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История современной Золушки: как Водянова покорила мировые подиумы, сколько зарабатывает и в чем секрет ее красоты

Простая девушка из России смогла войти в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты.

История современной Золушки: как Водянова покорила мировые подиумы, сколько зарабатывает и в чем секрет ее красоты
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press

Несмотря на то, что Наталья Водянова официально завершила карьеру модели еще несколько лет назад, она по-прежнему является одной из востребованных представительниц фэшн-сферы. Но это не мешает ей одновременно реализовываться как матери, благотворителю и бизнес-леди.

История восхождения Водяновой (кстати, ее фамилия правильно произносится с ударением на третий слог, а не на второй, как многие привыкли это делать) похожа на сказку о Золушке на современный лад. Почитайте сами.

Наталья Водянова: детство, семья, начало карьеры, сестра

Водянова Наталья Михайловна родилась в Нижнем Новгороде 28 февраля 1982 года. Она была старшей дочерью в семье, где вскоре родились еще две девочки – Оксана и Кристина. Мать Лариса Кусакина вынуждена была одна воспитывать девочек, так как отец ушел из семьи, когда Наташе было всего два годика. Последующие попытки женщины построить личное счастье так успехом и не увенчались.

Наталья Водянова в детстве. Фото: instagram.com/natasupernova/

Средняя из дочерей, Оксана, родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Семье приходилось очень тяжело, и чтобы помочь матери, Наталья вынуждена была в 11 лет помогать маме на работе – Лариса трудилась на местном рынке. Школу в итоге будущая супермодель отодвинула на задний план и в 17 лет уже полноценно стала работать в палатке на базаре.

Наталья Водянова в 14 лет. Фото: instagram.com/natasupernova/

Вместе с бойфрендом Водянова в то время стала посещать модельную школу Нижнего Новгорода. На одном из занятий на нее обратил внимание представитель московского агентства Viva Model Management и пригласил в столицу, где готовился кастинг для французского бренда.

В Москве Водянова успешно проходит кастинг и подписывает контракт с французами. Через несколько месяцев она уже дефилирует по подиуму в Париже.

Наталья Водянова: карьера

Точкой отсчета модельной карьеры Натальи Водяновой стал 1999 год. На одном из конкурсов в жюри был Жан-Поль Готье, и он заприметил русскую красавицу, предложил ей сотрудничество, и девушка перевернула новую страницу своей жизни – сложную, жесткую и высококонкурентную, где ей было непросто найти свое место под солнцем.

Наталья Водянова в 2004 году. Фото: Global Look Press

Следующей ступенькой стала нью-йоркская неделя моды в 2002 году, где Водянова дефилировала для почти двух десятков дизайнеров – с ней стали работать многие Модные дома: Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, а ведущие глянцевые издания публиковали фотосессии девушки одно из другим.

В 2003 году Водянова стала лицом бренда Calvin Klein, вошла в третью сотню самых богатых людей Великобритании с доходом в 3,6 млн фунтов стерлингов и продолжила покорять мировые подиумы.

Наталья Водянова на показе Valentino в 2008 году. Фото: Global Look Press

Она участвовала в показах  Alexander McQueen, Christian Dior, Donna Karan, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Chloe, Valentino, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Miu Miu, Hermes, Kenzo, Viktor&Rolf, Dolce&Gabbana, Balenciaga, Chopard, Balmain и многих других знаменитых брендов люкса и масс-маркета.

Наталья Водянова в Chopard и Balmain. Фото: instagram.com/natasupernova/

В 2007 году Наталья Водянова стала лицом косметических марок L’Oreal Paris и Chanel. Кроме того, неоднократно становилась лицом рекламных кампаний брендов Louis Vuitton, David Yurman, Marc Jacobs, Miss Sixty, Pepe Jeans, Diane von Fürstenberg, Gucci, Guerlain.

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

После рождения третьего ребенка модель решила сосредоточиться на семье и детях и объявила о завершении карьеры. Заключительным в официальной карьере модели мероприятием стал показ Haute Couture Valentino. Но, как и некоторые мировые экс-супермодели, периодически соглашается выйти на подиум или принять участие в фотосессии за высокие гонорары.

Наталья Водянова в Givenсhy. Фото: instagram.com/natasupernova/

В 2009 году Водянова заключила контракт с французским брендом нижнего белья Etam, став послом компании и соавтором нескольких коллекций под лейблом Natalia pour Etam.

Наталья Водянова на показе Balmain в 2021 году. Фото: Global Look Press

В 2021 году Водянова участвовала в Парижской неделе моды, демонстрируя весенне-летнюю коллекцию российского дизайнера и своей подруги Ульяны Сергеенко. Сделали это подруги в виде фильма, ради съемок в котором Водянова стала короткостриженной брюнеткой.

Наталья Водянова в рекламе купальников Etam 2009 году. Фото: Global Look Press

Наталья Водянова: другие проекты

Помимо модельной карьеры, звезда мировых подиумов активно реализовалась и в других сферах. Например, как телеведущая Водянова в паре с Андреем Малаховым в 2009 году провела полуфинал конкурса «Евровидение» в Москве. За это модель стала лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы».

Наталья Водянова стала ведущей на «Евровидении» в 2009 году. Фото: Global Look Press

В 2013 году вместе с Дмитрием Нагиевым стала ведущей шоу «Голос. Дети» на Первом канале. В следующем году стала участницей презентации «Сочи-2014» в Ванкувере, а также церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года. Кроме того, в 2018 году стала ведущей церемонии жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира по футболу-2018.

Наталья Водянова на эстафете Олимпийского огня. Фото: Global Look Press

Попробовала Наталья Водянова себя и в кинематографе. В 2001 году она снялась в картине «Агент Стрекоза» в роли Бриджит, в 2010 году сыграла Медузу Горгону в фэнтэзи «Битва Титанов», а в 2012 году снялась в главной роли романтической драмы «Влюбленные».

В 2020 году в России Водянова снималась в сериале «Русские каникулы». Суть ее в том, что модель показывает старшим детям, выросшим в Европе, свою Родину. Съемки прошли в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии, Мурманске, Карелии и на Кольском полуострове.

Наталья Водянова: благотворительность

Трудное детство, наличие «особенно» сестры и доброе сердце сыграли в судьбе Натальи Водяновой определяющую роль в истории с благотворительностью. Звезда, прославившись в фэшн-индустрии, занялась оказанием помощи семьям, имеющим детей с разными врожденными диагнозами.

Наталья Водянова с сестрой Оксаной. Фото: instagram.com/natasupernova/

В 2004 году Наталья Водянова учредила фонд «Обнаженные сердца» (The Naked Heart Foundation). Среди направлений работы организации – поддержка детей с особенностями физического и ментального развития, а также оказание помощи семьям с такими детьми – финансовой, консультативной, юридической.

Поскольку Водянова росла в информационном вакууме, когда ее семье приходилось тяжело из-за незнания особенностей воспитания и ухода за сестрой с ДЦП и аутизмом, она знает, как важно говорить об этой теме и просвещать родителей и общество.

Кроме того, фонд финансирует установку игровых инклюзивных площадок для «особенных» деток в России. Более сотни таких островков детства уже возведено в разных городах страны, и они позволяют отстающим в развитии ребятам наравне со здоровыми детьми находиться в обществе.

Наталья Водянова на благотворительном вечере. Фото: instagram.com/natasupernova/

Фонд регулярно организует благотворительные ужины, аукционы, марафоны и забег «Бегущие сердца», которые призваны привлекать внимание общественности к проблемам здоровья и адаптации «особенных» детей. Мероприятия проходят в Москве и Париже, их посещают многие звезды, бизнесмены, политики, которые вносят пожертвования на благое дело.

Наталья Водянова на марафоне «Бегущие сердца». Фото: Global Look Press

С 2011 года фонд занимается программой «Каждый ребенок достоин семьи», направленной на профилактику сиротства детей с особенностями развития. В рамках нее были построены «Центр поддержки семьи» в Нижнем Новгороде, а также «Лекотека» в Тульской области.

Наталья Водянова: личная жизнь

Первым возлюбленным Натальи Водяновой стал земляк Сергей Сазанов. Он был на два года старше девушки, когда ей исполнилось 15 лет, она переехала жить к нему. Они вместе посещали местное модельное агентство.

Переехав в Париже Водянова повстречала своего будущего мужа. Им стал британец Джастин Тревор Беркли Портман, художник, коллекционер, наследник виконта Эдварда Портмана. Они познакомились на закрытом мероприятии в Париже, куда модель даже не собиралась идти.

Случай свел манекенщицу и аристократа вместе, и с того момента они не расставались, поселились в Лондоне, и бойфренд часто сопровождал модель на съемках в разных странах.

Наталья Водянова и Джастин Портман. Фото: Global Look Press

Свадьбу Водянова и Портман сыграли в Санкт-Петербурге в 2002 году, праздновали по русскому обычаю несколько дней, откупив Тронный зал Большого дворца в Петергофе. К тому моменту их первенцу Лукасу Александру уже был годик. К слову, через полтора месяца после родов Водянова вернулась на подиум – фигура красавицы никак не поменялась.

Наталья Водянова с сыном Лукасом. Фото: instagram.com/natasupernova/

В 2006 году на свет появилась дочка Нева, названная в честь реки, но с ударением на первый слог, а через год – третий ребенок, мальчик Виктор.

Дочь Натальи Водяновой Нева Портман. Фото: instagram.com/natasupernova/

В конце 2010 году в прессе заговорили о разладе в отношениях Водяновой и Портмана. А в середине 2011 года Наталья объявила, что они с мужем не живут вместе, вскоре за заявлением последовал и развод. Среди возможных причин – модель повстречала новую любовь, которым, предположительно, стал российский режиссер Андрей Болтенко.

Но в отношения Водянова вступила с наследником миллиардера Бернара Арно Антуан. Они были знакомы еще с 2008 году, но парой стали в 2011-м. вскоре Наталья снова стала мамой – в 2014 году она подарила возлюбленному сына Максима, а в 2016-м – второго наследника Романа.

Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: instagram.com/natasupernova/

Свадьбу Водянова и Арно сыграли осенью 2020 года в Париже. Карты спутала пандемия коронавируса, поэтому реализовать все планы по церемонии бракосочетания паре в полной мере не удалось.

Наталья Водянова: внешность, пластика, диеты

Звезда мировых подиумов постоянно сидит на диете, для нее это уже не вынужденная мера, а образ жизни. Наталья следит не только за собственным, но и питанием детей, чтобы они с детства относились осознанно к тому, что отправляют себе в рот.

Поддерживать фигуру Водяновой помогают и физические нагрузки. Она пробовала заниматься йогой и пилатесом, но в итоге остановилась на танцах – они помогают развивать грацию и ритмичность плюсом к подтянутым формам и тонусу. При росте 176 см Наталья Водянова весит в пределах 50 кг.

Наталья Водянова на Каннском кинофестивале в 2019 году. Фото: Global Look Press

Водяновой важно, чтобы ее внешность была безупречна. Хоть на подиуме подчас ее лицо выглядит чересчур изобилующим косметикой, в повседневности красотка практически не пользуется декоративным макияжем.

Ухаживать за собой она стремится как при помощи профессиональных рук в косметологических клиниках, так и дома, предпочитая аптечные бренды.

Наталья Водянова без макияжа. Фото: instagram.com/natasupernova/

Своим главным секретом красоты Наталья Водянова называет гены. Именно наследственность позволяет ей быстро восстанавливаться после родов, выглядеть молодо и не прибегать к пластике.

Наталья Водянова доходы

Доходы Натальи Водяновой исчисляются миллионами долларов. В 2015 году модель российского происхождения заработала 7 млн долларов и вошла в десятку самых высокооплачиваемых по версии журнала Forbes, подвинув в рейтинге таких «ангелов» фэшн-бизнеса с роскошными фигурами, как Миранда Керр, Алессандру Амброзио и Кэндис Свейнпул. Водянова разместилась на пятом месте, оказавшись единственной россиянкой в этом топе.

По итогам 2020 года состояние Водяновой пополнилось на 2 млн долларов. Наталья заняла 36 строчку в рейтинге Forbes «Самые успешные звезды России до 40 лет».

Наталья Водянова сейчас

Сегодня Наталья Водянова по-прежнему занимается благотворительностью. Она стала больше времени проводить с семьей, они с мужем Антуном Арно воспитывают общих детей и наследников Натальи от первого брака.

Наталья Водянова с сыном Романом. Фото: instagram.com/natasupernova/

Старший сын модели, 19-летний Лукас Портман в 2021 году поступил в американский вуз, и звезде пришлось отпустить первенца во взрослую жизнь. он будет получать профессию в престижном Брауновском университете в штате Род-Айленд.

Старший сын Натальи Водяновой Лукас. Фото: instagram.com/natasupernova/

Осенью 2021 года Наталья Водянова потеряла свою горячо любимую бабушку, Ларису Гавриловну Громову. Модель прилетела в Нижний Новгород отмечать 92-летие своей бабунечки, как она ее называла. На следующий день ее не стало.

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