От папиной дочки до Левиной мамы: как прославилась Елизавета Арзамасова, обрела счастье с Ильей Авербухом и родила первенца

О том, что у Елизаветы Арзамасовой роман с Ильей Авербухом, в 2020 году сплетничали многие. Одни считали, что звезды друг другу не пара, он ей годится в отцы. Другие, кто ближе и лучше знает артистов, уверяли, — дело идет к свадьбе. Так оно и случилось – в конце года Илья и Лиза стали мужем и женой. А вскоре последовала и вторая радостная новость – у них будет пополнение.

Первенец появился у 26-летней Арзамасовой 14 августа. Она подарила мужу сына, которого назвали Львом. Сейчас девушка с головой окунулась в материнство. А мы вспоминаем, как актриса популярного ситкома прошла свой путь к славе, и от «папиной дочки» стала Левиной мамой.

Елизавета Арзамасова: детство, родители, начало карьеры

Елизавета Николаевна Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. Родители будущей актрисы специально перебрались из Владивостока в столицу страны, чтобы перед единственной наследницей были открыты все пути и перспективы. Мама Юлия, по профессии переводчик английского языка, стала директором дочки и представляла ее интересы в шоу-бизнесе, что продолжает делать и по сей день.

Отец Лизы Николай погиб в мотоаварии, когда девочке было 8 лет. Актриса не комментирует эту трагедию, известно лишь, что потеря главы семьи для матери и дочери стала настоящим ударом – они остались вдвоем и были друг для друга единственной опорой. Об отце Лиза Арзамасова рассказывала в своих ранних интервью только то, что на свой первый гонорар купила ему шахматы. Сейчас звезда и ее мама отказываются поднимать эту болезненную для обеих тему.

Путь к звездной славе Лиза Арзамасова начала в 4 годика, после того как увидела сказку «Красная Шапочка» с Яной Поплавской в главной роли и решила – будет актрисой. Тогда мама повела ее в театральный кружок при ГИТИСе, и малышка начала постигать азы творческой профессии. Родительница тем временем начала рассылать анкету дочки по агентствам в надежде на первые съемки и контракты.

Параллельно с актерством, девочка училась хореографии и вокалу и даже пыталась покорить Голливуд – она участвовала в конкурсе талантов. Сейчас многие поклонники голоса Арзамасовой просят девушку спеть – у нее это получается весьма талантливо.

Первая роль в кино у Лизы после поступления в театральный кружок не заставила себя долго ждать. Девочка сыграла дочку милиционера в сериале «Линия защиты» в 2001 году. В следующем году проектов уже было два – полнометражные фильмы «Ковчег» и «Сабина».

В 2003 и 2004 годах Арзамасова снимается в сериале «Адвокат», играя дочку главного героя, параллельно работает еще на шести проектах – сериалах «Только ты», «Место под солнцем», «Кулагин и партнеры» и фильмах «Всадник по имени Смерть», «Рагин», «Посылка с Марса».

До прославившего Лизу Арзамасову сериала про отца-одиночку и пятерых дочек остается пара лет, в течение которых девочка без дела не сидела – она с успехом была утверждена во многие проекты за это время.

Казалось бы, с таким внушительным багажом абитуриентке Арзамасовой путь был заказан прямиком в театральный вуз. Но поступать в 2012 году Лиза решит на продюсерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А.Литовчина, который окончит с отличием.

Елизавета Арзамасова: «Папины дочки»

В 2007 году Лиза Арзамасова проходит отбор в новую семейную комедию про отца-одиночку «Папины дочки». Девочке достается роль ботанички в очках Гали Васнецовой, которая за свои успехи в учебе и пытливый ум в сериале именуется не иначе как Галина Сергеевна.

Сериал быстро полюбился телезрителям, а пять девчонок проснулись знаменитыми — Лиза Арзамасова, Даша Мельникова, Настя Сиваева, Мирослава Карпович и Катя Старшова. За их приключениями наблюдала практически вся страна, взрослели актрисы тоже на глазах поклонников — сериал благодаря бешеному успеху был продлен на 20 сезонов, которые выходили на экраны с 2007 по 2013 годы.

Роль «папиной дочки»-вундеркинда длинным шлейфом будет тянуться за Лизой Арзамасовой. Девушке не раз пришлось объясняться с поклонниками у себя в микроблоге, что она — не Галина Сергеевна, что она давно выросла, что той девочки в очках не существует, это уже пройденный этап. Но, как бы то ни было, всенародную любовь Арзамасова обрела именно благодаря этой роли.

Елизавета Арзамасова: кино, театр, телепроекты, музыка

После успеха в сериале «Папины дочки» Арзамасова не собиралась почивать на лаврах, а продолжила усердно трудиться. В 2010 году актриса начинает сотрудничество с режиссером Сергеем Алдониным, в пьесе «Ромео и Джульетта» ей достается главная женская роль. Через три года она выходит на сцену в постановках «Блэз» и «Заговор по-английски», которые тоже поставил Алдонин.

В десятилетнем возрасте она вышла на сцену МХТ им.Чехова в роли девочки-«Иисуса» в постановке Кирилла Серебренникова «Человек-подушка». Тогда же попробовала себя в опере «Анастасия», воплотив на сцене Анастасию Романову.

Параллельно девушка пробует себя в музыке. Ее дебютная композиция «Я твое солнце» была тепло встречена публикой, и через два года актриса выпускает еще одну — «Предвкушение».

Карьера киноактрисы у звезды тоже складывается с успехом. Среди лучших экранных работ Лизы Арзамасовой называют роли Софьи Ковалевской в сериале «Достоевский» (2011 г.), принцессы в «Красной шапочке» (2012 г.), студентки в «Бесах» (2014 г.), дочки героини в «Осином гнезде», Анастасии Павловны в ситкоме «Ивановы-Ивановы» (2019 г.), Маши в «Некрасивой» (2021 г.).

Предложения принять участие в тех или иных шоу и телепроектах Арзамасова получает с завидной регулярностью. В 2010 году она отважно встает на коньки в паре с Максимом Стависким в шоу Ильи Авербуха «Лед и пламень» на Первом канале и занимает второе место.

Затем появляется как соведущая на шоу «Модный приговор» и «Брейн-ринг», ведет церемонию вручения премии «Хрустальный лед», I Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», шоу #Яправа, становится членом жюри на детском КВН.

Про Лизу Арзамасову снимают передачи, приглашают в качестве гостя на ток-шоу «Истории в деталях» (2008 г), «Наедине со всеми» (2016 г), «Вечерний Ургант» (2017, 2020 гг), «Привет, Андрей!» (2019 г), «Когда все дома» (2019 г).

Елизавета Арзамасова: личная жизнь

О личной жизни Лиза Арзамасова распространяться не любит. Поэтому за нее все «рассказывают» наблюдательные и богатые на фантазию поклонники. Долгое время они считали, что девушка встречается с коллегой по цеху Филиппом Бледным.

Юноша был ее другом в «Папиных дочках» и возлюбленным по пьесе «Ромео и Джульетта» в 2010 году, в тот же период появился в ее дебютном клипе «Я твое солнце». Но сама актриса опровергала слухи и подчеркивала, что между ними – только дружба.

Попал в список бойфрендов Лизы Арзамасовой Родион Газманов. Об их романе заговорили после того, как она снялась в его клипе «Удаленка», в котором они сыграли возлюбленных. Но звезды настаивают – чувства друг к другу носят исключительно платонический характер.

«Я бесконечно люблю этого человека. Лиза — это человек, который влюбленность вызывает у всех, кто с ней соприкасается. Мы очень хорошие друзья. Мы многим друг с другом делимся. И очень с большой самоотдачей друг друга поддерживаем. В любые моменты и в любые времена», — высказался как-то Газманов.

Приписывали отношения звезде «Папиных дочек» и с актером Максимом Колосовым. Поговаривали даже, что девушка вышла за него замуж. Но и тут Арзамасова опровергала слухи, смеясь над воображением их авторов, – они всего лишь коллеги по сцене, сыгравшие в Доме Булгакова «Диалоги о любви».

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух

Об отношениях между Елизаветой Арзамасовой и Ильей Авербухом поклонники узнали в 2020 году. В июне на безымянном пальце правой руки актрисы появилось помолвочное кольцо, вскоре ее заметили в компании фигуриста – девушка сопровождала его в поездке.

И публика разделилась надвое – одни поддержали влюбленных и стали сыпать вопросами о скорой свадьбе и пополнении в семье. Другие осудили пару за связь — якобы разница в возрасте между ними слишком большая – 21 год, мужчина годится ей в отцы.

«Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве?», — обратилась в своем микроблоге актриса к публике.

Познакомилась Арзамасова с Авербухом на пике своей популярности в сериале «Папины дочки», когда ей было 15 лет. Девочка стала участницей шоу «Лед и пламень», которое продюсировал фигурист. Партнером на льду у нее стал двукратный чемпион мира Максим Ставиский. Пара тогда заняла второе место.

Спустя два года Авербух пригласил Арзамасову в шоу «Винкс на льду», и девочка гастролировала с труппой. Злые языки поговаривали, что тогда у звезд и начался роман. На самом деле, отношения знаменитостей начались незадолго до разоблачения. И называет их актриса не иначе как «подарком судьбы».

«Отношений все эти десять лет не было, конечно, — рассказала Арзамасова в интервью на YouTube Вячеславу Манучарову. — Все произошло естественно, органично, легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия — совпадения двух людей в порывах, интересах к литературе музыке, живописи…».

Пара собиралась скрывать свою связь до последнего. Но в декабре 2020 года они сыграли свадьбу и не стали делать из этого тайну, и сами рассказали об этом в своем Instagram.

Не умолчали Авербух и Арзамасова и о скором пополнении в семье. Через полгода после свадьбы они лично рассказали фанатам о том, что звезда «Папиных дочек» находится в положении. А 14 августа у нее родился сын. Новоиспеченные родители назвали малыша Львом, и глава семьи из роддома увез своих родных в загородный особняк, который перестроил заново специально для новой семьи. Для фигуриста новорожденный сынок стал вторым ребенком — от брака с Ириной Лобачевой у него есть 17-летний первенец Мартин.

Елизавета Арзамасова: рост, вес, доходы

После родов Елизавета Арзамасова быстро пришла в форму. Девушка при росте 170 см весила ранее 55 килограммов. Она довольно активно занималась спортом и увлекалась мотокроссингом. Сейчас все ее внимание направлено на заботу о младенце.

О том, сколько зарабатывает Елизавета Арзамасова, она предпочитает умалчивать. Зато о доходах ее мужа Ильи Авербуха известно немало. Как и то, что девушка при таком супруге легко могла бы не работать и посвятить себя воспитанию малютки и ведению хозяйства. Но такой вариант девушка никогда не рассматривала. Например, за 2020 году Авербух как индивидуальный предприниматель заработал на госзаказах 5,5 млн рублей, а несколько его обществ с ограниченной ответственностью, которые занимаются проведением зрелищ и массовых мероприятий, принесли 15 млн рублей чистой прибыли, пишет «Комсомольская правда».

Елизавета Арзамасова сейчас

В настоящее время Елизавета Арзамасова исполняет свою главную в жизни роль – мамы малыша Льва. При этом незадолго до появления первенца актриса объясняла, что прервется на декретный отпуск ненадолго – уже в новом сезоне зрители вновь смогут увидеть ее в различных театральных и кинопремьерах.

больше по теме Когда мачеха стала мамой: Арзамасова с сыновьями от Авербуха возлежала на лужайке Актриса подарила в середине августа фигуристу Илье Авербуху наследника.

Арзамасова продолжит играть в Театре Наций, где служит несколько лет, и театре Булгакова. Зрители вновь смогут увидеть ее в постановках «Через постель», «Ромео и Джульетта», «Ночь ее откровений». Впереди кинопремьеры «Проба», «УГРОза: Трепалов и Кошелек».

С наступлением «интересного положения» Лиза Арзамасова поспешила запечатлеть это счастливое и беззаботное время во множестве фотосессий. В ее Instagram – множество ярких и разнообразных съемок, на которых красотка примерила самые необычные образы: крестьянка, Пьеро, мечтательная дива в пышных фатиновых одеждах. Девушка обожает эксперименты и перевоплощения.

Кроме того, уже четвертый год Елизавета Арзамасова является попечителем благотворительного фонда «Старость в радость». За это время ей удалось привлечь к проблемам пожилого поколения многих знаменитостей, и оставлять эту деятельность девушка не намерена.

Смотрите также