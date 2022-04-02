Какие жакеты и блейзеры носят Пугачева, Водянова, Топурия и другие звезды

Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какой предмет гардероба всегда придает элегантность.

Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала читателям Teleprogramma.pro о самых модных жакетах сезона.

Кети Топурия

Известная певица Кети Топурия славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментировать с образами. В гардеробе звезды есть кожаный жакет, который она сочетает с белой рубашкой и очками.

«Жакет или блейзер, кому что больше нравится — незаменимая вещь в гардеробе любой женщины любого возраста. Во-первых, он всегда в моде, особенно в классическом стиле. Во-вторых, он любому образу, даже в кэжуал стиле, придаст элегантности, а значит, удорожит. В-третьих, это просто палочка — выручалочка для визуальной коррекции фигуры и выравнивания плечевого пояса. В-четвертых, с ним носят вещи в любом стиле одежды: от классического до пляжного с шортами… Сейчас в моде такой разбег, такой широкий диапазон трендов на фасоны, что каждая модница может выбрать свой жакет или блейзер», — отметила эксперт.

Клава Кока

Популярная исполнительница Клава Кока любит носить наряды с изюминкой. Она часто выбирает образы в стиле 90-х. Певица любит носить как укороченные жакеты, так и длинные жакеты-платья.

«С наступлением весны и теплой погоды, когда уже так хочется модно раздеться, на помощь придет кожаный жакет. В весенне-летнем сезоне 2022 дизайнеры отказались от тонкой послушной кожи в пользу грубой и толстой. В самых модных фаворитах, как всегда черный. Черный можно носить в сочетании с белым цветом, создавая модный черно-белый контраст, как это сделала Кети Топурия, а можно в черном монохроме в total black как Клава Кока. Сейчас в моду вернулась женственность и акцент на талии, поэтому удлиненные жакеты под ремень, как у Клавы, в самом тренде. Эффекта образу добавило то, что фасон ее жакета повторяет фасон мужского пиджака размера слегка оверсайз, как бы с мужского плеча, в сочетании с акцентом на талии получается дерзкое столкновение Инь и Ян», — пояснила Тимиряева.

«Все увереннее укрепляет свои позиции укороченный жакет „Спенсер“ — жакет с длинными рукавами и короткой (по моде) талией. А назван он по имени лорда Спенсера (1758 — 1834г.). Именно его считают создателем жакета — спенсер. Этот вид жакета ворвался в моду еще в 2020 вместе с модой на ретро. В весенне — летнем сезоне 2022, он не просто укрепился, а выбился в лидеры и это объяснимо, в эпоху культа тела. Укороченная длина демонстрирует пресс. Особенно это актуально для летнего варианта», — добавила она

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина следит за трендами. Обычно она первая поддерживает новые модные тенденции. В ее копилке есть мягкий жакет с принтом. Он легко сворачивается, чтобы убрать в сумку и не занимает много места.

«Модный контраст Инь и Ян в образе поможет создать так же жакет в мужском стиле. Его модно носить как платье-пиджак в сочетании с ботфортами. Такая версия жакета поможет подчеркнуть женственность на контрасте с мужским более изысканно и ненавязчиво, а столкновение женственности и мужественности, придаст образу особый шарм. Любой контраст всегда обращает на себя внимание! Такой вариант подходит для тех, кто хочет сделать акцент на ноги. В этом сезоне акцент на ногах в модных фаворитах, в связи с чем, экстремальное мини вернуло себе лидирующие позиции на модном пьедестале. Современная мода базируется на контрасте, что объясняет лидерство черно-белого цветового сочетания. Это как объединить вместе день и ночь, свет и тень… Это такое столкновение, которого не даст ни одно контрастное цветовое сочетание. В этом и вся магия. Это сочетание придаст эффекта любому, даже базовому образу. Поэтому, любой черно-белый принт в тренде», — отметила эксперт.

Алсу

Певица Алсу всегда отличалась элегантностью. Даже мини-юбку она носит с достоинством. Артистка предпочитает женственные костюмы.

«Особенно ярко и эффектно в черно-белом контрасте смотрится принт pied-de-poule (по французски) или „гусиная лапка“. Этот принт из моды не выходит и не выйдет, поскольку напоминает клетку, которая является классическим принтом и выпадает из под влияния переменчивой моды. Плюс данного принта еще в том, что он хоть и классический, но более яркий, эффектный и динамичный чем просто клетка, поскольку все линии не ровные и диагональные, то есть являются линиями движения. Поэтому он омолаживает», — рассказала Тимиряева.

Лера Кудрявцева

«Классические вещи — это инвестиция в гардероб. Мода над ними не властна, но они отлично сочетаются с ультрамодными вещицами, создавая модный контраст и трендовые аутфиты. Такой инвестицией послужит твидовый блейзер. Он, как маленькое черное платье Коко Шанель, вне времени и моды. Хочу уточнить, что блейзер от жакета отличает более свободный фасон и металлические пуговицы. Обратите внимание как Стефания обыграла твидовый блейзер с джинсами, создав модный контрастный образ в стиле кэжуал-шик. Такой блейзер можно сочетать с любой поясной одеждой, меняя стили, играя аксессуарами. Лера Кудрявцева также обновила свой гардероб твидовым жакетом в модную клетку. Очень интересная клетка, ненавязчиво обозначенная тонким белым штрихом. Но акцентом является конечно же весенний оттенок зеленого, цвета молодой травы. В весенне-летнем сезоне 2022, зеленый цвет во всех его оттенках, самый востребованный. Последние события заставили людей обратить свой взор на все живое и природное, что незамедлительно вывело зеленый цвет (цвет природы) в модные фавориты», — отметила Лариса.

Алла Пугачева

Примадонна в 72 года не перестает удивлять публику. Она не только постройнела, но и сменила гардероб. Певица носит джинсы, жакеты и даже косухи.

«А если хотите добавить статуса своему образу, то отдайте предпочтение жакету в белом цвете. Белый цвет ассоциируется с отдыхом, торжеством, праздником, но никак не с работой. Облачаясь в белый, вы будете вызывать такие же ассоциации. Белый не равно — белоснежный. Если вам по душе более теплые тона, то молочные и кремовые оттенки белого станут великолепным решением. Как это сделала Алла Пугачева», — пояснила Тимиряева.

Кристина Орбакайте

Не отстает от Пугачевой и ее дочка Кристина Орбакайте. Она славится своим чувством стиля и часто получает комплименты. В 50 лет певица носит броские образы.

«Выглядеть роскошно и статусно поможет сочетание жакета с жилетом, создав образ в стиле буржуазный шик. Причем в моде не только брючные тройки, но и с юбкой. Среди жакетов и блейзеров в моду вырвался микро тренд „акцент на лацканы“. Их выделяет либо атласная ткань, либо кант как у жакета Кристины Орбакайте. Такая незначительная деталь своим присутствием добавляет вещи модного градуса», — высказалась Тимиряева.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова всегда славилась своей элегантностью. Она не скрывает, что любит проводить время на светских раутах и показах. Порой Наталья выбирает не платья, а броские костюмы с жакетами.

«Для более теплой и летней погоды можно отдать предпочтение жакету с эффектом нежного мерцания, которое создадут атласная или шелковая фактуры ткани. В таком жакете можно отправиться как на прогулку по городу, так и на вечернее мероприятие, в зависимости от манеры комплектации. В моде по-прежнему блестящие праздничные жакеты с пайетками, но пайетки не металлизированные, а цветные под цвет ткани, что делает как саму вещь, так и создаваемый с ней образ более элегантным и уместным для повседневного применения», — высказалась Тимиряева.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова несмотря на юный возраст, уже интересуется модой. Она любит стиль леди, поэтому даже жакет выбрала твидовый, без воротника, с одним рядом пуговиц.

«По застежке нет ограничений. В моде как однобортные, так и двубортные жакеты и блейзеры. Можно вообще не застегивая запахнуть под ремень, создав неровным краем асимметрию и легкую небрежность, что сейчас очень модно, особенно когда объединяешь классический жакет с повседневной или спортивной одеждой. Для создания контрастного стиля спорт-шик больше подойдут блейзеры, поскольку они более свободного силуэта и разнообразного фасона, нежели жакеты, поэтому ими легче поддержать расслабленность и динамику стиля», — отметила Лариса.

Пелагея

Певица Пелагея носит сдержанные наряды. Она исполняет русские-народные песни, поэтому в ее гардеробной много юбок макси. Но и жакет артистка выбрала необычный с бахромой и из твидовой ткани.

«Для тех, кто хочет создать ультрамодный образ, рекомендую присмотреться к жакету, декорированному бахромой, поскольку она самый модный декоративный элемент весенне-летнего сезона 2022. Таким жакетом вы с легкостью создадите десяток модных контрастных аутфитов в стиле бохо-шик с имеющими у вас в гардеробе вещами», — высказалась эксперт.

Анна Семенович

Анна Семенович обладает нестандартной фигурой. Она часто носит жакеты с поясом, чтобы скорректировать свои формы. Однако у певицы случаются и модные промахи.

«В заключении хочу добавить, что какую бы модель жакета или блейзера вы не предпочли, главное, чтобы между телом и вещью была свобода (воздух). Даже если модель приталенная, это не говорит о том, что жакет должен облегать. Нет! Это значит такой фасон жакета, в котором уже выделена талия. Жакет — это не платье. Утрированное прилегание не добавит стройности, а наоборот, усугубит ситуацию», — отметила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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