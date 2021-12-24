История современной Золушки: как Водянова покорила мировые подиумы, сколько зарабатывает и в чем секрет ее красоты

Несмотря на то, что Наталья Водянова официально завершила карьеру модели еще несколько лет назад, она по-прежнему является одной из востребованных представительниц фэшн-сферы. Но это не мешает ей одновременно реализовываться как матери, благотворителю и бизнес-леди.

История восхождения Водяновой (кстати, ее фамилия правильно произносится с ударением на третий слог, а не на второй, как многие привыкли это делать) похожа на сказку о Золушке на современный лад. Почитайте сами.

Наталья Водянова: детство, семья, начало карьеры, сестра

Водянова Наталья Михайловна родилась в Нижнем Новгороде 28 февраля 1982 года. Она была старшей дочерью в семье, где вскоре родились еще две девочки – Оксана и Кристина. Мать Лариса Кусакина вынуждена была одна воспитывать девочек, так как отец ушел из семьи, когда Наташе было всего два годика. Последующие попытки женщины построить личное счастье так успехом и не увенчались.

Средняя из дочерей, Оксана, родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Семье приходилось очень тяжело, и чтобы помочь матери, Наталья вынуждена была в 11 лет помогать маме на работе – Лариса трудилась на местном рынке. Школу в итоге будущая супермодель отодвинула на задний план и в 17 лет уже полноценно стала работать в палатке на базаре.

Вместе с бойфрендом Водянова в то время стала посещать модельную школу Нижнего Новгорода. На одном из занятий на нее обратил внимание представитель московского агентства Viva Model Management и пригласил в столицу, где готовился кастинг для французского бренда.

В Москве Водянова успешно проходит кастинг и подписывает контракт с французами. Через несколько месяцев она уже дефилирует по подиуму в Париже.

Наталья Водянова: карьера

Точкой отсчета модельной карьеры Натальи Водяновой стал 1999 год. На одном из конкурсов в жюри был Жан-Поль Готье, и он заприметил русскую красавицу, предложил ей сотрудничество, и девушка перевернула новую страницу своей жизни – сложную, жесткую и высококонкурентную, где ей было непросто найти свое место под солнцем.

Следующей ступенькой стала нью-йоркская неделя моды в 2002 году, где Водянова дефилировала для почти двух десятков дизайнеров – с ней стали работать многие Модные дома: Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, а ведущие глянцевые издания публиковали фотосессии девушки одно из другим.

В 2003 году Водянова стала лицом бренда Calvin Klein, вошла в третью сотню самых богатых людей Великобритании с доходом в 3,6 млн фунтов стерлингов и продолжила покорять мировые подиумы.

Она участвовала в показах Alexander McQueen, Christian Dior, Donna Karan, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Chloe, Valentino, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Miu Miu, Hermes, Kenzo, Viktor&Rolf, Dolce&Gabbana, Balenciaga, Chopard, Balmain и многих других знаменитых брендов люкса и масс-маркета.

В 2007 году Наталья Водянова стала лицом косметических марок L’Oreal Paris и Chanel. Кроме того, неоднократно становилась лицом рекламных кампаний брендов Louis Vuitton, David Yurman, Marc Jacobs, Miss Sixty, Pepe Jeans, Diane von Fürstenberg, Gucci, Guerlain.

После рождения третьего ребенка модель решила сосредоточиться на семье и детях и объявила о завершении карьеры. Заключительным в официальной карьере модели мероприятием стал показ Haute Couture Valentino. Но, как и некоторые мировые экс-супермодели, периодически соглашается выйти на подиум или принять участие в фотосессии за высокие гонорары.

В 2009 году Водянова заключила контракт с французским брендом нижнего белья Etam, став послом компании и соавтором нескольких коллекций под лейблом Natalia pour Etam.

В 2021 году Водянова участвовала в Парижской неделе моды, демонстрируя весенне-летнюю коллекцию российского дизайнера и своей подруги Ульяны Сергеенко. Сделали это подруги в виде фильма, ради съемок в котором Водянова стала короткостриженной брюнеткой.

Наталья Водянова: другие проекты

Помимо модельной карьеры, звезда мировых подиумов активно реализовалась и в других сферах. Например, как телеведущая Водянова в паре с Андреем Малаховым в 2009 году провела полуфинал конкурса «Евровидение» в Москве. За это модель стала лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы».

В 2013 году вместе с Дмитрием Нагиевым стала ведущей шоу «Голос. Дети» на Первом канале. В следующем году стала участницей презентации «Сочи-2014» в Ванкувере, а также церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года. Кроме того, в 2018 году стала ведущей церемонии жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира по футболу-2018.

Попробовала Наталья Водянова себя и в кинематографе. В 2001 году она снялась в картине «Агент Стрекоза» в роли Бриджит, в 2010 году сыграла Медузу Горгону в фэнтэзи «Битва Титанов», а в 2012 году снялась в главной роли романтической драмы «Влюбленные».

В 2020 году в России Водянова снималась в сериале «Русские каникулы». Суть ее в том, что модель показывает старшим детям, выросшим в Европе, свою Родину. Съемки прошли в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии, Мурманске, Карелии и на Кольском полуострове.

Наталья Водянова: благотворительность

Трудное детство, наличие «особенно» сестры и доброе сердце сыграли в судьбе Натальи Водяновой определяющую роль в истории с благотворительностью. Звезда, прославившись в фэшн-индустрии, занялась оказанием помощи семьям, имеющим детей с разными врожденными диагнозами.

В 2004 году Наталья Водянова учредила фонд «Обнаженные сердца» (The Naked Heart Foundation). Среди направлений работы организации – поддержка детей с особенностями физического и ментального развития, а также оказание помощи семьям с такими детьми – финансовой, консультативной, юридической.

Поскольку Водянова росла в информационном вакууме, когда ее семье приходилось тяжело из-за незнания особенностей воспитания и ухода за сестрой с ДЦП и аутизмом, она знает, как важно говорить об этой теме и просвещать родителей и общество.

Кроме того, фонд финансирует установку игровых инклюзивных площадок для «особенных» деток в России. Более сотни таких островков детства уже возведено в разных городах страны, и они позволяют отстающим в развитии ребятам наравне со здоровыми детьми находиться в обществе.

Фонд регулярно организует благотворительные ужины, аукционы, марафоны и забег «Бегущие сердца», которые призваны привлекать внимание общественности к проблемам здоровья и адаптации «особенных» детей. Мероприятия проходят в Москве и Париже, их посещают многие звезды, бизнесмены, политики, которые вносят пожертвования на благое дело.

С 2011 года фонд занимается программой «Каждый ребенок достоин семьи», направленной на профилактику сиротства детей с особенностями развития. В рамках нее были построены «Центр поддержки семьи» в Нижнем Новгороде, а также «Лекотека» в Тульской области.

Наталья Водянова: личная жизнь

Первым возлюбленным Натальи Водяновой стал земляк Сергей Сазанов. Он был на два года старше девушки, когда ей исполнилось 15 лет, она переехала жить к нему. Они вместе посещали местное модельное агентство.

Переехав в Париже Водянова повстречала своего будущего мужа. Им стал британец Джастин Тревор Беркли Портман, художник, коллекционер, наследник виконта Эдварда Портмана. Они познакомились на закрытом мероприятии в Париже, куда модель даже не собиралась идти.

Случай свел манекенщицу и аристократа вместе, и с того момента они не расставались, поселились в Лондоне, и бойфренд часто сопровождал модель на съемках в разных странах.

Свадьбу Водянова и Портман сыграли в Санкт-Петербурге в 2002 году, праздновали по русскому обычаю несколько дней, откупив Тронный зал Большого дворца в Петергофе. К тому моменту их первенцу Лукасу Александру уже был годик. К слову, через полтора месяца после родов Водянова вернулась на подиум – фигура красавицы никак не поменялась.

В 2006 году на свет появилась дочка Нева, названная в честь реки, но с ударением на первый слог, а через год – третий ребенок, мальчик Виктор.

В конце 2010 году в прессе заговорили о разладе в отношениях Водяновой и Портмана. А в середине 2011 года Наталья объявила, что они с мужем не живут вместе, вскоре за заявлением последовал и развод. Среди возможных причин – модель повстречала новую любовь, которым, предположительно, стал российский режиссер Андрей Болтенко.

Но в отношения Водянова вступила с наследником миллиардера Бернара Арно Антуан. Они были знакомы еще с 2008 году, но парой стали в 2011-м. вскоре Наталья снова стала мамой – в 2014 году она подарила возлюбленному сына Максима, а в 2016-м – второго наследника Романа.

Свадьбу Водянова и Арно сыграли осенью 2020 года в Париже. Карты спутала пандемия коронавируса, поэтому реализовать все планы по церемонии бракосочетания паре в полной мере не удалось.

Наталья Водянова: внешность, пластика, диеты

Звезда мировых подиумов постоянно сидит на диете, для нее это уже не вынужденная мера, а образ жизни. Наталья следит не только за собственным, но и питанием детей, чтобы они с детства относились осознанно к тому, что отправляют себе в рот.

Поддерживать фигуру Водяновой помогают и физические нагрузки. Она пробовала заниматься йогой и пилатесом, но в итоге остановилась на танцах – они помогают развивать грацию и ритмичность плюсом к подтянутым формам и тонусу. При росте 176 см Наталья Водянова весит в пределах 50 кг.

Водяновой важно, чтобы ее внешность была безупречна. Хоть на подиуме подчас ее лицо выглядит чересчур изобилующим косметикой, в повседневности красотка практически не пользуется декоративным макияжем.

Ухаживать за собой она стремится как при помощи профессиональных рук в косметологических клиниках, так и дома, предпочитая аптечные бренды.

Своим главным секретом красоты Наталья Водянова называет гены. Именно наследственность позволяет ей быстро восстанавливаться после родов, выглядеть молодо и не прибегать к пластике.

Наталья Водянова доходы

Доходы Натальи Водяновой исчисляются миллионами долларов. В 2015 году модель российского происхождения заработала 7 млн долларов и вошла в десятку самых высокооплачиваемых по версии журнала Forbes, подвинув в рейтинге таких «ангелов» фэшн-бизнеса с роскошными фигурами, как Миранда Керр, Алессандру Амброзио и Кэндис Свейнпул. Водянова разместилась на пятом месте, оказавшись единственной россиянкой в этом топе.

По итогам 2020 года состояние Водяновой пополнилось на 2 млн долларов. Наталья заняла 36 строчку в рейтинге Forbes «Самые успешные звезды России до 40 лет».

Наталья Водянова сейчас

Сегодня Наталья Водянова по-прежнему занимается благотворительностью. Она стала больше времени проводить с семьей, они с мужем Антуном Арно воспитывают общих детей и наследников Натальи от первого брака.

Старший сын модели, 19-летний Лукас Портман в 2021 году поступил в американский вуз, и звезде пришлось отпустить первенца во взрослую жизнь. он будет получать профессию в престижном Брауновском университете в штате Род-Айленд.

Осенью 2021 года Наталья Водянова потеряла свою горячо любимую бабушку, Ларису Гавриловну Громову. Модель прилетела в Нижний Новгород отмечать 92-летие своей бабунечки, как она ее называла. На следующий день ее не стало.

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