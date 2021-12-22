Знаменита, счастлива и вечно молода: почему Валерия сменила имя, как пережила домашнее насилие, но снова поверила в любовь

Певица Валерия много лет на музыкальном Олимпе является одной из знаковых артисток. И при этом она — любимая жена, многодетная мать и молодая бабушка, которая выглядит минимум на 10 лет моложе своего возраста.

Но к женскому счастью ей пришлось пробираться сквозь семейный ад — история о том, как второй муж стал ее палачом, потрясла в середине нулевых шоу-бизнес. Как это было, кто помог Валерии снова поверить мужчинам и вернуться в творчество после кризиса, читайте в нашем материале.

Валерия: детство, настоящее имя, родители, образование

Певица Валерия при рождении получила имя Алла Перфилова. Она появилась на свет 17 апреля 1968 года в Аткарске Саратовской области в русской семье директора Аткарской музыкальной школы Юрия Ивановича Перфилова и преподавательницы по фортепиано Галины Николаевны Перфиловой. Они оба – заслуженные работники культуры.

Петь Алла начала в самом детстве. В садике она часто выступала сольно, затем выступала в хоре, а в 5 лет отправилась в музыкальную школу.

В 17 лет Алла стала петь в Аткарском ансамбле при ДК, которым руководил ее дядя Владимир Зотов, поучаствовала на саратовском конкурсе ВИА, пела в хоре. В том же году познакомилась с музыкантом Леонидом Ярошевским, который во многом повлиял на становление певицы – он пригласил ее в свой ансамбль «Отражение», так как давно искал солистку для исполнений «просто хорошей музыки», репертуар которой состоял из джаз-рок-композиций.

Вместе с Ярошевским Алла-Валерия переехала в Москву, где поступила в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, заочный класс эстрадного вокала. Ее преподавателями стали Иосиф Кобзон и Гелена Великанова. Параллельно начинающая певица работала в саратовской филармонии, выступала в ресторанах и даже была приглашена в группу «Комбинация». Но предложение не приняла.

Валерия: псевдоним, карьера, награды

Гастролируя с ансамблем Леонида Ярошенко по Саратовской области, Валерия грезила о большой сцене и всесоюзном признании. В 1987 году она попытала счастья на фестивале «Юрмала», но провалилась – не смогла пройти даже во второй тур. У артистки опустились руки, но Иосиф Кобзон смог найти слова поддержки для нее, и девушка продолжила свое восхождение на Олимп.

В 1987 году Валерия переезжает с Леонидом в Москву, устраивается в Театр на Таганке. А через 4 года встречает продюсера Александра Шульгина, который берется за ее раскрутку.

В 1992 году певица записала свой первый англоязычный альбом The Taiga Symphony на музыку Виталия Бондарчука и тексты Ричарда Найлса. Именно в этот момент ей пришлось сменить имя – иностранным партнерам, как она рассказывала, показалось странным имя «Алла», которое по звучанию им напоминало «Аллах», поэтому они попросили сменить имя. И девушка приняла решение стать Валерией.

Причем, выбор пал не на первое попавшееся имя – так артистку звали несколько дней после рождения родители, и в итоге склонились к варианту «Алла».

В том же году с новым именем певица штурмует несколько конкурсов. И выигрывает телевизионную «Утреннюю звезду», международную «Братиславскую лиру», получает приз зрительских симпатий на «Юрмале-92».

Вторым альбомом артистки стала «Анна» в 1995 году. Сингл из него «Моя Москва» стал хитом, укрепив популярность молодой исполнительницы. А «Самолет» мгновенно седлал ее узнаваемой и влюбил миллионы поклонников. На фестивале «Песня года» за эту песню Валерия получила премию.

В 1997 году Валерия выпускает третий альбом «Фамилия, часть 1», параллельно преподает в академии им.Гнесиных. Затем представляет фанатам альбом за альбомом, каждый из которых прочно закрепляет ее на Олимпе: «Самое лучшее» (1999 г.), «Глаза цвета неба» (2001 г.), а синглы «Метелица» и «Рига — Москва» моментально становятся хитами.

Однако в начале 2000-х Валерия объявляет об окончании карьеры и возвращается на малую родину – из-за разногласий с продюсером и мужем Александром Шульгиным. Суд поставил точку в их отношениях, личных и партнерских, в 2003 году.

В 2003 году Валерия заключает контракт с продюсером Иосифом Пригожиным и его компанией «Нокс Мьюзик». И возвращается на сцену. А во второй половине года уже выпускает новый альбом «Страна любви», следом за которым артистка представляет одноименную сольную программу.

А уже в следующем году Валерия становится обладательницей премий «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards как «Лучшая исполнительница». Позже звезда получает четыре премии «Золотой граммофон» и премию «MTV RMA» за «Лучшую песню».

В 2005 году Валерия удостаивается звания Заслуженной артистки России и занимает 9-е место в рейтинге журнала Forbes как одна из 50-ти самых высокооплачиваемых российских деятелей кино, спорта, литературы и музыки.

Следующий год в карьере Валерии ознаменовался выходом нового альбома «Нежность моя». За ним последовало большое турне и сольный концерт в «Олимпийском». А еще артистка выпустила автобиографию «И жизнь, и слезы, и любовь», разошедшуюся 200-тысячным тиражом.

Завоевывать западную публику Валерия решила в 2008 году. Она презентовала песню Staying alive при участии британской группы Bee Gees и ее фронтмена Робина Гибба. Весной 2009 года новый сингл Wild! певицы занял высокие строчки хит-парада клубной музыки по данным американского издания Billboard.

А затем Валерия приступила к подготовке англоязычного альбома. Команда подобралась серьезная, буквально тяжеловесы мирового шоу-бизнеса: Рэй Сент-Джон, Дэвид Ричардз (продюсер альбомов Queen), Шанталь Кревязук (автор некоторых хитов Аврил Лавин, Гвен Стефани, Келли Кларксон). В результате творчества получился альбом Out of Control, а Валерия украсила собой обложку Billboard.

Но выступать в России артистка на тот момент не прекратила. Работая над новым материалом, Валерия уже в 2010 году выпустила новый альбом «Во мне моя любовь», в 2011 году записала дуэт с Николаем Басковым («Сохранив любовь»), в 2013 году – с Валерием Меладзе («Не теряй меня»). Весной 2013 года в Crocus City Hall прошел грандиозный концерт Валерии «В день рожденья с друзьями», на котором выступили многие звезды шоу-бизнеса. А вскоре вышел новый студийник «По серпантину».

В 2014 году Валерия представила масштабную концертную программу «Валерия и Друзья» в лондонском концертном зале Royal Albert Hall с участием других российских эстрадных исполнителей. Концерт прошел в сопровождении Королевского филармонического оркестра под руководством британского дирижера Пола Бейтмана.

Особым номером программы стало выступление сына Валерии, молодого пианиста Арсения Шульгина, лауреата нескольких международных музыкальных конкурсов и фестивалей.

Кстати, по маминым стопам пошла и дочь певицы, Анна Шульгина. В 2020 году певица сменила имя, став по паспорту Шеной, и продолжает радовать поклонников новыми песнями. А старший из сыновей, Артемий, не любит публичность и старается избегать внимания.

Валерия в 2016 году представила 17-й студийный альбом «Океаны». В 2017 году звезде присвоено звание народной артистки Чеченской республики, а в 2019 году она стала народной артисткой Кабардино-Балкарии.

В копилке Валерии – множество музыкальных наград. Например, она четырежды получала премию «Муз-ТВ» как исполнительница десятилетия, неоднократно была награждена на фестивале «Песня года», побеждала в разных номинациях на премиях «ЖАРА Music Awards», «MusicBox», «Шансон года», «Звезды Дорожного радио», «RU.TV», имеет 13 «Золотых граммофонов».

Валерия: другие проекты, общественная деятельность.

Певица постоянно участвует в различных проектах, выступая как эксперт или приглашенная звезда. Например, она была членом жюри телевизионного конкурса молодых исполнителей «Секрет успеха» («X-Factor») на канале «Россия». Ее регулярно приглашают в жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Также артистка выступала как член тренерского состава в украинской версии шоу «Голос» и российской версии «Голос. 60+». В 2020 году Валерия стала членом жюри шоу «Маска».

Помимо музыкальной деятельности, Валерия занимает активную гражданскую позицию по многим громким вопросам и спорам. Например, в нашумевшем деле Pussy Riot он заняла сторону осуждающих действия активисток позицию. В отношении вопроса ЛГБТ-меньшинств в России артистка столь же категорична и в 2013 году поддержала принятие закона о запрете гей-пропаганды в стране.

В 2020 году Иосиф Пригожин проговорился, что Валерия собирается создавать партию «Сильные женщины». Но артистка опровергла свои политические амбиции. «Я бы не пошла бы возглавлять никакую партию. Это совершенно не моя история. Любая политическая тема — это все не мое. Общественное движение да, какая-то помощь — да, социальная работа — чем могу», — объяснила Валерия, намекая, что ее с Иосифом не так поняли.

Валерия: доходы

Исполнительница хитов «Часики» и «Капелькою» с 2005 года не покидает рейтинг финансового издания Forbes как главная российская знаменитость. Дебютировала в нем Валерия на 9 месте с доходом в 2,5 млн долларов. За 2018 года артистка заработала 3,1 млн долларов, в последующие годы в топ-50 уже не вошла.

Валерия: личная жизнь

Первым мужем певицы стал Леонид Ярошевский. Они познакомились, когда будущей заслуженной артистке России было 17 лет. Сначала она стала его коллегой по ансамблю, а затем и женой – свадьбу сыграли в 18 лет и вместе переехали в Москву.

Но в 1992 году Валерия встретила продюсера Александра Шульгина и влюбилась. Чувства оказались взаимными, она развелась с первым мужем. Разрыв был болезненным для Ярошевского, он даже написал книгу «Валерия: «паровоз» из Аткарска», в которой обвинил звезду в том, что та просто использовала его ради личного старта в музыке.

В 1993 году Валерия и Шульгин поженились. К тому моменту у них уже успела родиться дочка Анна. В 1994 году на свет появился сын Артемий, а в 1998 году – третий ребенок, Арсений.

Однако, за видимой семейной идиллией скрывался настоящий ад – певица подвергалась избиениям и унижениям от мужа. Как рассказала впоследствии в своей автобиографии Валерия, Шульгин даже поднимал руку на детей. Забирал весь доход от ее выступлений, запирал в собачьем вольере зимой, избивал – словом, артистка стала жертвой настоящего тирана.

При этом Шульгин постоянно подчеркивал, это если бы не он и его продюсирование, Валерия так и осталась бы провинциальной артисткой, выступающей в ресторанах. Но в 2002 году Валерия смогла уйти от него. И нашла в себе силы предать огласке то, через что она прошла в несчастливом браке. Ужасы совместной с Шульгиным жизни она описала в 2006 году в книге «И жизнь, и слезы, и любовь».

Валерия и Иосиф Пригожин

Развод опустошил Валерию морально и материально – она осталась буквально на улице, без жилья, без средств к существованию. Забрав детей, артистка вернулась в Аткарск и полтора года «зализывала раны» в душе после тяжелого брака.

Продюсерский центр Иосифа Пригожина и сам он оказались заинтересованы в сотрудничестве звезды, ведь ее имя было тогда одним из громких в шоу-бизнесе. И на деловой встрече, которая состоялась в 2003 году, они подписали контракт о сотрудничестве. Но в тот момент Пригожин, как гласит сайт певицы, влюбился в красотку по уши.

«Я влюбился в Валерию с первого взгляда. Все мои сосуды, все мои вены, все клетки моего организма приобрели какую-то иную форму», — признавался продюсер.

Совместная работа сутками напролет укрепила чувства Иосифа. Забота, с которой Пригожин опекал артистку, романтические порывы с его стороны не могли поначалу растопить сердце Валерии – после травмирующих отношения она утратила доверие к мужчинам. Но продюсер не сдавался.

Сблизила пару совместная поездка Валерии и Пригожина в Аткарск. Продюсер сам предложил подвезти певицу из Москвы до родного города, не предполагая, что это почти тысяча километров дорог. Зато в пути они смогли узнать друг друга ближе и лучше, и сердце артистки растаяло. Поженились влюбленные в июне 2004 года.

В лице Иосифа Пригожина Валерия нашла не только продюсера, но и любящего мужа и заботливого отца детям. Наследники певицы всегда подчеркивают, что их отец – Иосиф Игоревич, он их вырастил, воспитал и привил правильные взгляды. А Шульгина знать они, мол, не хотят.

У Иосифа Пригожина тоже есть трое детей от предыдущего брака. Совместными наследниками пара не обзавелась, хотя очень хотела. В 2014 году Валерия пережила выкидыш, этот период стал очень сложным для обоих звезд.

Вместе пара уже 17 лет. Их союз стал одним из крепких и образцовых в шоу-бизнесе. Притом, что Валерия подчеркивает – Иосиф очень эмоциональный и импульсивный, а она спокойная и тихая. По-видимому, они тем самым дополняют друг друга и поддерживают.

Валерия: пластика, диеты, спорт

Певица Валерия уже давно не ассоциируется с тем возрастом, который у нее указан в паспорте. Артистка всем своим видом подтверждает, что после 50-ти выглядеть можно очень молодо. И не обязательно для этого ложиться под нож хирурга. А помогают ей в этом здоровый образ жизни, спорт и правильное питание.

У косметолога Валерия бывает регулярно. В программе ухода – увлажнение, витаминные коктейли, плазмолифтинг. А вот что-то радикальное певица не приемлет.

«Я даже ботокс не колю, потому что он мне не подходит. Я какое-то время это делала, признаюсь. Но у меня сразу выражение лица становилось… Сразу угрюмая, злая», — объясняла она в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Эффект для себя Валерия нашла в аппаратной косметологии и старается регулярно посещать процедуры для фигуры. Также стройность и легкость Валерии помогают поддерживать йога и фитнес.

Кстати, в 2011 году артистка издала книгу «Йога с Валерией» — эту практику она использует уже много лет. И даже в самоизоляции звезда не переставала тренироваться. Сейчас Валерия весит 53 кг при росте 172 см.

Валерия сейчас

В первый день 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой. Самый младший из наследников, 22-летний Арсений Шульгин, и его жена Лиана Волкова обзавелись первенцем – дочкой Селин. Вся родня просто не может надышаться на маленькую кроху, а звездная бабушка старается по возможности проводить с ней больше времени.

Валерия стала ведущей собственного проекта «Почему я?» на YouTube, в котором общается с людьми с непростой судьбой. Кроме того, звезда ведет микроблог в Instagram, на который подписано более трех миллионов фолловеров.

Продолжает Валерия и музыкальную карьеру. При этом, звезда не боится экспериментировать с образами, для каждого нового клипа примеряя смелые и футуристичные прически и наряды.

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