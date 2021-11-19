От «Арлекино» к «Примадонне»: как Алла Пугачева стала живой легендой, обрела личное счастье и стала мамой вопреки судьбе

Звезда на эстраде прошла путь длиной в полвека, а в личной жизни в это время терпела крах и разочарования..

За свою жизнь Алла Пугачева влюблялась много раз. Но по-настоящему счастлива стала с пятым мужем, шоуменом Максимом Галкиным. Судьба вознаградила звезду за те жертвы, которые она преподнесла на алтарь искусства, включая нерожденного в третьем браке ребенка.

Сейчас Примадонна российской эстрады признается – она обрела то, о чем мечтала всю жизнь. Но только после того, как обрела всенародную любовь и славу, став одной из живых легенд эстрады.

Алла Пугачева: детство, родители, братья

Алла Борисовна Пугачева родилась в Москве 15 апреля 1949 года. Она стала вторым ребенком у Зинаиды Архиповны Одеговой и Бориса Михайловича Пугачева. Правда, брат Аллы Геннадий, родившийся двумя годами ранее, умер, прожив всего несколько месяцев из-за слабого здоровья. Через год после рождения дочки Зинаида Архиповна и Борис Михайлович снова стали родителями – третьим ребенком стал сын Евгений.

В пятилетнем возрасте маленькая Алла стала ученицей музыкальной школы № 31 при музыкальном училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. В том же году состоялся ее дебют на сцене – девочка приняла участие в большом сборном концерте в колонном зале Дома Союзов. Каждый день будущая Примадонна занималась на фортепиано по три часа.

Детство Аллы Пугачевой пришлось на послевоенные годы. Поэтому большую часть свободного времени девочка пропадала во дворе, где и сформировался ее бойкий характер и умение постоять за себя. Кстати, за это Аллу прозвали Фельдфебелем. Среда обусловила привычки девочки – в подростковом возрасте она начала курить и потом долго не могла избавиться от этого пагубного увлечения.

Окончив музыкальную школу по классу фортепиано и восьмилетку, Пугачева поступила в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. Только выбрала она не фортепиано, а дирижерско-хоровое отделение.

Алла Пугачева: начало карьеры

В начале второго курса училища – осенью 1965 года — Алла Пугачева отправилась на свои первые в жизни гастроли. Это было выступление в составе сборной эстрадной программы А. Лившица и А. Левенбука «Пиф-Паф, или Сатирические выстрелы по промахам» с Мосэстрадой.

Начинающая артистка посетила Кировскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую и Омскую области. А вернувшись из поездки, Пугачева записала свою первую песню «Робот» для Всесоюзного радио, куда она вошла в программу «С добрым утром!».

Через некоторое время малоизвестный композитор Владимир Шаинский предложил Алле Пугачевой исполнить несколько его песен — «Как бы мне влюбиться», «Не спорь со мной», «Дрозды». Певица не отказала, и в результате сотрудничества первые две композиции победили на конкурсе «Песня месяца» на Всесоюзном радио.

Телевизионный дебют Пугачевой состоялся на третьем курсе училища. В 1967 году артистка спела в прямом эфире праздничного выпуска детской телепередачи «Будильник», посвященном Дню Победы, песню «Иду из кино».

Летом того же года будущая звезда вошла в агитбригаду радиостанции «Юность» для поездки с концертами по районам Крайнего Севера и Сибири. Гастроли продолжились и в середине учебного года, из-за чего у Пугачевой возникли сложности с допуском к госэкзаменам – диплом она в том году не получила.

Руководство учреждения решило направить ее на стажировку учителем музыки, и Пугачева преподавала юным музыкантам пение. Весной 1969 года она сдала экзамены и получила специальность «Дирижирование хором» с присвоением ей квалификаций «Дирижер хора», «Учитель пения в общеобразовательной школе», «Преподаватель сольфеджио в детской музыкальной школе».

Но в школу работать Пугачева не пошла. Ее пригласило Государственное училище циркового и эстрадного искусства солисткой, и здесь будущая Примадонна начала свою карьеру, а также встретила первого мужа Миколаса Орбакаса.

Алла Пугачева: ВИА «Веселые ребята» и «Золотой Орфей»

Правда, в училище Пугачева задержалась ненадолго, буквально на полгода. Оттуда артистка ушла в Липецкую филармонию солисткой ВИА «Новый электрон», но ушла летом 1970 года, чтобы стать артисткой в Московской областной филармонии и быть поближе к мужу.

Вместе они ездили на гастроли в сборных концертах по Сибири и Дальнему Востоку, а в новогодние праздники подрабатывали на утренниках в детских садах Подмосковья. Тогда Пугачева уже была беременна, но на сцену выходила до 7 месяца беременности.

В декретном отпуске артистка засиживаться не стала. Когда дочке исполнилось полгодика, Пугачева отправилась с гастролями сначала в составе ВИА «Москвичи», затем как солистка Государственного эстрадно-джазового оркестра под управлением Олега Лундстрема. Осенью 1972 года артистка впервые отправилась в заграничные гастроли.

1972 год принес Пугачевой знакомство с поэтом Ильей Резником, в союзе с которым появилась первая их общая песня «Посидим, поокаем». С нею артистка в 1974 году выступила на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и заняла третье место. После чего руководитель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин пригласил артистку в состав. Поначалу Алла стояла за кулисами на бэк-вокале, но спустя время ей уже было отведено две песни в первом отделении, а вскоре — по две песни в обоих отделениях.

В 1975 году Аллу Пугачеву выбрали представителем СССР на XI международном песенном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии как лауреата V Всесоюзного конкурса. Подготовка началась с выбора композиции. Алла решила исполнять песню болгарского автора и исполнителя Эмила Димитрова «Арлекино». Павел Слободкин переработал мелодию и сделал новую аранжировку, Борис Баркас написал русский текст, а сама певица добавила знаменитый смех в конце припевов.

Успех на «Золотом Орфее» был ошеломительный. Исполнение «Арлекино» настолько восхитило болгарскую публику, что Пугачевой пришлось повторить песню на «бис». По итогам конкурса жюри единогласно присудило артистке главный приз фестиваля — гран-при в виде золотой статуэтки Орфея.

Спустя месяц, в июле 1975 года, вышла первая сольная граммпластинка Аллы Пугачевой с тремя ее популярными песнями «Арлекино», «Посидим, поокаем» и «Ты снишься мне». Общий тираж пластинки составил 14 миллионов экземпляров, и с этого момента артистка стала стремительно набирать популярность в стране, а песня «Арлекино» стала ее визитной карточкой на долгие годы.

Началась череда заграничных гастролей. Франция, ГДР, Чехословакия, Болгария. Везде Пугачевой аккомпанировал ВИА «Веселые ребята», который стал восприниматься как довесок к ней. Это вызывало недовольство у многих музыкантов, вскоре и Павел Слободкин высказал претензию. На этой почве между ним и Пугачевой произошел конфликт, и в сентябре 1976 года Алла ушла из ансамбля и уволилась из Москонцерта.

Алла Пугачева: сольная карьера

В год начала сольной карьеры Алла Пугачева стала лауреатом фестиваля «Песня года-1976», впервые приняла участие в «Голубом огоньке» с песней «Очень хорошо». А в следующем году дала концерт в Лужниках, получила заветную «красную строку» от Москонцерта, давшую право ездить с сольными гастролями не только по стране, но и заграницей.

Дебютный альбом Аллы Пугачевой «Зеркало души» вышел в 1978 году и буквально был сметен с прилавков магазинов. Это были песни авторства Бориса Рачкова, Александра Зацепина и самой певицы, писавшей стихи под псевдонимом Борис Горбонос. К концу десятилетия студийник оказался самым продаваемым альбомом в Советском Союзе, был выпущен на нескольких языках на экспорт, и имя Пугачевой стало греметь далеко за пределами страны.

В 80-е годы были изданы два альбома «Поднимись над суетой» и «То ли еще будет», удвоившие славу артистки. В то же время Пугачева знакомится с Ильей Резником и Раймондом Паулсом, сотрудничать с которыми продолжает долгие годы. Они создали нетленные хиты «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы», «Возвращение», «Без меня», вошедшие в мини-альбом с тиражом 6 млн пластинок, за который артистка стала обладательницей статуса Soviet superstar.

В это же десятилетие Пугачева создала группу «Рецитал», с которой давала концерты для иностранных гостей «Олимпиады-80» в Москве и под аккомпанемент которой выступала до 2010 года.

На то же время пришлось в карьере певицы большое количество выступлений на различных фестивалях — Intertalent ’81 в Праге, «Золотой Орфей-82» в Болгарии, «Братиславская лира-83» в Братиславе, XIX фестивале советской песни «Подмосковные вечера» в Зеленой-Гуре.

В 1984 году Алла Пугачева начала сотрудничать с начинающим композитором Игорем Николаевым, создавшим для нее хиты «Айсберг», «Расскажите, птицы» и еще порядка 30 композиций, вошедших в «золотой» фонд отечественной эстрады. Тогда первые хиты вошли в состав альбома «Счастья в личной жизни» (1986 г.).

Многочисленные гастроли по Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Италии, Австрии, Румынии, Венгрии, ГДР, Югославии укрепили известность и всенародную любовь и славу Аллы Пугачевой – она стала звездой десятилетия. В 1985 году певице было присвоено звание народной артистки РСФСР.

В конце 80-х Пугачева добавила рока в свой имидж, начав сотрудничать с группой «Динамик» и Владимиром Кузьминым, выступила в нью-йоркском «Карнеги-холле», основала «Театр песни», ставший колыбелью для многих начинающих артистов, а также учредила фестиваль «Рождественские встречи».

Начало 90-х принесло звезде новое достижение – она получила звание народной артистки СССР, кстати, став последней в истории Советского Союза его обладательницей. А в 1995 году объявила, что покидает сцену. Прощальным стал альбом «Не делайте мне больно, господа», в который вошли хиты «Мэри», «Настоящий полковник» и который разошелся масштабным количеством экземпляров с рекордной выручкой в 100 тыс. долларов.

Вернуться на эстраду Пугачеву подтолкнуло случайное участие в Евровидении-1997. На европейский конкурс в Дублин должен был поехать Валерий Меладзе, артистка написала для него песню «Примадонна». Но певец по состоянию здоровья не смог выступать, и Алла Борисовна отправилась в Ирландию вместо него. В результате артистка заняла 15 место.

Кстати, с того времени за Пугачевой и закрепилось уважительное и лестное прозвище Примадонна.

С 1997 года Алла Пугачева начала активно гастролировать с двумя сольными программами – «Избранное» и «Да!» и в течение трех лет дала более полутора сотен концертов, возродила «Рождественские встречи», выпустила знаковые произведения «Бессонница», «Непогода», «Позови меня с собой».

В начале 2000-х годов Пугачева представила новую программу «Мы приехали», начала активно сотрудничать с композитором Игорем Крутым, выступила соорганизатором конкурсов «Песня года» и «Новая волна» в Юрмале. Кроме того, она выпустила два альбома — «Речной трамвайчик» (2002) и «Живи спокойно, страна!» (2003) и несколько сборников и сплит-альбомов.

В 2008 году Алла Пугачева выпустила 15-й альбом «Приглашение на закат», в следующем году дала заключительные концерты в рамках тура «Сын о любви» и объявила о завершении карьеры. Символичным стало то, что концертная деятельность звезды закончилась в 2010 году там, где когда-то началась — в Болгарии, когда в 1975 году она спела своего знаменитого «Арлекино».

К 70-летию Примадонна появилась на концерте «Алла Пугачева. P.S.», приуроченном к ее 70-летию весной 2019 года в Государственном Кремлевском дворце.

Алла Пугачева: кино, проекты, бизнес

Прославившись, Алла Пугачева стала получать приглашения от кинорежиссеров. В 1976 году ее голосом в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» запела героиня Барбары Брыльски Нади, а в 1978 году Пугачева исполнила главную роль певицы Анны Стрельцовой в картине «Женщина, которая поет».

В фильме звучат, наряду с музыкой Александра Зацепина, и мелодии самой певицы, которые она включила в ленту, не посоветовавшись с композитором.

В прокате «Женщина, которая поет» посмотрели 54,9 млн зрителей, по итогам года фильм занял первое место, а Пугачева, по мнению читателей журнала «Советский экран» была названа «Лучшей актрисой года».

Следующей картиной, в которой должна была сняться Алла Пугачева, был «Рецитал». Он задумывался как музыкальная драма о певице, которая на пике своей популярности теряет голос и вынуждена оставить сцену. Только актриса была отстранена от съемок – она устроила скандал на площадке, и труппа отказалась с ней работать. Вместо нее Александр Стефанович, бывший на тот момент мужем Пугачевой, снял Софию Ротару, а картина вышла под названием «Душа» в 1982 году.

В 1982 году Алла Пугачева снялась в роли певицы в музыкальном фильме «Любовью за любовь» по мотивам пьесы У. Шекспира «Много шума из-за ничего». Следующая картина с ее участием появилась в 1985 году – это фильм «Алла», вышедший в прокат под названием «Пришла и говорю». Он состоял из документальных съемок и клипов артистки. В том же году свет увидела лента «Сезон чудес» с Пугачевой в роли самой себя.

В конце 90-х Алла Пугачева снялась в цикле мюзиклов «Старые песни о главном». Это фильмы с участием популярных звезд эстрады, которые исполнили каверы на советские и зарубежные композиции, популярные и любимые не одним поколением в СССР. Затем в 2003 году на экраны вышел мюзикл «За двумя зайцами» с участием Аллы Борисовны.

На проекте «Фабрика звезд» Алла Пугачева в 2004 году стала художественным руководителем, это был пятый сезон популярного шоу, где из начинающих артистов делали настоящих звезд. Победительницей стала Виктория Дайнеко. Поиски талантов Примадонна продолжила, когда возглавила проект «Фактор А» на телеканале «Россия 1».

На протяжении всей карьеры Алла Пугачева оставалась желанной гостьей на телевидении. Звезда появлялась как участница или телеведущая на программах «С добрым утром!», «Музыкальный ринг», «Кинопанорама», «Что? Где? Когда?», «Субботний вечер», «Две звезды», вела «Утреннюю почту» с Максимом Галкиным.

В 2014 году Алла Борисовна в статусе третейского судьи предстала на шоу перевоплощений «Точь-в-точь».

В 2007 году певица стала художественным руководителем радио «Алла» в Москве, на котором вела авторские программы: «Алло, Алла», «В гостях у Аллы», «Алла ищет таланты». Вещание радио прекратилось в 2011 году.

Не осталась Примадонна в стороне и от бизнес-проектов. В 90-е годы Пугачева основала бренд парфюмерии и обуви Alla Pugachova, стала издавать журнал «Алла». В 2005 году Примадонна выпускала чипсы «АБ», но не столь успешно – вскоре купленный в Краснодарском крае завод был продан. В 2015 году легенда эстрады открыла детский центр Family club, где воспитанников обучают иностранным языкам и творчеству.

Алла Пугачева: личная жизнь

За личной жизнью Примадонны отечественной эстрады поклонники следят не менее внимательно. За свою жизнь Пугачева пять раз официально выходила замуж. Помимо законных браков, ей приписывали романы со множеством ярких и знаменитых мужчин, среди которых композитор Павел Слободкин, основатель ВИА «Веселые ребята», Владимир Кузьмин, Раймонд Паулс, Александр Розенбаум, Сергей Челобанов.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Первый раз замуж Алла Пугачева вышла в 20 лет. Ее избранником стал цирковой артист, литовец по национальности, Миколас Эдмундас Орбакас. Они познакомились на прослушивании в цирке, куда будущая легенда эстрады пришла трудоустраиваться.

Встречу с суженым Пугачевой накануне нагадала цыганка. «Первый мужчина, которого ты завтра встретишь в казенном доме, станет твоим мужем», — произнесла ворожея, и артистке эти слова врезались в память основательно. И с Орбакасом, студентом эстрадно-циркового училища, она столкнулась в дверях. Алла пристально взглянула на Миколаса, и с этого взгляда начались их отношения.

Роман с Орбакасом развивался у Пугачевой очень стремительно, и вскоре Алла, видя застенчивость юношу, сама сделала ему предложение пожениться. Она привела его знакомиться со своими родителями, те выбор дочки одобрили. Летом они отправились на гастроли и смогли подзаработать на свадебное платье и скромный банкет, поженившись осенью 1969 года. Алла взяла фамилию Орбакене, но выступать продолжила под девичьей.

Через полтора года Пугачева родила мужу дочку. Хотя оба были уверены, что на свет появится сын, даже имя придумали – Станислав, и приданое голубое накупили. Поэтому рождение девочки стало настоящим сюрпризом. Кристиной ее назвали случайно, первым попавшимся на глаза именем. И «наряжали» в мальчишечьи распашонки.

Поначалу Алла была образцовой мамочкой, рассказывал в одном из интервью Орбакас, все время была с малышкой, кормила ее своим молочком. Мама Пугачевой, Зинаида Архиповна, помогала с внучкой. А потом у Аллы пропало молоко. Тут еще ее опять позвали на гастроли – и закрутилось.

Насыщенный гастрольный график Аллы не оставлял ей времени на семью. Малышка Кристина жила то у маминых родителей в Москве, то у бабушки с дедом по отцу — в Литве. А вскоре брак Пугачевой и Орбакаса затрещал по швам – виной всему постоянные загулы главы семьи, с которыми Пугачева мириться не собиралась. Орбакайте было 2 годика, когда ее родители развелись.

А причиной развода стала шапка: Алла долго копила дочке к зиме на кроличью шапку. Когда заветная сумма в размере 25 рублей была скоплена, она попросила мужа сходить за покупкой. Тот ушел и на три дня пропал. Вернулся без денег и без шапки – загулял. И Пугачева не выдержала.

Алла Пугачева и Александр Стефанович

Второй брак Аллы Пугачевой с режиссером Александром Стефановичем был заключен в 1977 году и продлился всего три года. К тому моменту артистка уже обрела славу и всенародную любовь и всегда считала, что досталась второму мужу уже состоявшейся звездой. Он же утверждал, что это его заслуга — он сделал из нее известную исполнительницу.

Причину развода со Стефановичем Пугачева не скрывала: мол, он над ней издевался, к примеру, заставлял худеть, менять имидж. Дело в том, что второй муж стал не просто супругом, но и ее продюсером, имиджмейкером. К слову, Стефановича называют первым в Советском Союзе клипмейкером – при работе с Пугачевой он предлагал ей разыгрывать мини-спектакль во время исполнения песни, и выступления Аллы с того времени стали выглядеть как исповедь.

Позже в интервью с журналистами Стефанович часто нелестно вспоминал Примадонну. Она старалась не реагировать на выпады в свой адрес, но однажды сказала, что тот преувеличивает свое значение в ее карьере.

«Мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал?», — высказалась позже артистка.

Однако, причина развода Пугачевой и Стефановича в том, что тот вместо нее снял Софию Ротару. В конце 70-х режиссер приступил к съемкам «Рецитала» с участием Примадонны. В первый же день та устроила скандал на съемочной площадке, и директор «Мосфильма» решил поменять актрису на Ротару.

«Она поначалу отказалась: «Сниматься не буду, потому что все будут говорить, что я подсидела Пугачеву». Тогда Бородянский немного переделал сценарий, поменяли название фильма на «Душа». Ротару согласилась. А Пугачева была в бешенстве. О продолжении нашего брака уже речи не шло», — рассказывал в интервью Стефанович.

В середине 2021 года Александр Стефанович в возрасте 76 лет скончался от коронавируса. Примадонна не пришла проводить бывшего в последний путь.

Алла Пугачева и Евгений Болдин

Третий законный супруг Аллы Пугачевой – это Евгений Болдин, концертный директор певицы. С ним звезда прожила в браке восемь лет. За это время артистка снова забеременела, но пожертвовала неродившимся ребенком ради своей ошеломительной карьеры, пик которой переживала в 80-е годы. С того момента Алла детей больше иметь не могла, о чем потом жалела очень сильно.

Черная кошка между бывшими возлюбленными пробежала не сразу после развода в 1993 году, они даже какое-то время работали над совместными проектами. Все случилось после того, как Болдин разоткровенничался в своих мемуарах о жизни с певицей. После этого Алла Борисовна приказала экс-супругу забыть о ней.

Кстати, именно в третьем браке Пугачева познакомилась с рокером Владимиром Кузьминым. Мол, втайне от мужа она ездила с молодым фаворитом отдыхать в пансионат на Истре.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

В третьем браке Алла Пугачева познакомилась с начинающим артистом из Болгарии Филиппом Киркоровым. Во время сотрудничества легендарной певицей Киркоров стал добиваться ее внимания. Задаривал цветами, презентовал украшения, а к более активным действиям перешел, когда та развелась Евгением Болдиным.

И в 1994 году отважился просить руки и сердца. Причем, пылкий влюбленный приехал к своей суженой на золотой карете с тройкой. Они сразу же отправились в ресторан, где состоялась их помолвка.

Свадьба Киркорова и Пугачевой прошла в Санкт-Петербурге 15 марта 1994 года. Регистрировал брак артистов лично мэр города на Неве Анатолий Собчак. Через два месяца супруги повенчались в Иерусалиме.

Пути Пугачевой и Киркорова разошлись в 2005 году. Позже артисты признавались, что к моменту развода уже давно не жили вместе. Филипп увлекся продюсированием Анастасии Стоцкой, которой, по мнению многих поклонников, уделял ей больше внимания, чем собственной жене, а Алла – пародистом Максимом Галкиным.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Со своим будущим пятым мужем Алла Пугачева познакомилась в 2001 году на «Славянском базаре» в 2001 году. Ей молодого юмориста Максима Галкина представил собственный муж, Филипп Киркоров. Они, отметим, были на тот момент женаты, но их брак был номинальным – пару уже ничто не связывало несколько лет.

Союз Пугачевой и Галкина начался творчески. В 2001 году они выступили в дуэте с песнями «Будь или не будь» и «Это любовь», после чего многие поклонники заговорили о романе между артистами. Но были уверенны – увлечется Примадонна юношей ненадолго, мол, разница в возрасте большая – Алла старше Максима на 27 лет.

Однако, возрастные различия ни для нее, ни для него не стали препятствием. «Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она такая молодая. То есть она гораздо более легкая на подъем, такая легкая на принятие решений», — рассказывал Максим Галкин в интервью Ирине Шихман в 2020 году.

Главными в жизни и самыми продолжительными отношения Пугачевой и Галкина стали потому, что они удивительно похожи характерами. У них даже не было периода притирки, а идти на компромиссы в паре им ни разу не приходилось.

После того, как Алла Пугачева в 2005 году официально развелась с Филиппом Киркоровым, у них с Максимом Галкиным начался новый этап в отношениях – теперь они стали жить вместе. Спустя пару лет шоумен построил настоящий замок в деревне Грязь, который возводил как фамильное гнездо, и в котором поселился вместе с возлюбленной.

В 2011 году Примадонна вышла замуж за телеведущего. Брак был зарегистрирован 23 декабря и стал первым в жизни Галкина и пятым по счету для Пугачевой. В 2021 году Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают 20-летие отношений и 10-летие со дня свадьбы.

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями. Суррогатная мама родила им двойняшек, сына и дочку, которых назвали Гарри и Лизой. О том, что шоумен и Примадонна ждут прибавления, не знал никто из друзей. Только избранные близкие – Кристина Орбакайте и брат Максима Дмитрий.

«Рождение детей было покрыто тайной, нам удалось сохранить эту тайну. И только через неделю после рождения детей в пятницу Алла забрала их из роддома, и только на следующий день в субботу мне позвонили из «Комсомолки», — рассказал, как узнала общественность о появлении наследников, шоумен.

Друзьям Галкин и Пугачева рассказали о детях лично, собрав их у себя в замке. Реакция была одинаковой у всех – только одно слово: «Обалдеть!».

Суррогатная мать, по словам Галкина, не знала, для кого вынашивает малышей. Зато будущие родители лично отбирали претендентку на материнство. И оказалось, что инициатором родительства стала именно Пугачева.

«Алла более мудрый человек, поэтому она предложила первая. То есть она морально готовилась к тому, что будет такая бабушка. Но в результате она стала абсолютной матерью, и это, на мой взгляд, самая лучшая мать из возможных, которая бывает для детей», — признавался в одном из интервью Максим Галкин.

Сегодня Лиза и Гарри Галкины учатся во втором классе. Они растут талантливыми и очень дружными детьми, помогают маме и папе по дому, изучают иностранные языки, танцы, музыку и вокал, а также занимаются физкультурой и плаванием. Алла Пугачева лично занимается с ними на фортепиано.

Алла Пугачева: внешность, пластика, похудение

После того, как Вячеслав Зайцев создал для героини Пугачевой в фильме «Женщина, которая поет» платье-балахон, долгое время артистка носила исключительно такие платья как часть своего сценического имиджа.

Во второй половине 80-х годов артистка сменила имидж. На смену балахонам пришли современные костюмы, сама Пугачева активно внедряла в свой стиль рокерские элементы и молодежные штрихи. Но после расставания с Кузьминым зареклась, мол, молодежный период закончился.

На самом деле, к молодежному стилю Примадонна вернулась к 70 годам. Она все чаще стала выходить в кэжуал и женственных нарядах, а когда приобрела стройную фигуру, то увлеклась мини-юбками, шортами и приталенными платьями. Излюбленными аксессуарами знаменитости стали шляпки, изящные кружевные митенки, ремень с массивной пряжкой.

Относительно внешности Примадонны давно ведутся споры. Мол, слишком злоупотребляет Алла Борисовна пластикой, отчего стала сама на себя не похожа. Подписчики традиционно делятся на два противоборствующих лагеря, когда легенда эстрады публикует новые селфи.

Примадонна отрицает какое-либо серьезное вмешательство в свое лицо. В одном из интервью телеканалу НТВ она признавалась: ничего кардинального, кроме «маленьких подтяжек». К тому же, по медицинским показаниям вмешательства под наркозом ей запрещены — у Аллы Борисовны диабет, подагра и в анамнезе операции по стентированию сосудов сердца.

Хирург с 11-летним стажем Александр Вдовин подтверждает: в качестве доказательства того, что это именно лифтинг, а не пластическая операция, наглядно говорит зона вокруг глаз. Видно, что в зоне век и под глазами у артистки скапливаются морщинки. В случае, если бы речь шла о блефаропластике как более серьезной операции, разницы между зоной глаз и лица не было.

А вот на диетах Алла Пугачева сидит всю жизнь. Но серьезно похудеть она смогла лишь к 70 годам. И помогли ей в этом достижения израильской фармацевтики — доктора ей подобрали хорошие таблетки от диабета. После резкого сброса веса Алла Борисовна поддерживает форму заплывами в бассейне, а также правильно питается, бросила курить. Сейчас Алла Пугачева весит 64 кг при росте 162 см.

Алла Пугачева: вклад в культуру, награды

Вклад Аллы Пугачевой в культуру едва ли можно переоценить. Артистка определила развитие эстрады на полвека, прославившись по всему континенту и далеко за его пределами.

За годы на эстраде Алла Пугачева представила десяток концертных программ и музыкальных театрализованных представлений. Она отстаивала честь страны на международных вокальных фестивалях и конкурсах, коих за полвека насчитываются десятки. В ее кейсе – сотрудничество с множеством знаменитых музыкальных деятелей страны и зарубежья. Это Александр Зацепин, Марк Минков, Раймонд Паулс, Виктор Резников, Игорь Николаев, Юрий Чернавский, Владимир Кузьмин, Игорь Крутой и другие. Певица выступала на одной сцене с французским музыкантом Джо Дассеном (июль 1979 года), давала совместные концерты с трио «Херрейз» (Швеция), Дином Ридом (1985 год), Удо Линденбергом (1985—1988 годы) и с норвежским дуэтом Bobbysocks! (1985 год).

В советское время Алла Пугачева дала множество концертов для работников различных сфер. Знаковыми стали выступления для строителей «Атоммаша» в Волгодонске Ростовской области, для глухонемых рабочих в цехе одного из заводов Донецка, в Чернобыле для ликвидаторов аварии на АЭС в 1986 году.

За свою карьеру Алла Пугачева не раз становилась обладательницей государственных наград. За заслуги в области советского музыкального искусства звезда получила звание заслуженной артистки РСФСР (1980 год), народной артистки РСФСР (1985 год), народной артистки СССР (1991 год).

В разные годы Пугачева была награждена Орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, в 1994 году стала обладательницей Государственной премии РФ в области литературы и искусства, имеет награды других стран: Орден Святого Месропа Маштоца 2009 год, (Армения)Орден «Дружба» (2009 год, Азербайджан), Орден Дружбы народов (2019 год, Белоруссия).

Не перечесть наград Аллы Пугачевой в области музыки и искусства – из по-настоящему огромное количество. Среди знаковых – «Золотой Орфей» (Болгария, 1975 год), гран-при «Янтарный соловей» на XVIII Международном фестивале эстрадной песни «Интервидение-78» в Сопоте (Польша, 1978 год), шесть премий «Овация», в том числе в номинациях «Живая легенда» и «Певица десятилетия», семь премий «Золотой граммофон» и многие другие.

Алла Пугачева: интересные факты, доходы

Пожалуй, хрестоматийным фактом в биографии Аллы Пугачевой стал инцидент в Ленинграде в августе 1987 года в гостинице «Прибалтийской». Звезде отказались предоставить забронированный заранее номер, в котором та привыкла останавливаться.

После требований Пугачевой вселить ее именно в тот, забронированный ею, номер, ее претензии назвали «капризом певички», история получила широкий резонанс в прессе. Она попала в ленту ТАСС, ее подхватили зарубежных СМИ. За это певицу, выражаясь современным языком, начали травить, в наказание песни и выступления Пугачевой изъяли из теле- и радиоэфиров на несколько месяцев.

Какие сейчас доходы у Аллы Пугачевой, рассказал ранее Максим Галкин «Комсомольской правде». Примадонна получает пенсию по старости, которая изначально составляла 2 тысячи рублей. В 2019 году выплата доросла до 47 тысяч рублей, и это с учетом надбавки за «народную артистку». А за годы карьеры Примадонна якобы заработала 100 млн долларов.

Алла Пугачева сегодня

Алла Пугачева сегодня занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри Галкиных. В сентябре 2021 года дети примадонны и Максима Галкина пошли уже во второй класс. Каждый день наследников расписан по минутам, помимо изучения иностранных языков и плавания они занимаются музыкой под пристальным вниманием своей знаменитой мамы.

Примадонна редко выходит в свет, и каждое ее появление на людях становится настоящим событием. Весной 2021 года легенда эстрады почтила присутствием день рождения блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом написали, пожалуй, все СМИ: как выглядела примадонна, с кем познакомилась и сфотографировалась, танцевала и развлекалась — ни один ее шаг не остался незамеченным.

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