Тренды этой весны: какие бомберы и модные жилетки носят Алсу, Нетребко и другие звезды

Дизайнер Юлия Логвинова рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какую верхнюю одежду лучше купить в этом сезоне.

С наступлением весны многие хотят быстрее избавиться от верхней одежды, но погода порой не спешит радовать теплом. В таких случаях на выручку приходят куртки, а также жилетки. О том, какие фасоны в тренде в этом сезоне рассказала для сайта Teleprogramma.pro Юлия Логвинова — дизайнер, создатель эксклюзивного бренда сумочек с ручной росписью Okatava.

«Весна 2022 года радует модниц тем, что можно почувствовать себя свободно. Итак, разберем образы звезд „по-косточкам“ и выясним, с чем в этом сезоне можно и нужно сочетать бомберы и стеганые жилеты», — отметила эксперт.

Алсу

Популярная певица Алсу любит выглядеть элегантно. В ее гардеробе есть стеганый бомбер универсального цвета, который она сочетает как с джинсами и как и платьями.

«Алсу всегда отличалась элегантным и сдержанным стилем. Этот образ лишний раз подчеркивает, что полуспортивный бомбер отлично сочетается с классическими джинсами клеш правильной посадки и цвета. Обратите внимание, что цвета максимально контрастные, но при этом сдержанные. Стеганый бомбер гармонично смотрится с джинсами и каблуком. Но если вы захотите, то можете смело надеть чуть зауженные джинсы-мом и любимые грубые ботинки. И вот, вы уже не элегантная дама, а дерзкая девчонка. В чем удобство такой модели бомбера? Он объемный и уютный. Под него можно надеть плотную водолазку, а если на улице прохладно, то плотную хлопковую футболку и лонгслив», — рассказала Логвинова.

Агата Муцениеце

Актриса и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце любит как женственные образы, так и молодежные. Она выбрала более броский вариант бомбера.

«Лук Агаты Муцениеце похож на типичный „мамский“ образ. Объемно, уютно и очень удобно. Фишка бомбера Агаты в том, что он нескучный. На рукавах трендовый принт этой весны, имитирующий пламя. Этот бомбер более объемный, чем на Алсу, поэтому с ним сочетать классические джинсы клёш не стоит. Но, с ним также отлично будут смотреться различные вариации бойфрендов, момсов или скинни. На ноги достаточно надеть любимые грубые ботинки или кроссовки на высокой подошве», — отметила Юлия.

Алена Краснова

У Никиты Преснякова жена является моделью. Алена Краснова может похвастаться стройной фигурой. Она делает много покупок и недавно отметилась в одном из самых модных вариантов бомберов.

«Эта известная красотка славится тем, что любит демонстрировать фигуру. И ей есть чем похвалиться! Укороченные дутые бомберы идут девушкам с идеальной фигурой. Они ни в коем случае не прибавят им визуальных килограммов. И кстати, прием с укороченной курткой волшебным образом удлиняет ноги. Образ очень уютный и достаточно простой. Куртка, мягкий топ и удобные спортивные брюки. Можете смело повторять», — высказалась эксперт.

Клава Кока

Популярная молодая певица Клава Кока зачастую выбирает неординарные образы. Она любит выглядеть ярко. Артистка подчеркивает свою индивидуальность.

«Клава Кока в последнее время демонстрирует любовь к стилю 80–90 годов. Я ее понимаю. С точки зрения моды, это время было просто удивительным. Укороченный дутый бомбер с популярным принтом в виде шахматной клетки и расцветкой под розовый неон — смотрится ярко и суперстильно. Такое сочетание цветов и фактур идеально походит блондинкам. Хотите повторить образ? Тогда скорее открывайте приложение любимого онлайн-магазина, ищите плотные брюки карго с высокой посадкой и бомбер с похожим принтом. Не забудьте разбавить образ металлическими аксессуарами в виде цепей и колец, чтобы придать дерзости», — дала совет Лонгвинова.

Виктория Боня

Виктория Боня является известной светской львицей. Она живет в Монако и любит щеголять в брендовых нарядах. Ее можно увидеть как в мини-платье, так и джоггерах.

«Хотите выглядеть максимально мило? Тогда вам нужен короткий плюшевый бомбер. Какого цвета? Любого! Под ним хорошо будет смотреться плотная базовая водолазка. Если хотите добавить образу чуть больше стиля, то попробуйте поискать контрастную водолазку и классические джинсы клёш или прямые. Завершить образ предлагаю ботильонами-лодочками. Если такая смелая элегантность вам не по душе, то доставайте мягкое худи, спортивные брюки по фигуре и кроссовки в стиле ретро», — пояснила Юлия.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» уже много лет радует публику тем, что часто хвастается обновками. Она привыкла покупать брендовые наряды, но порой носит и наряды из масс-маркета.

«У Ксении Бородиной явно есть личный стилист. Ни один ее образ не остается без внимания. Как выглядеть просто и при этом красиво? Сочетайте благородные цвета и фактуры. Стеганая жилетка молочного оттенка, мягкая толстовка и серые джинсы с потертостями. Ничего лишнего», — высказалась Лонгвинова.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко много путешествует. Она славится своим оригинальным стилем. Муж Юсиф Эйвазов рассказывал, что певица раскладывает пять или десять луков перед тем, как куда-то полететь. Артистка заранее продумывает свои образы.

«Анна Нетребко достаточно смелая в своих образах. Здесь два ярких акцентных элемента, которые при этом не вытесняют друг друга и не перегружают образ. Мягкая плюшевая жилетка цвета фуксии и шапка в пайетках, которые ярко переливаются на солнце. Если вы не такая смелая и любите что-то чуть более сдержанное, то можно обойтись без такого яркого головного убора. Если вам нравится фактура жилетки, но не цвет, то обратите внимание на благородные природные цвета: винный, глубокий изумрудный, мягкий коралловый, шоколадный или кофе с молоком», — рассказала эксперт.

Ольга Бузова

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова обычно выступает в платьях и боди, но в обычной жизни носит простые наряды в стиле кэжуал или спорт-шик.

«В обычной жизни Ольга Бузова придерживается очень сдержанного и простого стиля. На фото с мамой она в классическом спортивном костюме и жилетке черного цвета. Здесь не требуются дополнительные пояснения, потому что сочетание цветов очень простое и приятное. Хотите отдыхать в одежде? Выбирайте цвета, от которых глаз не будет испытывать визуальной перегрузки. И да, серый это тот самый цвет, который идеален в любом исполнении», — отметила Юлия.

Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак старается выглядеть женственно. В ее гардеробе множество вечерних платьев, а в обычной жизни она носит лосины, джинсы, кепки. Артистка особенно полюбила пуховую жилетку Bottega Veneta цвета сочной травы. Такая же есть и у Бородиной. Звезда сочетает ее со спортивными нарядами. За счет яркого оттенка любой образ становится более броским и запоминающимся.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Логвинова – дизайнер, идейный вдохновитель и создатель бренда Okatava. С 2006 года является дизайнером украшений, а с 2018 разрабатывает собственные коллекции эксклюзивных сумок с ручной росписью.

Обучалась у лучших дизайнеров и художников, окончила школу Lesage в Париже, а после этого сама много лет преподавала и вела очные курсы по созданию украшений. Юлия Логвинова является финалистом конкурса «Bead dreams», призером конкурса Swarovski, неоднократным призером российских и зарубежных конкурсов.

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