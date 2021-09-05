У мужчин сведет скулы: Пынзарь, Артемова, Романец и другие красотки из «Дома-2» в самых эротичных купальниках

Звезды «Дома-2» знают толк в пляжных образах. Участницы этой подборки Teleprogramma.pro умеют эффектно обнажаться, демонстрируя, что в совершенстве владеют мастерством не только выбирать купальники и бикини, но и выгодные ракурсы для фото.

Дарья Пынзарь

Экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь минувшим летом была хороша, как никогда. Всю зиму и весну Дарья Пынзарь усердно худела, ведь появилась мотивация в качестве предложения о работе на «Доме-2». К моменту выхода в эфир Дарья Пынзарь из пышки превратилась в стройняшку. Так она и в кадре смотрится лучше, и на пляже выглядит эффектней, и хейтерам рты заткнула.

Минувшим летом Дарья Пынзарь демонстрировала невероятное количество своих фото и видео в бикини. Поводов было немало – Пынзарь проводит время не только в Москве, но и в жаркой Алании, поскольку живет уже давно на две страны – Россию и Турцию.

Больше всех в души поклонников запало вот это легендарное бикини Дарьи Пынзарь – с прорезями.

Виктория Романец

Роскошная фигура экс-участницы «Дома-2» Виктории Романец – не подарок природы, а результат постоянных усилий и жесткого самоконтроля. Бывшая участница реалити-шоу много времени проводит в спортзале, правильно питается и ухаживает за телом с помощью специалистов.

Как итог – идеальные фотографии Виктории Романец в Instagram. Вика обожает подчеркивать свои красивые формы в платьях и без них.

Минувшим летом Вика Романец вместе с мужем Антоном Гусевым провели несколько незабываемых дней на Мальдивах. Во время отдыха Виктория Романец и поделилась красивым кадром в бикини, показав идеальный вид сзади.

Саша Артемова

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова после рождения дочери сильно поправилась и какое-то время не могла избавиться от лишних килограммов. Но к этому лету она готовилась основательно, так что приехав вместе с малышкой отдыхать на Красную Поляну, уже демонстрировала свою фигуру в бикини.

Довольно дерзким видео, которое было сделано в бассейне, Саша Артемова поделилась в микроблоге, продемонстрировав свои упругие ягодицы в лавандовом бикини.

Подписчики тут же упрекнули ее в подражании экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой, которая в последнее время довольно часто демонстрировала белфи.

Марина Африкантова

Одна из долгожительниц проекта «Дом-2» Марина Африкантова не всегда была стройной дивой, какой предстает сейчас. Когда она только пришла на реалити-шоу, то весила на сорок килограммов больше себя нынешней.

Марина Африкантова проявила невиданное упорство и силу воли, избавившись от лишнего веса. Как только она привела себя в порядок, ей предложили свое сотрудничество известные бренды. Марина Африкантова даже стала лицом одного из них. Вот вам и доказательство того, что работа над собой может принести неплохие дивиденды не только в виде комплиментов и лайков под фото.

Минувшим летом Марина Африкантова отдыхала в Дубае, где с удовольствием демонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Лиза Триандафилиди

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди, кажется, круглый год готова ходить полуобнаженной. И когда она жила на Сейшелах в рамках проекта «Остров любви», то так и делала.

Сейчас же Лиза Триандафилиди часто перемещается между Москвой и Туапсе и поводов демонстрировать свои прелести у нее поменьше. Но она использует каждый, всякий раз покоряя поклонников своей неприкрытой сексуальностью.

Микроблог Лизы Триандафилиди – это гимн ее телу. Здесь много снимков, на которых Лиза выглядит чувственно, страстно и сексуально.

На днях она предстала на пляже в бикини с леопардовым принтом и микро-трусиками с высокой посадкой. Стали видны такие части тела, которые обычно принято прикрывать. Но такое поведение идет вразрез с представлениями Лизы Триандафилиди о свободе.

Элла Суханова

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова не так давно вновь вышла замуж и родила дочку Эвелину. Оба события сделали Эллу Суханову более сдержанной.

В ее микроблоге стало гораздо меньше откровенных фото в купальниках и бикини. Но минувшим летом звезда проекта все-таки порадовала подписчиков, показав свою фигуру в купальнике. Вместе с дочкой Элла Суханова отдыхала на Кипре.

На берегах Средиземного моря она и сделала это роскошное фото, продемонстрировав, что спустя год после рождения наследницы выглядит великолепно.

Мария Кохно

Экс-участница «Дома-2» Маша Кохно обожает демонстрировать свои аппетитные формы в любое время года. А уж попав в места, где всегда жара, она не упускает шанса, чтобы напомнить всем, как прекрасно сложена. Помогают девушке подчеркивать это шикарные купальники и бикини.

Мария Кохно любит путешествовать и менять локации, перемещаясь в те страны, где солнышко всегда припекает с одинаковой силой. Так что Instagram Марии Кохно — отличное место не только для наслаждения красотой, но и для вдохновения идеями пляжных нарядов.

А вдруг еще кто-то только планирует поехать в отпуск! У нас лето закончилось, но есть масса шикарных мест, где такого не случается никогда!

Ксения Шаповал

Бывшая участница «Дома-2» Ксения Шаповал запомнилась поклонникам реалити-шоу своим романом с ведущим телестройки Владом Кадони. Брюнетка с эффектной внешностью, интеллектом и тихим нравом покорила телезрителей, которые очень переживали из-за ее разрыва с Кадони.

Ксения Шаповал обладает великолепной фигурой. Но будучи девушкой скромной и сдержанной, нечасто демонстрирует это. А не так давно к радости подписчиков Ксения Шаповал поделилась целой порцией откровенных кадров, на которых предстала в бикини во время отдыха в Кемере. Ох уж этот Влад Кадони! Ну, как можно было отказаться от такой красоты?!

Смотрите также