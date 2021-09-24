Золушка нашего времени: как Кейт Миддлтон стала женой принца и претенденткой на британский престол

В начале осени поклонники пары Кейт Миддлтон и принца Уильяма заподозрили у герцогини Кембриджской беременность. Королевская особа не появлялась на публике несколько недель, муж приступил к обязанностям после отпуска один, в Сети Кейт тоже неактивна — подданные связали пропажу Миддлтон с будущим, уже четвертым по счету, материнством.

Беременна ли на самом деле жена наследника британского престола, как добилась того, что ее ждет и любит буквально весь мир и почему считается иконой стиля – читайте в нашем материале.

Кейт Миддлтон: детство, родители, брат и сестра

Будущее Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская графиня Стратхэрнская и баронесса Каррикфергюс Кэтрин Элизабет Маунтбэттен-Виндзор, родилась под именем Кейт Миддлтон 9 января 1982 года в городе Рединг в обеспеченной семье, не относящейся к знати.

Ее родители Майкл Френсис Миддлтон и Кейт Кэрол Элизабет работали в авиакомпании British Airways, отец – пилотом, мать – стюардессой, именно там и познакомились.

Кейт стала старшей в семье Миддлтон. У нее есть сестра Филиппа Шарлотта Мэтьюз, которая на год младше нее и которую родные ласково именуют Пиппой, а также брат Джеймс Уильям, родившийся спустя пять лет после Кейт.

Семья Миддлтон переезжает в Иорданию, когда Кейт исполняется 2 годика – отца перевели туда по работе. И здесь девочка идет в английский детский сад, который посещает до осени 1986 года, когда командировка главы семейства заканчивается.

Через год по возвращении в Англию Миддлтоны становятся основателями успешной торговой компании Party Pieces, которая впоследствии сделала их миллионерами. И свои первые шаги в карьере будущая жена английского принца совершит в родительском бизнесе.

Кейт Миддлтон: образование и карьера

Вернувшись на родину из Иордании, родители отдают Кейт учиться в школу Сент-Эндрюс в Панборне графства Беркшир. В 1995 году она переходит в одно из самых дорогих учебных заведений Британии — колледж Мальборо, в котором освоила золотую программу герцога Эдинбургского — Duke of Edinburgh Gold Award. Вряд ли она тогда предполагала, что породнится с ее основателем, супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом.

Окончив в 2000 году колледж, Кейт Миддлтон решает не торопиться с университетом, а берет каникулы на год, чтобы попутешествовать. Например, она побывала в Италии по программе обмена и поучилась во Флорентийском Британском институте, а также в Чили, где приняла участие в работе благотворительной организации Raleigh International.

Год закончился быстро, и Миддлтон, вернувшись домой, поступила в Сент-Эндрюсский университет, расположенный в шотландском округе Файф, на специальность «история искусств». И именно здесь произошла встреча, определившая всю ее дальнейшую жизнь, — она познакомилась с принцем Уильямом. Примечательно, что после новостей о поступлении в заведение принца конкурс в него для абитуриентов увеличился на 50%, но Миддлтон это не остановило, и она смогла его пройти.

Кстати, старший наследник королевского престола через год перевелся на географическое направление, а затем и вовсе решил бросить учебу. Но именно Кейт поддержала высокопоставленного первокурсника и отговорила от опрометчивого шага.

После получения диплома бакалавра в 2005 году Кейт Миддлтон начинает работать в семейной компании маркетологом. Через год она решает совмещать обязанности в отделе закупок сети магазинов Jigsaw в Лондоне. Также будущая герцогиня увлеклась профессиональной фотографией и пробовала себя на этом творческом поприще, успев даже заработать.

Личная жизнь Кейт Миддлтон

С момента, как о романе простолюдинки Кейт Миддлтон и наследного британского принца Уильяма узнал весь мир, люди стали активно интересоваться, а кто же был рядом с девушкой до всего этого. Официально известно о нескольких отношениях будущей герцогини Кембриджской, причем одни она закрутила, когда у нее с Уильямом случилась пауза.

Первая любовь у Миддлтон случилась еще в колледже. Будущая герцогиня увлеклась Уиллем Марксом, они вместе учились. Но чего-то большего не сложилось, хотя расстались они друзьями. Маркс впоследствии стал небезызвестным журналистом на CNBC, работал в Ираке. И в 2007 году оказался рядом, когда Кейт переживала расставание с Уильямом. Они даже вместе отдыхали в ночном клубе. Впоследствии Уиллем был приглашен на свадьбу своей экс-возлюбленной.

В студенчестве у Кейт был роман со старшекурсником Рупертом Финчем. Юноша учился на юридическом факультете, Миддлтон встречалась с ним, будучи первокурсницей. На втором она уже познакомилась с принцем. Но связи с Финчем не прервала, став дружить семьями – он с подругой побывал на королевской свадьбе, а в 2013 году уже Кейт и Уильям стали гостями на церемонии у Руперта и его невесты.

Приписали Миддлтон роман и с Генри Ропнером. Якобы девушка нашла утешение в его объятиях, когда у не случился разрыв с Уильямом. Но связь была недолгой, поскольку Миддлтон воссоединилась с принцем.

Кейт Миддлтон и принц Уильям: роман, разрыв

Как мы уже отметили выше, Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в университете, где оба сначала учились истории искусств, а потом наследник престола перешел на географию. Но встречаться начали после того, оказавшись соседями, сблизились, узнали друг о друге получше и обнаружили много общего. Это второй и третий курсы университета, Миддлтон с друзьями, среди которых оказался принц, снимала одно жилье на всех.

Уильям и Кейт проводили много времени вместе. Но об их романе пресса узнала в 2005 году. Правда, уже спустя два года их чувства остыли и они приняли решение расстаться. По другой версии, против отношений с незнатной особой выступил королевский двор. Как бы то ни было, расставание не поставило точку в общей судьбе.

Принц, испытывающий давление семейных традиций, не был готов делать предложение Кейт, и она твердо решила спасти свое счастье. Забыв об эмоциях, будущая герцогиня Кембриджская проявила холодный расчет и смогла вернуть избранника всего через несколько месяцев. Для этого, как рассказывали впоследствии в окружении Миддлтон, она решила появляться ему на глаза как можно чаще.

По сути, девушка вознамерилась вызвать ревность бывшего. Она стала выходить в свет, ее быстро узнавали и фотографировали, и эти снимки незамедлительно появлялись во всех британских изданиях. А на нескольких благотворительных вечеринках в Лондоне она и вовсе появилась в провокационных мини-шортиках. И вскоре публика узнала – воссоединение состоялось.

Через три года после разлада принц Уильям сделал Кейт предложение, от которого она не смогла отказаться. Правда, последнее слово было все-таки за королевой – того требует Закон о королевских браках. О помолвке было объявлено 16 ноября 2010-го, обручились молодые люди в Кении, свадьбу назначили на 29 апреля 2011 года.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В день церемонии, который, кстати, был объявлен государственным праздником, королева Елизавета II пожаловала внуку титулы герцога Кембриджского, графа Стратхэрнского и барона Каррикфергюса. Уильям преподнес своей невесте кольцо своей матери принцессы Дианы – золотой перстень с сапфиром и 14 бриллиантами. Накануне венчания Кейт также получила от любимого серьги, составившие комплект с колечком.

Свадебное платье Кейт Миддлтон, как и полагается, от публики скрывала до самого события. Под венец невеста пошла в белом силуэтном наряде с длинным шлейфом от Модного дома Alexander McQueen, над которым трудилась лично креативный дизайнер Сара Бертон. Убранство было выполнено из атласа и кружев белого и цвета слоновой кости, корсет имел глубокое декольте, кружевными символами страны.

Платье Кейт вошло в мировой рейтинг самых дорогих нарядов, его стоимость составила 434 тысяч долларов. Кстати, Сара Бертан, комментируя наряд, поведала, что работала над ним 12 месяцев в партнерстве с Кейт, поэтому это идея творения принадлежит ей лишь наполовину.

Свадебной прической Кейт стала «бабетта», скрытая под фатой. Тиару Cartier невесте одолжила Елизавета II. Макияж себе невеста сделала сама, посетив перед этим несколько уроков визажа.

Церемония венчания прошла в Вестминстерском аббатстве. У Уильяма шафером стал младший брат Гарри, у Кейт – подружкой невесты сестра Пиппа. Специально для свадьбы в аббатстве воссоздали живую аллею из шестиметровых кленов и грабов, которые пересадили в последующем в поместье принца Чарльза.

Торт к свадьбе готовился несколько месяцев. Коржи к нему были приготовлены еще в феврале, хранились до апреля и за два дня до церемонии привезены в Букингемский дворец, где кондитер Фиона Кэрнс создала восьмиярусный десерт, покрытый белой глазурью и 900 сахарными цветами. В день торжества его разрезали на 600 кусков, подали к завтраку. Еще 4 тысячи кусочков были упакованы для гостей, верхний же ярус по традиции остался нетронутым – его сохранили для крестин первенца молодоженов, которые, отметим, состоялись через 2 года.

Списков гостей на свадьбе Кейт и Уильяма было три, все их еще в феврале одобрила королева. Первый состоял из 1900 фамилий – это гости, которые побывали на венчании в Вестминстерском аббатстве. Второй насчитывал 600 человек – те, кто был приглашен на прием в Букингемском дворе, устроенный Елизаветой II. В третьем было уже 300 персон – счастливчики, которые удостоились чести отужинать у принца Уэльского Чарльза.

Срези знаменитых гостей на свадьбе королевской четы побывали король Бельгии Филипп с женой Матильдой, принц Монако Альбер II с женой Шарлин, Дэвид и Виктория Бэкхемы, Гай Ричи, Элтон Джон.

Церемония бракосочетания Кейт и Уильяма стала одним из важнейших светских событий в Лондоне. Ажиотаж вокруг свадьбы принес в бюджет столицы немалые дивиденды. Например, на сувениры, проживание и еду желающие лично посмотреть на жениха и невесту потратили 100 млн фунтов стерлингов. Кроме того, телетрансляцию мероприятия смотрели 35% британцев.

По традиции, расходы на свадьбу семьи Виндзоров и Миддлтон поделили между собой поровну. Итоговый чек составил 20 млн фунтов стерлингов. Дополнительно сторона Уильяма взяла на себя расходы на безопасность и покупку цветов.

Кейт Миддлтон: дети

Детей у Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое. Первенцем стал принц Джордж Александр Луи, появившийся на свет 22 июля 2013 года и ставший третьим в очереди после своего деда, принца Уэльского Чарльза, и своего отца, принца Кембриджского, на британский престол. Беременность герцогини официально подтвердили, когда она была на третьем месяце.

Вторым ребенком у Кейт и Уильяма стала дочка, которую назвали Шарлоттой Елизаветой Дианой. Принцесса родилась 2 мая 2015 года, официальное заявление о беременности Миддлтон королевский двор выпустил, когда жена принца пребывала на втором месяце «интересного» положения. И в очереди на престол девочка занимает четвертое место.

Третьим ребенком герцогов Кембриджских стал сын Луи Артур Чарльз Кембриджский. Принц родился у Кейт 23 апреля 2018 года. Мальчика назвали в честь Луиса Маунтбеттена, военачальника, дяди принца Филиппа.

Имя Луи, к слову, является четвертым именем принца Уильяма. Третье имя — Чарльз — мальчик получил в честь своего дедушки, принца Уэльского Чарльза. Сейчас юный принц в очереди на трон находится на пятом месте.

Этой осенью подданные Британского королевства заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности. Дело в том, что она не появлялась на публике два месяца. И после летнего отпуска принц Уильям вернулся к работе один, без жены. Но вскоре герцогиня Кембриджская предстала на людях – без ожидаемого всеми животика.

Кейт Миддлтон: слухи и скандалы

Слухи и скандалы сопровождают чету герцогов Кембриджских на протяжении всей их совместной жизни. И даже особое положение в обществе не способно оградить их от хейта.

К примеру, в 2017 году часть британцев назвали Кейт и Уильяма самыми ленивыми жителями страны. Это разозлило принца, и на этой почве он даже запретил жене отпраздновать 35-летие, а сам отправился на дежурство в медицинской авиации.

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В том же году принц Уильям спровоцировал слухи об интрижке на стороне. Он решил вспомнить молодость и укатил с друзьями в Швейцарию, без беременной жены, на несколько недель. Позабыв не только о супруге и семье, но и о запланированных мероприятиях, он оказался в компании молодых девушке. Ему приписали связь с молоденькой моделью Софи Тейлор. В это время ожидающая третьего малыша герцогиня Кембриджская хранила молчание.

В 2019 году принц Уильям вознамерился судиться с изданием In Touch, которое сообщило, что у наследника престола роман с лучшей подругой своей жены, Роуз Ханбери. Герцог Кембриджский утверждал, что это ложь, однако вскоре стало известно, что Кейт Миддлтон резко перестала общаться с Роуз и вычеркнула ее их списка приближенных ко двору.

В основном, все слухи вокруг герцогини Кембриджской строятся вокруг ее отношений с герцогиней Сассекской Меган Маркл, женой младшего брата Уильяма, принца Гарри. И даже сейчас, когда Марк уже не живет во дворце, желтая пресса продолжает подогревать интерес к этой теме разными сплетнями.

Отношения Кейт Миддлтон с королевской семьей

Кейт Миддлтон смогла получить расположение только принца Уильяма, но и всей королевской семьи, еще когда училась в университете. Правда, поначалу Елизавета II сторонилась ее, поскольку принц Уильям признавался бабушке, что не уверен в своих с Кейт отношениях. Лишь спустя пять лет после начала романа, уже в статусе невесты принца, Кейт смогла познакомиться с монархиней.

Кстати, в соответствии с королевским протоколом, герцогиня Кембриджская сможет стать королевой, когда на престол взойдет ее муж, принц Уильям. Сейчас он – второй в очереди претендентов на трон. И благосклонность к Кейт Миддлтон как к будущей королеве правящая монархиня уже проявила. Елизавета II вручила герцогине в 201 году большой крест Королевского Викторианского ордена. Этой награды Кейт Миддлтон за заслуги перед государыней удостоилась в день восьмой годовщины свадьбы с принцем Уильямом.

Очень тепло принял невестку высокопоставленный свекор, принц Уэльский Чарльз. Еще будучи студенткой, Кейт часто бывала в резиденции Чарльза и его жены Камиллы Кларенс-хаус. Чаепития и приятные беседы сблизили их, а отношения стали даже лучше, чем у принца Уэльского с его старшим сыном.

«Чарльз с самого начала был очарован Кейт. А уж когда благодаря ей у него появилось трое внуков, тут и говорить не о чем», — писали тогда в прессе.

Она стала для Чарльза едва ли не дочкой, о которой тот всегда мечтал. Кстати, именно Кейт Миддлтон стала ниточкой, связавшей отца и сына – с Уильямом у Чарльза были напряженные отношения с подросткового периода. И герцогиня смогла восстановить тепло между родными людьми – организовывала совместные встречи, выезды, помогала мужу делать подарки отцу. И растопила их сердца.

А вот невесту принца Гарри, актрису Меган Маркл, поговаривают, Кейт Миддлтон невзлюбила сразу. Якобы, в знак солидарности с мужем, которому новенькая особа, претендующая на положение в королевской семье, тоже пришлась не по душе. Свадьба Меган и Гарри состоялась в 2018 году, спустя два года отношений.

Существует даже несколько историй, повествующих о скандалах во дворце. Например, появившаяся при дворе Меган Маркл плохо обошлась со слугой Кейт Миддлтон, которая не стерпела подобного отношения со стороны бывшей актрисы и даже отвесила ей пощечину. Слух был настолько правдоподобным, что королевский дворец даже выступал с опровержением – не было такого никогда.

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Подливают масла в огонь и два враждующих лагеря – сторонники двух невесток. Они постоянно «сталкивают лбами» девушек, утверждая, что те – непримиримые соперницы. Например, когда еще Меган Маркл жила во дворце и принимала участие в официальных мероприятиях, в Сети устраивали фэшн-баттлы между герцогинями – кто краше и стильнее нарядился, а кто промахнулся.

Стиль Кейт Миддлтон

За стилем герцогини Кембриджской следит целая команда имиджмейкеров. Они помогли красотке расцвести по-настоящему и стать признанной иконой стиля для миллионов подданных и поклонниц.

В прессе даже обсуждают, что стиль Кейт Миддлтон копировали то жена нового премьер-министра Великобритании, то супруга президента США Мелания Трамп. Сама герцогиня никак не комментирует свои наряды, в повседневности предпочитая простоту и комфорт.

Она легко выходит на публику или бывает в командировках в джинсах и кроссовках, и при этом выглядит стильно. Но если того требует королевский протокол, так же легко перевоплощается в истинную леди.

Яркой особенностью стиля Кейт Миддлтон стали шляпки. В ее коллекции целое разнообразие ярких, современных или винтажных, классических или фантазийных аксессуаров.

Для официальных визитов в другие страны Кейт Миддлтон старается учитывать особенности государств, в которые направляется. И для поездки в 2019 году в Пакистан, например, долго и тщательно готовила гардероб. Она полностью отказалась от коротких нарядов, отдав предпочтение удлиненным фасонам, а также продумала цветовую гамму с учетом религиозных канонов и традиций пакистанского народа.

Со своими темно-русыми волосами Кейт Миддлтон старается не экспериментировать. И обычно предпочитает распущенные локоны. Иногда, когда на улице ветрено, она закалывает их назад. Для официальных приемов свою укладку она доверяет команде стилистов.

В макияже Кейт предпочитает естественность, делая акцент на глаза. Чтобы они казались больше, она подводит верхнее веко при дневных выходах в свет, и нижнее – на вечерние приемы. Отметим, что без косметики герцогиня на публике не появляется.

Кейт Миддлтон сейчас

Сейчас Кейт Миддлтон совмещает многодетное материнство и свои королевские обязанности, коих у нее при дворе достаточно много. Она постоянно сопровождает мужа в поездках по стране, визитах в другие государства, участвует в благотворительных и гуманитарных миссиях, помогая подданным не просто своим присутствием, но и добрым словом или делом.

Герцогиня Кембриджская славится своим большим сердцем – она занялась благотворительностью еще в юности, а став монаршей особой, продолжила помогать людям. Ее внимание сосредоточено на помощи детям – их здоровью, развитию, спортивным и творческим достижениям.

Одно из серьезных пожертвований, например, герцогиня Кембриджская сделала в июле 2020 года, совместно с Королевским фондом принца Уильяма пожертвовав почти 2 млн долларов (это 1,8 млн фунтов стерлингов) на помощь и поддержку психического здоровья жителей страны в разгар кризиса, вызванного коронавирусом.

Любовь не только британских подданных, но и поклонников всего мира Кейт снискала благодаря тому, что стала живым воплощением сказки о Золушке – простолюдинке, ставшей женой настоящего принца. К тому же, она безупречно справляется со своими королевскими обязанностями, которые требуют от нее больших ограничений. И при этом герцогиня производит впечатление абсолютно счастливой и гармоничной личности, несмотря на все слухи, окружающие ее после свадьбы с принцем.

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