в этом сезоне. Он раскрыл плюсы и минусы модных сапог, ботинок и туфель.

Весна не за горами. Поэтому модницы пребывают в неведении: стоит ли готовить к новому сезону ботинки на толстой подошве и нужна ли высокая платформа? А какой оттенок туфелек будет актуальным — неоновый, блестящий или любой другой яркий?

Давайте внимательно рассмотрим инстаграм-страницы звезд и найдем ответы на все вопросы. А даст советы читателям сайта Teleprogramma.pro эксперт по стилю Наз Майер.

Ани Лорак

Украинская исполнительница Ани Лорак для многих давно стала иконой стиля. Она любит женственные образы. Однако певица носит как грубые ботинки, так и туфли на каблуке.

«Множество моделей есть в огромной гардеробной Ани Лорак. Она демонстрирует своим снимком отличное сочетание трендов. Объемная платформа в этом году стала крайне популярна, при этом, чем она выше, тем лучше. Стильные мюли останутся в тренде еще долго. Стоит отметить материал обуви, ведь одним из модных правил этого сезона является натуральность фактуры и цвета. Мюли из черной кожи выглядят элегантно и строго. Такая обувь хорошо подчеркнет воздушность легкого платья или юбки, а также подойдет к образу с узкими брюками и объемным верхом», — высказался Наз.

Ксения Бородина

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она все чаще выходит в свет. Ведущая телестройки не скрывает, что ей нравится выглядеть модно. Она заранее обзавелась сапогами с толстой подошвой, которые не теряют актуальности.

«Высокие сапоги на низкой платформе сейчас являются трендовым вариантом обуви. Модель на Ксении выполнена из кожи, что преследует тенденцию к натуральным материалам. В данном случае они отлично подходят под такое элегантное платье. Универсальность сапог позволяет им гармонично сочетаться практически с любой одеждой, будь то длинные облегающие платья или короткие воздушные. Современно будет выглядеть вариант с заправленными в них кожаными брюками или джинсами. В любом случае сапоги выглядят стильно и актуально в этом сезоне», — отметил эксперт.

Наталья Подольская

Наталья Подольская является не только певицей, но и мамой двоих детей. Она ценит комфорт, поэтому в ее гардеробе появились ботинки с круглым мысом и толстой подошвой. В них артистка часами гуляет с сыновьями.

«Сейчас во всем можно увидеть тенденцию к упрощению и созданию максимального комфорта. Подобным примером являются ботинки челси, которые в современной моде приобрели рельефную тракторную подошву. На Наталье вариант в молочном цвете, который в этом сезоне очень популярен. Благодаря сочетанию классики и кэжуала, ботинки дополнят образы с платьем или юбкой длины миди, а также с укороченными брюками и объемным свитером в тон. Обязательно следует подбирать низ наряда так, чтобы ботинки не были закрыты», — пояснил Майер.

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак всегда старалась выглядеть броско. Она не боится экспериментировать со стилем. Однако в последнее время поклонники отмечают, что блондинка стала одеваться очень женственно.

«Ни для кого не секрет, что высокие сапоги заполонили все тренды, и сейчас найдется подходящая модель на любой вкус. Ксения не упустила возможность подобрать такую обувь к своему образу. Сапоги нежного сливочного цвета поддерживают не только модную натуральность оттенков, но и новый тренд этого года — круглый мыс. Высокие сапоги на каблуке выгоднее всего будут смотреться с юбками и платьями любого кроя, будь то легкое летнее, платье-футляр, юбка-карандаш или удлиненный вязаный свитер», — высказался Наз.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова уже два года работает в индустрии моды. Она старается предугадывать тренды. Сама Стефания очень любит нежные и романтические образы. Этой весной она решила ходить в трикотажных платьях и ботфортах.

«Этой весной будут популярны замшевые ботфорты на каблуке, подобно тем, что мы видим на Стефании. Актуальный бежевый оттенок, острый носок и расширенное голенище — все эти элементы сейчас являются трендовыми и обязательно акцентируют внимание окружающих на Вашем образе. Такие сапоги можно сочетать с платьями приталенного, облегающего кроя, с удлиненными свитерами. Из верхней одежды хорошо дополнят образ укороченные шубы и пальто», — рассказал эксперт.

Нюша

Певица Нюша предпочитает проводить время в теплых странах, поэтому в ее гардеробе больше весенней и летней обуви. С тренчем певица носит босоножки на каблуке.

«В списке трендовой обуви в этом сезоне остаются всеми любимые босоножки с тонкими ремешками, которые мы видим на Нюше. Они изящные и легкие, уравнивают образ, визуально делают ноги тоньше и подчеркивают рельеф щиколотки. Квадратный мыс туфель сейчас тоже актуален, выглядит стильно и комфортно. Универсальные босоножки подойдут как к объемному верху, разделяя акценты в образе, так и к утонченным коктейльным платьям», — отметил Наз.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова уже много лет является иконой стиля для миллионов девушек. Она дружит с именитыми дизайнерами и первой получает модные новинки от люксовых брендов. Наталья зачастую демонстрирует нетривиальные образы.

«Смелое решение выбрала Наталья Водянова. Ботинки с открытым носом — интересный тренд, привлекающий внимание. Лаковая текстура в сочетании с черным цветом — одна из ярких модных тенденций этого сезона. Однако в данном случае не совсем удачно подобран фасон ботинок. Для поддержания правильного образа, они должны плотно облегать ногу, не так сильно открывать пальцы, а в лучшем случае — быть на каблуке. Рекомендуется сочетать такую обувь с джинсами или коротким платьем. Тогда образ получится ярким, стильным и ультрамодным», — пояснил Майер.

Алла Пугачева

Примадонна и в 72 года продолжает быть одной из самых известных модниц. Алла Пугачева носит мини-юбки, косухи и дубленки. На этот раз певица отметилась в шубке и высоких сапогах из глянцевой кожи. Не отстает от нее и восьмилетняя дочка Лиза. Она уже может похвастаться стильными образами.

«На данном примере можно увидеть сразу два трендовых варианта обуви на этот сезон, причем каждый по-своему стильно смотрится и подойдет к разным образам. На Алле — высокие черные сапоги на низком ходу, актуального цвета и фактуры. Хорошо сочетаются с любыми облегающими брюками, также подойдут к платью-миди. Ботинки на Лизе подходят под повседневные образы с кожаными брюками или черными джинсами. Выполнены в модных оттенках и с необычным расположением цветов, отделаны трендовой шнуровкой», — высказался эксперт.

Кристина Орбакайте

Старшая дочка Аллы Пугачевой тоже имеет свой стиль. Она зачастую появляется на публике в ярких аутфитах. Артистка щегольнула в алом трикотажном платье с рюшами. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру. Орбакайте решила продефилировать в лоферах на объемной подошве с декором. Именно такая модель обуви становится все популярнее второй год.

Вера Брежнева

Известная исполнительница Вера Брежнева славится своей утонченностью. Поклонники часто видят ее в вечерних платьях. Но в обычной жизни она носит джинсы, пуховики и лосины. Недавно артистка обзавелась вельветовым костюмом. К им она подобрала беспроигрышный вариант обуви — кеды. Такая обувь может прибавить нотку бунтарства в лук. Ко всему прочему, они очень удобные.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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