Судьбоносная «Фабрика»: как Саша Савельева попала на сцену и устроила личную жизнь

В этом года артистка отметит свой 39-й день рождения.

Однажды Саша Савельева, горячо мечтающая о сцене, решила, что под лежачий камень вода не течет, и отправилась на кастинг первой «Фабрики звезд». Музыкальное образование и миловидная внешность сделали свое дело – девушка прошла конкурс. А спустя несколько месяцев оказалась в составе группы «Фабрика», которой отдала 19 лет.

О том, как складывалась карьера и личная жизнь артистки – в материале Teleprogramma.pro.

Саша Савельева: детство и начало карьеры

Саша Савельева родилась 25 декабря 1983 года в Москве. Ее папа Владимир Викторович – кандидат физико-математических наук, а мама Надежда Александровна – экономист. Но малышку не привлекали точные науки. Она любила петь.

Когда будущей звезде было пять лет, родители привели ее в школу фигурного катания, в группу знаменитого тренера Ирины Моисеевой. Саша начала делать успехи, не пропускала тренировки, но когда занятия вышли на новый уровень и юным фигуристкам нужно было осваивать прыжки, Савельева не смогла перебороть свой страх. В итоге после двух лет обучения фигурному катанию она ушла из спорта.

А затем родители решили исполнить одно из главных желаний дочери. Саша Савельева поступила в музыкально-театральную школу им. Дунаевского, где освоила фортепиано и флейту. Параллельно занималась фольклорным пением в школе эстетического развития №1089 , где училась до десятого класса. Практически сразу она вошла в состав детского хорового ансамбля «Кувички».

С группой, которая давала концерты народных песен, Саша объездила практически половину страны и даже выезжала за границу.

Спустя несколько лет уже никто и не сомневался, что после окончания школы, Савельева будет поступать в ВУЗ, чтобы получить профессиональное музыкальное образование.

Так и вышло. В 1999-м Савельева получила аттестат о среднем образовании и сдала документы сразу в два учебных заведения. Это были училище им. А. Шнитке и знаменитая Гнесинка. Со вступительными экзаменами справилась без проблем, поэтому могла быть зачислена в любой ВУЗ. В итоге Саша выбрала Гнесинку.

Училась на отделении по подготовке руководителей народных хоров и фольклорных ансамблей. Там же познакомилась с Димой Биланом, который учился на отделении классического вокала и уже тогда делал большие успехи в музыке. Это вдохновляло Сашу.

Став студенткой, Савельева вместе с однокурсницами создала группу «Босиком». Репертуар состоял из произведений будущей певицы, которые они распевали на различных площадках Москвы и России. Так детская мечта – выступать на большой сцене стала еще ближе.

А в 2002-м Первый канал объявил о старте проекта «Фабрика звезд». Саша Савельева, не долго думая, пошла на кастинг. Пройдя все испытания, она успешно заселилась в «Звездный дом».

Саша Савельева: «Фабрика звезд» и группа «Фабрика»

Продюсер Игорь Матвиенко решил создать девичий коллектив, не дождавшись окончания проекта. Так появилась группа «Фабрика», в состав которой вошла Саша Савельева, Ирина Тонева, Сати Казанова и Мария Алалыкина. Правда, спустя время Мария покинула проект, так как собралась замуж за возлюбленного с мусульманским вероисповеданием.

После составления концертной программы «Фабрика» отправилась в первый гастрольный тур по всей России. Каждая новая песня группы — «Про любовь», «Ой, мама, я влюбилась», «Рыбка», «Не виноватая я», «Лелик», «Зажигают огоньки», «Не родись красивой» — врывались на вершины многих хит-парадов.

Саша Савельева была на седьмом небе от счастья – мечта петь на большой сцене сбылась.

Саша Савельева: популярные песни и сольная карьера

Свой первый «Золотой граммофон» группа получила за песню «Про любовь» в 2004-м. В следующем году у коллектива появилась вторая статуэтка за песню «Лелик», а в 2006-м – за песню «Не виноватая я».

Примечательно, что клипы на первые три песни группы – а это «Про любовь», «Море зовет» и «Девушки фабричные» (все 2003 года) – снимал режиссер Федор Бондарчук. Он же снимал ролики на хиты «Не виноватая я» и «Мы такие разные».

В какой-то момент Саша поняла, что ей стало тесно в рамках «Фабрики», а написанные песни не подходят под формат группы. Тогда артистка приняла решение работать над сольной карьерой. Однако из группы, которую к тому моменту уже покинула Сати Казанова, не ушла. В «Фабрике» Саша Савельева останется до 2019-го, а уход свой свяжет с долгожданным рождением малыша и декретным отпуском.

В 2015 году Савельева выпустила видео на песню «Воскреси меня», которое приурочила к пятой годовщине свадьбы с Кириллом Сафоновым. Режиссировал клип сам Сафонов.

Саша Савельева: телевидение, проекты, реклама, доход

В 2007-м Саша Савельева стала участницей «Ледникового периода» на Первом канале. Вот тут-то и пригодились ее навыки катания на коньках. Пару артистке составил фигурист Сергей Сахновский.

В 2013-м Савельева попробовала себя в роли актрисы. Она снялась в первой серии детектива «Женщины на грани». А в 2014-м стала телеведущей. В паре с Константином Крюковым Саша вела программу о фехтовании «Дуэли» на канале «Россия 2».

Миловидная внешность, подтянутая фигура, а рост Саши Савельевой 168 см при весе 50 кг, позволяли ей не раз появляться на обложках глянцевых журналов. В 2012-м она стала лицом торговой марки Palette, представляя краску для блондинок. А в 2017-м — лицом косметического бренда Mary Kay.

А вот информации о том, сколько зарабатывает Саша Савельева, в открытых источниках нет.

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Саша Савельева: личная жизнь

Как бы ни старалась Саша Савельева не афишировать личную жизнь, некоторые ее романы все равно были достоянием общественности.

Так, например, прессе стало известно, что в начале карьеры Савельева крутила роман с участником группы «Дискомафия» Денисом Шашкиным, а Филипп Киркоров был настолько очарован голубоглазой блондинкой, что даже предлагал ей стать матерью его детей.

Во время участия в «Ледниковом периоде» Савельева буквально свела с ума олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Их отношения мусолили во всех СМИ на протяжении полугода, но позже они заявили, что поторопились. Ягудин вернулся к Татьяне Тотьмяниной, которая в последствии родила ему двух дочек, а уже потом стала законной женой. Савельева тоже недолго грустила в одиночестве.

Еще в 2008-м Саша случайно познакомилась с актером Кириллом Сафоновым. Их первая встреча произошла в караоке-клубе, а позже, когда Кирилл позвонил артистке, она его не узнала.

Следующее свидание им организовала общая знакомая Екатерина Гечмен-Вальдек.

Через несколько месяцев Кирилл Сафонов сделал Саше Савельевой предложение, пара съездила в Израиль, где живут его мама и дочь Анастасия от первого брака. А 17 апреля 2010 года влюбленные сыграли тайную свадьбу в одном из дворцов паркового комплекса Царицыно.

22 марта 2019 года Саша Савельева родила сына, которого назвали Леон. Пара до сих пор скрывает его лицо от публики.

Саша Савельева: последние новости

В конце прошлого года Саша Савельева отметила свой 38-й день рождения. А в начале января получила травму руки во время прогулки на снегоходе.

Артистка продолжает работать над сольным альбомом, который хочет представить публике в ближайшее время и мечтает стать мамой во второй раз.

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