Развод и девичья фамилия: как Ксения Бородина прокладывала себе путь к успеху и личному счастью, но снова осталась одна

38-летняя Ксения Бородина, бессменная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» о любви, давно стала авторитетом в вопросах построения отношений. Она дает советы об отношениях не только на «лобном» и в тет-а-тетах, но и у себя в микроблоге – подписчицы регулярно спрашивают у звезды, как поступить в делах амурных.

Только вот сама Бородина, как сапожник без сапог, — мировой суд Кунцевского района Москвы 6 августа 2021 года официально расторг уже второй по счету брак телезвезды. Впереди – раздел имущества, статус матери-одиночки с двумя детьми, но красотку это не тревожит. Она уже отметила в ресторане свою свободу и пока не строит планов на личную жизнь, а гуляет в свое удовольствие.

Ксения Бородина: детство, отец, развод родителей

Будущая звезда ТНТ Ксения Бородина родилась 8 марта 1983 года. По отцу она армянка, хоть и появилась на свет в Москве. Ее папа, Ким Джимоевич Амоев, ушел из семьи спустя год после того, как жена Инна Булатовна Бородина подарила ему дочку. И до 18-летия будущая экранная дива жила под ненавистной ей фамилией – простить родителя она так и не смогла, а потому по достижении совершеннолетия поспешила приобрести материнскую девичью фамилию.

Сейчас отца Ксении Бородиной уже нет в живых. Поговаривают, якобы, он был связан с криминалом и даже сам был в числе авторитетов, или, как принято говорить, «воров в законе». Последние годы он проживал в Грузии, перед смертью сильно болел. Его не стало в 2018 году, на 79-ом году его жизни. Сама Бородина накануне своего второго развода писала:

«Я всегда мечтала о таком отце, который переживает, заботится и любит безгранично. Для девочки отец – самый важный человек в жизни. Это ее первый образ мужчины, на основе которого она в будущем будет выбирать себе мужа. Поэтому обида на отца может влиять на жизнь уже взрослой девушки и вносить в нее свои коррективы.​Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так…», — признавалась звезда.

Бородина рассказала, что травма покинутого отцом ребенка до сих пор не дает ей счастливо и спокойно жить. И она боится одиночества. Но вернемся к детству теледивы.

Мама Ксении повторно вышла замуж, ее избранником стал итальянский архитектор, забравший жену к себе на родину – на Капри. Маленькая дочка осталась на воспитании у бабушки с дедушкой, все ее детство до окончания 9 класса прошло в Кунцево. По получении неполного общего образования девочка уезжает учиться в Лондон, но спустя три месяца возвращается.

«Патриоткой я была всегда! Не могу без Москвы! Родители сказали, что отправят меня в Швейцарию, я устроила истерику, тогда после долгих переговоров, меня отправили учиться в частную школу 49 метро Беляево», — вспоминает теледива.

Окончив школу, будущая телезвезда поступает в Институт гостиничного менеджмента и туризма по специальности «менеджер по туризму» — ее принимают сразу на второй курс за успехи в средней школе.

Карьера Ксении Бородиной: от закулисья до главной роли

Но связывать свою жизнь с туризмом Ксения Бородина не намеревалась. Девушке всегда хотелось славы, популярности, публичности. И начиная с третьего курса, красотка вопреки родительскому слову начинает работать. «Мне всегда хотелось своих денег и чувствовать себя реализованной», — так объясняла теледива свое упорство. И настойчивости Ксении Кимовны можно только позавидовать: куда только не посылала резюме жаждущая состояться в шоу-бизнесе студентка.

Ей улыбнулась удача на телеканале ТНТ. В 2002 году там запускали новый проект «Окна» с ведущим Дмитрием Нагиевым. Это был аналог американского «Шоу Джерри Спрингера», где в студии на обсуждение выносился треш-контент – личная жизнь простых людей, их скандалы, измены, обвинения.

Стоявший у истоков проекта Валерий Комиссаров взял студентку Ксению редактором, но в дальнейшем девушка не раз выходила в студию. Только пока не в роли ведущей, а как актриса – каждый раз с новой историей. Главной Бородина станет позже, и на другом проекте, — где одинокие сердца ищут друг друга. До сих пор.

Ксения Бородина и «Дом-2»

В 2020 году у Ксении Собчак на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» выходит новое интервью, героем которого оказался Валерий Комиссаров, «отец-основатель» «Дома-2». Он пролил свет на некоторые детали прихода Ксении Бородиной на проект.

В частности, в статусе первой скрипки вести шоу он пригласил именно Ксению Собчак. Скандальная светская львица, «блондинка в шоколаде» эпатировала публику, это ему и было нужно. А для равновесия он позвал Ксению Бородину, поскольку видел в ней прямую противоположность Собчак – она стала «народным персонажем».

«Она была и остается безумно сексуальной, у нее восточная красота. При этом она прямолинейна. Это ровно то, что хочет зритель», — объяснял Комиссаров.

Впоследствии Собчак заменила другая блондинка – Ольга Бузова, «выросшая по карьерной лестнице» от участницы шоу до ведущей. Немного отклоняясь от темы, отметим – будущую певицу Комиссаров взял потому, что в ней увидел «потрясающую» простоту: «Емеля-дурачок, которая говорит: езжайте-ка ведра сами. И все, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, но она на самом деле умная», — объяснял продюсер.

Но вернемся к Ксении Кимовне. Постепенно ведущие вокруг Бородиной менялись – приходили-уходили, но эффектная и прямолинейная девушка оставалась бессменной. И продолжает быть лицом телестройки даже после переезда шоу на новый канал «Ю».

Закрытие «Дома-2»

Еще немного о скандальной поляне, где одинокие сердца ищут друг друга, и которая сделала Ксению Бородину звездой. Это шоу впервые появилось в эфире ТНТ 11 мая 2004 года и стало самым продолжительным реалити в истории телевидения. Популярность проекта, на котором молодые люди на камеру «строят» любовь, очень быстро выросла, как и критика – с каждым годом противники высказывались относительно телестройки все громче и активнее.

Продюсеров обвиняли в отсутствии морали и нравственности, участников – в вульгарном поведении и низкой социальной ответственности, телеканал — в трансляции контента 18+ в неположенное время суток. Как бы то ни было, шоу просуществовало 16 лет, но в 2020 году его закрыли. В декабре Ксения Бородина написала:

«Сегодня я отвела последнее лобное место, и мы с ребятами вам передаем большой привет, и мы счастливы», — опубликовала сообщение в Instagram теледива.

Только спустя несколько недель стало известно, что телестройка «переехала». И до настоящего момента шоу выходит на телеканале «Ю», а Ксения Бородина по-прежнему, как и все 16 лет до этого, помогает построить любовь новичкам и «старичкам» реалити. Только вот свое личное счастье теледива так и не обрела.

Другие проекты Ксении Бородиной: ТВ, книги, фильмы

Помимо шоу, где одинокие сердца строят любовь, Ксения Бородина с 2012 года является ведущей мейковер-проекта канала ТНТ «Перезагрузка». С 2018 года звезда начинает вести новое ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором они с поющей телеведущей разбирают кейсы участников «Дома-2».

С закрытием телестройки на ТНТ формат ток-шоу поменялся. С весны 2021-го это уже подобие «Пусть говорят» или «Мужского. Женского» Первого канала — простые люди и их непростые судьбы. Название проекта тоже сменилось – «ББ – шоу». Однако из-за низких рейтингов оно быстро закрылось в конце апреля.

За время восхождения на Олимп Ксения Бородина написала две книги. В 2007 году она рассказала про законы любви на «Доме-2» в одноименном издании «Дом-2. Законы любви». Слог телеведущей понравился ее поклонникам, они просили Ксению не ограничиваться одной книгой, и девушка пообещала, что сядет за писательство снова.

Слово свое Бородина сдержала и в 2011 году издала вторую свою книгу «Худеем с Ксенией Бородиной». В ней она раскрыла секреты стройности и своего рациона.

К тому же, Бородина почувствовала на себе, каково это – быть актрисой. Она снялась в четырех художественных картинах – юмористическом сериале «Деффчонки» сыграла саму себя, в детективе «Метод Лавровой» мелькнула в эпизоде, в фильме «Заза» воплотила подругу главного героя, а в комедии «С Восьмым марта, мужчины!», — сотрудницу научного центра.

Помимо перечисленного, телеведущая «Дома-2» и сама становилась участницей телепроектов и ток-шоу. В 2011 году красотка нашла в своем плотном графике время на «Танцы со звездами» («Россия 1»), где ее партнером по паркету стал актер Александр Головин, а чуть позже в этом же году испытала себя на проекте «Жестокие игры» (Первый канал).

Ксения Бородина сейчас: внешность, рост, вес

За время своей карьеры телеведущая неоднократно меняла имидж, становясь то блондинкой, то шатенкой. Сейчас красотка вернулась к своему натуральному оттенку и постоянно подчеркивает, что не красит волосы. Не так давно она взвешивалась и заметила, что похудела. Бородина весит 49 килограммов, а ее рост составляет 165 сантиметров. Цвет глаз красотка унаследовала от отца – они у нее карие.

К тому же, ее постоянно подозревают в пластике. Например, хейтерам по сей день не дают покоя губы Бородиной. Каждое общение с подписчиками включает хотя бы один вопрос, связанный с их увеличением.

И Ксения решила предложить критикам пари – они вместе идут в клинику и делают УЗИ. Если в ее губах находят посторонние жидкости, то она выплачивает 1 миллион рублей. В противном случае деньги платят ей. Пока ни одного желающего повести теледиву на проверку еще не нашлось.

Личная жизнь Ксении Бородиной: первая любовь, первая трагедия и первый служебный роман

Если карьера телеведущей Ксении Бородиной идет по экспоненте, то на личном фронте у нее неспокойно. Первые серьезные чувства будущая теледива испытала в юношестве. У нее был роман с парнем по имени Александр, причем, настолько серьезный, что именно из-за него она отказалась от учебы заграницей, переезда на ПМЖ в Италию и вытекающих оттуда перспектив. Но союз распался.

Уже будучи ведущей «Дома-2», Бородина начинает отношения с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. И, наверное, они закончились бы свадьбой, если бы не трагедия – на пике своей популярности Нерушенко в 2005 году разбивается на мотоцикле на Садовом кольце, не справившись с управлением. Ему было 26 лет, Ксении – 22 года.

Утешение, если можно так сказать, Ксения Бородина обрела в отношениях с участником телестройки Оскаром Каримовым. Обаятельный мужчина красиво ухаживал и покорил ее сердце, как и сердца еще нескольких миллионов телезрительниц. Но строить любовь в эфире продюсеры им не позволили, допустив, что это возможно за пределами шоу. Тогда Каримов и Бородина стали жить гражданским браком, но союз в 2006 году распался.

«Я подавляла Оскара как личность. С ним я не чувствовала себя женщиной. Он замечательный человек, но в паре я занимала лидерскую позицию. Оскару нужна девочка, которая была бы намного слабее его», — призналась позже Ксения, почему они с Оскаром расстались.

Но со служебными романами Бородина на этом не покончит. Любовь на проекте девушка встретит еще раз. И опять недолговечную.

Ксения Бородина и Юрий Будагов

После отношений с Каримовым Бородиной приписывали разные романы, но ни один не привел ее к созданию семьи. Судьбоносным стало знакомство Ксении на Comedy Club с армянским бизнесменом Юрием Будаговым. Красивые ухаживания, дорогие подарки, общие интересы – и вот уже пара объявляет о дате свадьбы в символичную дату – 8.08.2008. а спустя год, в июне 2009 года, у пары рождается первенец – дочка Мария, которую родные и друзья называют Марусей.

Но знак «бесконечность» в красивой дате свадьбы не обеспечил вечной любви супругам. В 2011 году Бородина и Будагов развелись, позже Ксения призналась, что не смогла смириться с ревностью и ограничениями, которые ей выдвигал армянский мужчина. Хотя у Юрия со своей стороны была другая версия – жена хотела тусить, строить карьеру и не уделять должного внимания семье.

Ксения Бородина и Михаил Терехин

После развода настало время служебного романа номер два. Практически сразу Ксения Бородина «встречает» на «Доме-2» Михаила Терехина. Обаятельный юрист, имевший, как выяснилось, проблемы с законом, покорил сердце красотки. Их роман, бурный и яркий, продлился четыре года, в течение которых было все – ссоры, обвинения, признания и клятвы.

В 2014 году Бородина и Терехин расстаются, мужчина отправляется в вояж по ток-шоу и становится героем светских хроник. Скандальным выглядит его заявление о том, что он просто использовал Бородину.

«Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки», — говорил о своем отношении с Ксенией Михаил.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Телеведущая в 2021 году могла бы отметить чугунную свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым, за которого вышла замуж 3 июля 2015 года. Но вместо этого оформляет развод и возвращает себе свою фамилию – в этом браке девушка все-таки взяла фамилию мужа.

Правда, развод мог случиться гораздо раньше. Спустя год после свадьбы Бородина уличает Омарова в измене и пишет заявление. По иронии судьбы, это тоже случилось в июле. Но в отведенный на «подумать» месяц она выясняет отношения с мужем и прощает его. На тот момент их общей дочери Теоне не было и годика – девочка родилась в декабре 2015-го.

А на сей раз все всерьез. Мировой суд уже официально признал Ксению и Курбана бывшими. Что именно стало причиной развода одной из самых ярких пар современного шоу-бизнеса, неизвестно. Но поклонники заметили: после разрыва экс-возлюбленный теледивы расправил плечи, активизировался в Сети, снимает влоги, много путешествует. И оказался очень интересным человеком, рассказчиком, мужчиной.

Ксения Бородина: бизнес, доходы

За годы своего труда на телевидении Ксения Бородина запустила несколько бизнес-проектов. Первый – еще до рождения старшей дочки – в бьюти-сфере. Салоны красоты от известной телеведущей работают до сих пор, и девушка регулярно ездит туда сама на процедуры.

С появлением второй дочки Бородина задумалась о досуге подрастающего поколения и открыла сеть детских развлекательных комплексов TeikaBoom. Они расположены в торговых центрах и включают не только парк аттракционов, но и комнаты праздников и семейное кафе.

А с возникновением Instagram Бородина быстро монетизировала свой микроблог. Сейчас у нее более 17 миллионов подписчиков, и эта цифра постоянно растет. Девушка регулярно дает рекламу самым разным товарам, услугам, хвастается модными покупками и отмечает, где купила. За рекламный пост девушка не стесняется брать несколько сотен тысяч рублей.

На интервью «Алена, Блин!», которое девушка дала осенью 2019 года, она называла суммы в 300-400 рублей. Сейчас эта цифра с учетом инфляции уже подросла. В рейтинге Forbes в первом полугодии пандемийного 2020-го года Ксения Бородина заняла четвертое место. Реклама в соцсети принесла ей 770 тысяч долларов.

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